EQS-News: Evotec kündigt Wechsel im Finanzvorstand an

EQS-News: EVOTEC SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec kündigt Wechsel im Finanzvorstand an



24.04.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Paul Hitchin scheidet zum 30. April 2026 aus dem Unternehmen aus

Claire Hinshelwood wird zum 1. Mai 2026 zur neuen Finanzvorständin (CFO) ernannt

Hamburg, 24. April 2026 – Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute bekannt, dass der Chief Financial Officer (CFO) Paul Hitchin das Unternehmen aus persönlichen Gründen zum 30. April 2026 verlassen wird, die nicht im Zusammenhang mit dem Unternehmen stehen. Der Aufsichtsrat hat diese Entscheidung angenommen und seinen ausdrücklichen Dank für die Führungsleistung sowie die bedeutenden Beiträge von Herrn Hitchin für Evotec zum Ausdruck gebracht. Seit dem 1. März 2025 hat er Evotec erfolgreich durch eine Phase maßgeblicher finanzieller und strategischer Weiterentwicklung begleitet.

Die Nachfolge von Paul Hitchin wird Claire Hinshelwood übernehmen, die mit Wirkung zum 1. Mai 2026 zur Finanzvorständin ernannt wird. Frau Hinshelwood bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen mit, zuletzt als Group Chief Finance Officer der BMI Group. In dieser Rolle hat sie die Finanzprozesse des Unternehmens neu ausgerichtet und trotz herausfordernder Marktbedingungen signifikante Verbesserungen der zugrunde liegenden Finanzlage erzielt. Zuvor war sie unter anderem als Global Head of Finance Operations bei Novartis tätig und bekleidete verschiedene Führungspositionen mit wachsender Verantwortung bei Syngenta, darunter Head of Business Services für Lateinamerika sowie Head of Finance für die Regionen Osteuropa und Asien-Pazifik. Frau Hinshelwood verfügt über einen Bachelorabschluss in Accountancy and Finance von der Heriot-Watt University und ist Mitglied des Chartered Institute of Management Accountants.

Dr. Christian Wojczewski, Chief Executive Officer von Evotec, sagte:

„Ich möchte Paul meinen aufrichtigen Dank für seinen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung von Evotec während seiner Amtszeit als Finanzvorstand aussprechen. Er war ein hochgeschätzter Partner und Berater, der die finanziellen Belange des Unternehmens mit großer Kompetenz und Weitsicht geführt und unseren strategischen Fortschritt in einer Phase des Wandels maßgeblich unterstützt hat.

Während wir die Transformation unseres Geschäfts und unserer Organisation weiter vorantreiben, freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Claire. Ihre ausgewiesene Finanzexpertise sowie ihre Erfolge bei der Umsetzung positiver Veränderungen in Führungspositionen unterschiedlicher Unternehmen qualifizieren sie hervorragend, Evotec auf dem Weg zu höherer Profitabilität und nachhaltigem Wachstum weiter voranzubringen.“

Paul Hitchin, Chief Financial Officer von Evotec, sagte:

„Meine Zeit bei Evotec war für mich außerordentlich bereichernd. Ich bin allen sehr dankbar für ihr großes Engagement und ihre harte Arbeit während unserer gemeinsamen Transformationsreise – insbesondere den Teams, die ich führen durfte. Es war für mich ein besonderes Privileg, an der Spitze einer vielschichtigen Unternehmenstransformation mitzuwirken und ein agileres, kommerziell dynamischeres und profitableres Unternehmen mitzugestalten. Ich verlasse Evotec mit großem Vertrauen in die von uns eingeschlagene Richtung sowie in den weiteren Weg des Unternehmens hin zu einer neuen Phase von Wachstum und Wertschöpfung.“

Claire Hinshelwood, designierte Finanzvorständin von Evotec, ergänzte:

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Evotec-Team den auf nachhaltiges und profitables Wachstum ausgerichteten Transformationsplan weiter umzusetzen. Evotec verfügt über eine einzigartige Position, um den leistungsfähigen F&E-Motor zu beschleunigen, der sowohl die Entdeckung neuer Medikamente als auch deren Fortschritt in die klinische Entwicklung vorantreibt. Daraus ergibt sich ein erhebliches unternehmerisches Potenzial, insbesondere vor dem Hintergrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Technologien, die den Life-Sciences-Sektor nachhaltig verändern. Ich freue mich sehr darauf, Teil des Teams zu werden und – gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus der gesamten Organisation dazu beizutragen, Evotecs volles Potenzial zu entfalten.“

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie – schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von mehr als 4.500 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Investor Relations und Medien Kontakt

Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

Sarah.Fakih@evotec.com