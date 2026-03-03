EVN Aktie

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

03.03.2026 10:00:04

EQS-News: EVN und STRABAG schließen den Verkauf der WTE ab

EQS-News: EVN AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf
EVN und STRABAG schließen den Verkauf der WTE ab

03.03.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EVN und die STRABAG haben sich im Dezember 2024 über die Eckpunkte eines Verkaufs sämtlicher Anteile an der WTE Wassertechnik GmbH, in der wesentliche Teile des internationalen Projektgeschäfts der EVN gebündelt sind, an die STRABAG verständigt. Das Signing der Transaktionsdokumente erfolgte im Juni 2025.

Da nun die für den Vollzug der Transaktion erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen Dritter vorliegen und auch alle weiteren Bedingungen erfüllt sind, hat das Closing stattgefunden.

Die Transaktion umfasst sowohl wesentliche Teile des Europageschäfts als auch die Geschäftstätigkeit der WTE im Nahen Osten.

Die Transaktion sieht einen Kaufpreis von EUR 100 Mio. vor. Die Transaktion unterstützt – in konsequenter Umsetzung der Strategie 2030 – eine Fokussierung der EVN auf ihr Kerngeschäft.

03.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EVN AG
EVN Platz
2344 Maria Enzersdorf
Österreich
Telefon: +43-2236-200-12294
E-Mail: info@evn.at
Internet: www.evn.at
ISIN: AT0000741053
WKN: 074105
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2284284

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2284284  03.03.2026 CET/CEST

