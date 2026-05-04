EQS-News: Evotec gibt ersten präklinischen Entwicklungskandidaten aus Dermatologie-Kooperation mit Almirall bekannt

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Evotec gibt ersten präklinischen Entwicklungskandidaten aus Dermatologie-Kooperation mit Almirall bekannt



04.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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Evotec und Almirall bringen gemeinsam Small-Molecule-Programm deutlich schneller als branchenüblich in die präklinische Entwicklung

Kooperation verbindet Evotecs end-to-end integrierte, KI-/ML-gestützte F&E-Kompetenzen mit Almiralls führender Expertise in medizinischer Dermatologie

Hamburg, 4. Mai 2026 – Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute die Auswahl eines präklinischen Entwicklungskandidaten (Preclinical Development Candidate, PDC) aus der Multi-Target-Wirkstoffforschungskooperation im Bereich der medizinischen Dermatologie mit Almirall S.A. bekannt. Ziel des Programms ist die Entwicklung neuer Therapien zur Behandlung von immunbedingten entzündlichen Hautkrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf.

Die Auswahl des Kandidaten stellt einen wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit dar. Innerhalb von nur zwei Jahren ist es dem gemeinsamen Team gelungen, den Weg von ersten Wirkstoff-Leads bis zum präklinischen Entwicklungskandidaten zu gehen. Damit liegt das Programm deutlich unter dem branchenüblichen Zeitrahmen für vergleichbare Small-Molecule-Programme und unterstreicht Evotecs Fähigkeit, qualitativ hochwertige Entwicklungskandidaten schnell und effizient bereitzustellen.

Das Programm basiert auf Evotecs vollständig integrierten, KI-/ML-gestützten Plattformen für Wirkstoffforschung und präklinische Entwicklung, darunter medizinische Chemie, DMPK, in-vitro-Biologie sowie umfassende Entwicklungsexpertise – eingebettet in einen nahtlosen, datengetriebenen Arbeitsablauf. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Discovery- und Development-Teams ermöglichte kurze Abstimmungszeiten und eine klare Entscheidungsfindung und führte letztlich zur beschleunigten Identifizierung eines hochwertigen präklinischen Kandidaten.

Die Kooperation vereint Evotecs end-to-end-Kompetenzen von der Wirkstoffforschung bis zur präklinischen Entwicklung mit Almiralls fundierter Expertise und Engagement für die medizinische Dermatologie. Almirall konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Therapien für Patient:innen mit Hauterkrankungen und adressiert dabei insbesondere Indikationen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf, vor allem im Bereich immunbedingter entzündlicher Erkrankungen.

Evotec wird das Programm bis zur IND-Einreichung weiterhin über die firmeneigene INDiGO-Plattform unterstützen – eine integrierte und beschleunigte IND-Enabling-Plattform, die einen reibungslosen Übergang von der Wirkstoffforschung zur klinischen Entwicklung sicherstellt.

Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, sagte:

„Die Geschwindigkeit und Qualität dieses Programms zeigen eindrucksvoll das Potenzial unserer integrierten, KI-/ML-gestützten Plattformen für Wirkstoffforschung und präklinische Entwicklung, hochwertige Kandidaten für die klinische Bewertung bereitzustellen. Die schnelle Identifizierung eines präklinischen Entwicklungskandidaten bestätigt unseren datengetriebenen end-to-end-Ansatz und unterstreicht die Bedeutung von wissenschaftlicher Exzellenz in Kombination mit einer engen und vertrauensvollen Partnerschaft – wie sie unsere Zusammenarbeit mit dem Dermatologie-Experten Almirall auszeichnet. Wir sind stolz auf die Leistung unserer Teams und freuen uns darauf, dieses vielversprechende Programm weiter in Richtung Klinik voranzubringen.“

Über die Evotec-Almirall-Kooperation

Evotec hat im Mai 2022 eine Zusammenarbeit mit Almirall, einem globalen biopharmazeutischen Unternehmen spezialisiert auf medizinische Dermatologie, vereinbart. Ziel der Kooperation ist die Erforschung und Entwicklung neuartiger Therapeutika zur Behandlung schwerer Hauterkrankungen, darunter eine Reihe von immunvermittelten entzündlichen Erkrankungen.

Die Vereinbarung umfasste eine nicht offengelegte Vorauszahlung an Evotec sowie Forschungs- und erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von potenziell bis zu 230 Mio. Euro pro Programm sowie Umsatzbeteiligungen im hohen einstelligen Prozentbereich auf den Nettoumsatz.

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie – schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von mehr als 4.500 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.





Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Investor Relations und Medien Kontakt

Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

Sarah.Fakih@evotec.com