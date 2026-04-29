EQS-News: Evotec gibt weitere Nominierung für Aufsichtsrat bekannt

EQS-News: EVOTEC SE / Schlagwort(e): Personalie

Evotec gibt weitere Nominierung für Aufsichtsrat bekannt



29.04.2026 / 22:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nominierung von Dr. Wolfgang Hofmann als unabhängiges Aufsichtsratsmitglied zur weiteren Stärkung der Aufsichts- und Governance-Kompetenzen

Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit MAK Capital nach konstruktiven Gesprächen, die Evotecs Engagement für einen offenen Dialog mit den Aktionären widerspiegeln

Die Hauptversammlung wird über die Ernennung von Aufsichtsratsmitgliedern und die vorgeschlagene Erweiterung des Aufsichtsrats abstimmen, um eine wirksame Überwachung und langfristige Wertschöpfung zu gewährleisten



Hamburg, 29. April 2026 – Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute bekannt, dass Dr. Wolfgang Hofmann der bevorstehenden Hauptversammlung des Unternehmens am 11. Juni 2026 als unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats zur Wahl vorgeschlagen wird. Auf der Tagesordnung der Hauptversammlung stehen zudem die bereits angekündigte Nominierung von Dieter Weinand zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie der Vorschlag, den Aufsichtsrat von sechs auf sieben Mitglieder zu erweitern.

Nach produktiven Gesprächen hat Evotec eine Kooperationsvereinbarung mit MAK Capital Fund LP („MAK Capital“), einem wichtigen Anteilseigner des Unternehmens, geschlossen. Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung hat sich MAK Capital unter anderem zu üblichen Verpflichtungen in Bezug auf Abstimmung und Zusammenarbeit bereit erklärt.

Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich, Vorsitzende des Aufsichtsrats von Evotec:

“Wir freuen uns, Wolfgang für die Wahl auf der bevorstehenden Hauptversammlung vorzuschlagen. Seine Ernennung würde durch zusätzliche Fachkenntnisse in den Bereichen Industrie, Wissenschaft und Unternehmensführung zu den Aufsichts- und Führungsqualitäten beitragen und unsere bestehende Aufsichtsratsstruktur ergänzen, während wir unsere Transformationspläne zur Steigerung des Unternehmenswertes weiter umsetzen. Die erzielte Einigung spiegelt Evotecs Engagement für einen konstruktiven Dialog mit den Aktionären wider und trägt zum langfristigen Erfolg des Unternehmens bei.“

Michael A. Kaufman, Geschäftsführer von MAK Capital: “Wir schätzen den offenen Dialog und begrüßen die Nominierung von Wolfgang für den Aufsichtsrat. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand fortzusetzen, um die laufende Transformation von Evotec zu unterstützen.“

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie – schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von mehr als 4.500 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Investor Relations und Medien Kontakt

Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

Sarah.Fakih@evotec.com