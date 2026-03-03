EVN Aktie

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

03.03.2026 10:00:04

EQS-News: EVN and STRABAG conclude the sale of WTE

EQS-News: EVN AG / Key word(s): Investment/Disposal
EVN and STRABAG conclude the sale of WTE

03.03.2026 / 10:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

EVN and STRABAG agreed in December 2024 on key terms of the sale of all shares in WTE Wassertechnik GmbH, which bundles significant parts of EVN's international project business, to STRABAG. The signing of the transaction documents took place in June 2025.

As all approvals and consents from third-parties required for the completion of the transaction have now been obtained and all other conditions have been fulfilled, the closing took place.

The transaction comprises significant parts of the European business as well as WTE’s business activities in the Middle East.

The transaction provides for a purchase price of EUR 100 million. The transaction supports EVN's focus on its core business in line with the implementation of its Strategy 2030.

03.03.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group

View original content: EQS News

Language: English
Company: EVN AG
EVN Platz
2344 Maria Enzersdorf
Austria
Phone: +43-2236-200-12294
E-mail: info@evn.at
Internet: www.evn.at
ISIN: AT0000741053
WKN: 074105
Indices: ATX
Listed: Vienna Stock Exchange (Official Market)
EQS News ID: 2284284

 
End of News EQS News Service

2284284  03.03.2026 CET/CEST

06.01.26 EVN verkaufen Baader Bank
30.12.25 EVN kaufen Erste Group Bank
18.12.25 EVN Reduce Baader Bank
08.12.25 EVN verkaufen Baader Bank
15.10.25 EVN kaufen Erste Group Bank
