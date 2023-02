EQS-News: EV Digital Invest AG: Erfolgreicher Start der automatisierten Investmentfunktion nachhaltiges Logistikprojekt innerhalb weniger Minuten voll finanziert

EQS-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Immobilien

EV Digital Invest AG: Erfolgreicher Start der automatisierten Investmentfunktion nachhaltiges Logistikprojekt innerhalb weniger Minuten voll finanziert



24.02.2023 / 08:30 CET/CEST

Erfolgreicher Start der automatisierten Investmentfunktion nachhaltiges Logistikprojekt innerhalb weniger Minuten voll finanziert

Neue automatisierte Investmentfunktion vereinfacht Anlegern Zugang zu Finanzierungen

Nachhaltiges Logistikprojekt innerhalb weniger Minuten vollfinanziert

Anhaltend hohe Nachfrage nach Immobilienprojekten auf Finanzierungsplattform