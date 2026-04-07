EQS-News: Evotec erwartet ca. $100 Millionen im Rahmen der Übernahme von Tubulis

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Evotec erwartet ca. $100 Millionen im Rahmen der Übernahme von Tubulis



07.04.2026 / 14:42 CET/CEST

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Evotec erwartet ca. $100 Millionen im Rahmen der Übernahme von Tubulis



Evotec beteiligte sich im Jahr 2022 als Investor an der Series-B-Finanzierungsrunde des Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Entwicklers

Transaktion unterstreicht die konsequente Realisierung von Beteiligungswerten aus dem Investitionsportfolio von Evotec



Hamburg, 7. April 2026 – Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute bekannt, dass das Unternehmen voraussichtlich ca. $100 Millionen an Voraberlösen aus der Übernahme der Tubulis GmbH durch Gilead Sciences bei Abschluss der Transaktion erwartet. Darüber hinaus ist Evotec berechtigt, zusätzliche bedingte Zahlungen von bis zu ca. $58 Millionen entsprechend seiner Beteiligung zu erhalten, vorbehaltlich der Erreichung definierter Meilensteine. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 erfolgen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Weitere Details der Transaktion wurden heute von Gilead Sciences und Tubulis bekannt gegeben.

Über ihre Evotec-Ventures-Aktivitäten hält Evotec eine 3,14-prozentige Beteiligung an Tubulis. Das Unternehmen engagierte sich als Investor in der €60-Millionen-Series-B-Finanzierungsrunde im Mai 2022 sowie in der €128-Millionen-Series-B2-Finanzierungsrunde, die im März 2024 abgeschlossen wurde. Tubulis entwickelt derzeit zwei klinische Programme zur Behandlung solider Tumore mit hohem medizinischem Bedarf.

Die Transaktion stellt die vierte erfolgreiche Realisierung von Beteiligungswerten aus dem Investitionsportfolio von Evotec dar und unterstreicht den disziplinierten Ansatz des Unternehmens zur nachhaltigen Wertschöpfung.

Dr. Christian Wojczewski, Chief Executive Officer von Evotec, sagte:

„Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein für Tubulis und den weiteren klinischen Fortschritt des Unternehmens. Wir freuen uns, Tubulis in seiner Entwicklung unterstützt zu haben, und wünschen dem Team weiterhin viel Erfolg bei der Weiterentwicklung seiner klinischen Programme. Aus unserer eigenen Arbeit in der Erforschung und Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten wissen wir um das große Potenzial dieser Technologie für die Entwicklung von möglicherweise überlegenen Krebstherapien.“

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie – schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von mehr als 4.800 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Investor Relations und Medien Kontakt

Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

Sarah.Fakih@evotec.com