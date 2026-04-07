EQS-News: Evotec nominiert Dieter Weinand als Aufsichtsratsvorsitzenden

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Evotec nominiert Dieter Weinand als Aufsichtsratsvorsitzenden



07.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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Stärkung der Aufsichtsratsführung zur Unterstützung von Evotecs Transformation mit Schwerpunkt auf kommerzielle Umsetzung, strategische Partnerschaften und Profitabilität

Branchenveteran mit mehr als 30 Jahren Führungserfahrung in der globalen pharmazeutischen Industrie in leitenden Management-, kommerziellen, operativen und strategischen Funktionen



Hamburg, 7. April 2026 – Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute bekannt, dass der Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 11. Juni 2026 die Wahl von Dieter Weinand zum Vorsitzenden vorschlägt. Seine Nominierung unterstreicht Evotecs Engagement für die Stärkung der kommerziellen Aktivitäten, strategischer Partnerschaften und langfristiger Wertschöpfung.

Dieter Weinand soll auf Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich folgen, deren Amtszeit als Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Ablauf der Hauptversammlung 2026 turnusgemäß und im Einklang mit dem vorgesehenen Nachfolgeprozess des Unternehmens endet.

Dr. Christian Wojczewski, Chief Executive Officer von Evotec, sagte:

„Dieter ist eine hervorragende Wahl für das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden, im Rahmen der Transformation von Evotec in ein effizienteres, fokussierteres und nachhaltig profitables Unternehmen. Er verfügt über fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse, ein tiefgreifendes Verständnis einer dynamischen Pharmabranche sowie umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung und Corporate Governance. Seine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Leitung von Pharmaunternehmen, der Steigerung von Performance sowie dem Aufbau strategischer Partnerschaften wird entscheidend zu der Wertsteigerung unserer wissenschaftlichen Plattform beitragen und unsere Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden weiter stärken.

Im Namen des Vorstands möchte ich Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich aufrichtig für ihre herausragende Führung und ihr langjähriges Engagement als Vorsitzende des Aufsichtsrats danken. Sie hat Evotecs strategische Entwicklung in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt.“

Dieter Weinand ist derzeit Mitglied des Aufsichtsrats von Replimune und Coya Therapeutics sowie Aufsichtsratsvorsitzender mehrerer privater Biotechnologieunternehmen. Er wird die Anzahl seiner Sitze gemäß Abschnitt C.5 des Deutschen Corporate Governance Codes reduzieren, um sicherzustellen, dass er seiner Rolle als Vorsitzender des Aufsichtsrats von Evotec ausreichend Zeit und Aufmerksamkeit widmen kann.

Herr Weinand war zuvor Mitglied des Vorstands der Bayer AG und fungierte als Präsident, CEO und Aufsichtsratsvorsitzender der Bayer Pharmaceuticals AG. Darüber hinaus leitete er die Geschäftsaktivitäten in den Regionen Asien-Pazifik, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und den USA für Unternehmen wie Pfizer, Bristol Myers Squibb und Sanofi. Dieter Weinand hat die Entwicklung, Markteinführung und Vermarktung von Produkten in verschiedenen therapeutischen Bereichen geleitet, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Onkologie, Dermatologie, Immunologie sowie Atemwegs- und Entzündungserkrankungen. Er ist ehemaliges Vorstandsmitglied von Pharmaindustrieverbänden, darunter PhRMA, EFPIA und IFPMA. Er besitzt einen Master of Science (M.S.) in Pharmakologie und Toxikologie der Long Island University, New York, sowie einen Bachelor of Arts (B.A.) in Biologie des Concordia College, New York.

Dieter Weinand, nominierter Kandidat für den Vorsitz des Aufsichtsrats, ergänzte:

„Ich freue mich sehr, in einer so wichtigen Phase der Unternehmensentwicklung zu Evotec zu stoßen. Evotec spielt eine zentrale und weiter wachsende Rolle im F&E-Ökosystem der pharmazeutischen Industrie. Die führende Expertise des Unternehmens in der präklinischen Wirkstoffforschung und -entwicklung, kombiniert mit fortschrittlichen Verfahren zur Herstellung von Biologika, positionieren Evotec als starken Partner für die Biopharmaindustrie. Ich freue mich darauf, in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand zu arbeiten, um die strategischen Prioritäten des Unternehmens voranzutreiben, eine konstruktive und verantwortungsvolle Aufsicht sicherzustellen und die Partnerschaften mit Kunden und Kooperationspartnern weiter zu stärken.“

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie – schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von mehr als 4.800 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Investor Relations und Medien Kontakt

Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

Sarah.Fakih@evotec.com