EQS-News: Evotec stellt PanOmics Datenanalyseplattform PanHunter auf der Bio-IT World vor

Evotec stellt PanOmics Datenanalyseplattform PanHunter auf der Bio-IT World vor



18.10.2022 / 07:30 CET/CEST

PANHUNTER ERMÖGLICHT WISSENSCHAFTLER:INNEN DEN ZUGRIFF AUF UND DIE ANALYSE VON UMFANGREICHEN BIOLOGISCHEN UND KLINISCHEN DATEN, INSBESONDERE VON GROEN PANOMICS-DATENSÄTZEN

PANHUNTER BESCHLEUNIGT DEN FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROZESS UND VERBESSERT DIE ERFOLGSQUOTEN