EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
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01.10.2026 07:30:04
EQS-News: EVN Capital Markets Day 2026: Erfolgreich im Energiemarkt von morgen agieren
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EQS-News: EVN AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Die EVN gestaltet die Energiezukunft aktiv und konsequent: Mit ihrem ambitionierten Investitionsprogramm von 1 Mrd. Euro jährlich bis 2030 treibt sie die Transformation des Energiesystems in ihren Kernmärkten voran. Der Investitionsfokus liegt dabei unverändert auf den Schlüsseltechnologien der Zukunft: Netzinfrastruktur, Ausbau von erneuerbaren Energien, Speicherlösungen und E-Ladeinfrastruktur – unterstützt durch digitale Technologien, die Energiesysteme effizient vernetzen, intelligent steuern und betriebliche Abläufe optimieren.
Heute geben das Vorstandsteam gemeinsam mit Fachexpert*innen der EVN im Rahmen eines Kapitalmarkttags für institutionelle Investor*innen, Analyst*innen und weitere Stakeholder Einblicke in zentrale Entwicklungen, die die Energiemärkte langfristig verändern und neue Anforderungen an das Energiesystem schaffen. Geprägt ist dieser Wandel insbesondere durch die zunehmende, aber volatile Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenkraft sowie den wachsenden Strombedarf infolge der fortschreitenden Elektrifizierung von Mobilität und Wärme sowie der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft.
Im Fokus steht auch die Frage, wie eine intelligente Energie-Orchestrierung durch die optimale Steuerung von Anlagen und Flexibilitäten die Versorgungssicherheit gewährleistet und gleichzeitig neue Wachstumspotenziale beim Ausgleich von volatiler Erzeugung und dynamischer Nachfrage erschließt. Vor diesem Hintergrund wird die EVN bis 2030 Großbatteriespeicher mit einer Kapazität von insgesamt 300 MW an bestehenden Kraftwerksstandorten sowie in Kombination mit Photovoltaik- und Windparks errichten. Zudem bilden digitale Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette das Fundament für eine erfolgreiche Gestaltung der Energiezukunft. Mit dem geplanten Ausbau der Netzinfrastruktur, der erneuerbaren Stromerzeugung und der Speichertechnologien sowie einem smarten Flexibilitätsmanagement und der gezielten Digitalisierung ihrer Geschäftsaktivitäten sieht sich die EVN in diesem dynamischen Marktumfeld strategisch zukunftssicher positioniert.
Den Abschluss der Präsentation bildet ein Update zu den mittelfristigen finanziellen Zielsetzungen und der Dividendenpolitik der EVN. Die Veranstaltung ist non-deal related.
Die Präsentationsunterlage zum Capital Markets Day ist unter www.evn.at/CMD zum Download verfügbar.
Investor Relations, EVN Konzern
01.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EVN AG
|EVN Platz
|2344 Maria Enzersdorf
|Österreich
|Telefon:
|+43-2236-200-12294
|E-Mail:
|info@evn.at
|Internet:
|www.evn.at
|ISIN:
|AT0000741053
|WKN:
|074105
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900P4JZBFEVNEAE60
|EQS News ID:
|2407100
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2407100 01.10.2026 CET/CEST
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