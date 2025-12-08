EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|
08.12.2025 07:00:03
EQS-News: Evotec schließt Verkauf von Just – Evotec Biologics Toulouse Standort an Sandoz ab
|
EQS-News: EVOTEC SE
/ Schlagwort(e): Vereinbarung
Hamburg, 08. Dezember 2025:
Die Transaktion mit Sandoz beschleunigt die Umsetzung der Strategie von Evotec durch eine bessere Monetarisierung der Technologie und den Übergang zu einem weniger kapitalintensiven Geschäftsmodell. Evotec konzentriert sich verstärkt auf ihre Kernkompetenzen und ist auf dem besten Weg zu nachhaltigem und profitablem Wachstum. Die Übernahme des Just – Evotec Biologics Standorts in Toulouse durch Sandoz ist eine Bestätigung der zukunftsweisenden J.POD-Plattform und ihres Potenzials, die Herstellung von Biologika zu revolutionieren.
Dr. Christian Wojczewski, Vorstandsvorsitzender von Evotec, sagte: „Diese Transaktion ist ein entscheidender Schritt für Evotec auf dem Weg zu einem skalierbaren Technologieanbieter für die Entwicklung von Biologika der nächsten Generation. Durch den Verkauf des Just – Evotec Biologics Standorts in Toulouse und einer Lizenz für die Nutzung unserer zukunftsweisenden Technologie für die kontinuierliche Herstellung an Sandoz erschließen wir nicht nur heute einen erheblichen Mehrwert, sondern ebnen auch den Weg für eine effizientere, nachhaltigere und zugänglichere Zukunft für biologische Arzneimittel.“
Nach Abschluss der Transaktion wird Evotec weiterhin Kunden in den USA und Europa mit Kapazitäten für Moleküldesign, Upstream-, Downstream-, Analyse- und Formulierungsentwicklung sowie first-in-human- bis hin zur kommerziellen GMP-konformen Herstellung von Biologika bedienen. Parallel dazu plant Evotec, ihren Partnern durch das Technologielizenzmodell zu ermöglichen, Zeit und Kosten für die Herstellung von Biologika zu senken – durch die wegweisende kontinuierliche Herstellungstechnologie in Verbindung mit Anlagen, die über die eigenen Kapazitäten hinausgehen.
Über Evotec SE
Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität.
Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern.
Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie.
Ein globales Team von mehr als 4.800 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.
Zukunftsbezogene Aussagen
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Medien
Investor Relations
08.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 560 81-0
|Fax:
|+49 (0)40 560 81-222
|E-Mail:
|info@evotec.com
|Internet:
|www.evotec.com
|ISIN:
|DE0005664809
|WKN:
|566480
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq
|EQS News ID:
|2241082
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2241082 08.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVOTEC SEmehr Nachrichten
|
07:00
|EQS-News: Evotec schließt Verkauf von Just – Evotec Biologics Toulouse Standort an Sandoz ab (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Evotec closes sale of Just – Evotec Biologics’ Toulouse site to Sandoz (EQS Group)
|
05.12.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.12.25
|TecDAX aktuell: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
04.12.25
|EQS-News: Evotec-partner Bayer starts Phase 2 study for treatment of patients with Alport syndrome (EQS Group)
|
04.12.25
|EQS-News: Evotec-Partner Bayer startet Phase-2-Studie zur Behandlung von Patienten mit Alport-Syndrom (EQS Group)
|
03.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX schließt im Plus (finanzen.at)