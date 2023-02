EQS-News: Evotec und Related Sciences erweitern integrierte Wirkstoffforschungs- und Entwicklungspartnerschaft

EQS-News: EVOTEC SE / Schlagwort(e): Sonstiges

EVOTEC UND RELATED SCIENCES KOMBINIEREN IHRE KOMPLEMENTÄREN FÄHIGKEITEN, UM PORTFOLIOS MIT TRANSFORMATIVEN, NEUEN MEDIKAMENTEN VORANZUTREIBEN

DIE PARTNERSCHAFT ARBEITET AN EINEM WACHSENDEN PORTFOLIO VON ÜBER 15 MULTIMODALEN WIRKSTOFFFORSCHUNGSPROGRAMMEN

VERLÄNGERUNG UND ERWEITERUNG BIS 2030, UM EVOTECS BRANCHENFÜHRENDE MÖGLICHKEITEN ZUR ERFORSCHUNG KOVALENTER INIBITOREN EINZUBEZIEHEN Hamburg, 09. Februar 2023:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Vereinbarung über integrierte Multi-Target-Wirkstoffforschung mit dem datengetriebenen Biotech -Gründungsunternehmen Related Sciences (RS) verlängert und erweitert hat. Damit wird das gemeinsame Portfolio an Wirkstoffkandidaten bis 2030 weiter ausgebaut und Evotecs branchenführende Kapazitäten im gesamten Forschungs- und Entwicklungsprozess eingesetzt.



Seit Anfang 2021 vereint die Evotec-RS-Partnerschaft einzigartige, sich ergänzende Fähigkeiten zur effizienten Auswahl, Entdeckung und Entwicklung neuartiger, zielgerichteter Medikamente für Patienten mit ungedecktem Bedarf. Durch die Kombination des einzigartigen FacetsTM Auswahlsystems und des dezentralisierten wissenschaftlichen Teammodells von RS mit Evotecs umfassender integrierter Wirkstoffforschungsplattform und fortschrittlichen A.I./M.L.-Kompetenzen bringen die Partner gemeinsam große Portfolios verwandter Programme vom Target bis zur klinischen Entwicklung voran und teilen den geschaffenen wirtschaftlichen Wert.



Um das wachsende Portfolio mit mehr als 15 Entwicklungsprojekten zu stärken, erweitern die Partner ihre Zusammenarbeit. Dabei wird Evotecs führende Kompetenz bei der Erforschung kovalenter Inhibitoren, basierend auf ihren maßgeschneiderten kovalenten Bibliotheken und neuartigen Screening-Ansätzen genutzt, um eine neue Klasse von hochwirksamen und selektiven kovalenten Medikamenten für relevante Targets zu erforschen.



RS und ihre assoziierten Unternehmen investieren substanziell in die von Evotec geführte Forschung und Entwicklung verschiedener Portfolios mit vielversprechenden neuen Wirkstoffprojekten. Zudem erhält Evotec Meilensteine, Umsatzbeteiligungen und bei Ausgründungen Equity-Beteiligungen für alle Projekte von RS, die innerhalb der Partnerschaft entwickelt werden.



Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, sagte: Wir freuen uns sehr, diese einzigartige und transformative Partnerschaft mit Related Sciences zu erweitern und zu verlängern. Durch best-in-class, vollständig integrierte interdisziplinäre Wissenschaft, A.I./M.L.-gestützte Targetauswahl und Wirkstoffentwicklung sowie gemeinsame Projektleitung und Portfoliomanagement sind Evotec und Related Sciences gut positioniert, um neuartige, hochwertige Therapien für Patienten mit hohem medizinischem Bedarf zu entwickeln.



Adam Kolom, Mitgründer und CEO von Related Sciences, fügte hinzu: Unsere einzigartigen Plattformen für Data Science, Technologie und Risikooptimierung passen hervorragend zu den integrierten, best-in-class Wirkstoffforschungskapazitäten von Evotec, um ein leistungsstarkes neues Modell für die höchst effiziente, skalierbare Erforschung wichtiger neuer Medikamente für Patienten zu entwickeln. Wir freuen uns, die gemeinsame Arbeit in unserer Partnerschaft fortzuführen und unseren wachsenden multimodalen Portfolios neue erstklassige Kapazitäten zur Erforschung kovalenter Inhibitoren hinzuzufügen.



ÜBER RELATED SCIENCES

Related Sciences (RS) baut eine neue Form risikooptimierter Biotech-Unternehmen auf und managt diese. Durch eine von Grund auf neue Gestaltung der traditionellen Betriebs- und Investitionsmodelle von Biotech-Unternehmen entschärft RS systematisch die in der Vergangenheit größten Risiko- und Ineffizienzquellen und schafft damit eine neue, erheblich risikoärmere Möglichkeit, in die Erforschung neuer, wertvoller Medikamente für Patienten zu investieren. RS kombiniert Innovationen aus vier komplementären Bereichen in einer einzigen, skalierbaren Venture-Plattform, um diese Vision für Biotech 2.0 zu erreichen: 1) Die Data-Science-Plattform RS FacetsTM optimiert die Auswahl der Möglichkeiten; 2) Evidenzbasierte Investitionsstrategien maximieren die risikobereinigte erwartete Wertschöpfung; 3) Eine effiziente neue Unternehmensarchitektur und ein dezentrales Mitarbeitermodell senkt die Kosten und verbessert gleichzeitig die wissenschaftliche Tiefe und Breite; und 4) verschiedene Technologieplattformen maximieren die F+E-Vorteile. RS wurde von einem multidisziplinären Team aus erfahrenen Wirkstoffforschern, Data Scientists und Private Equity Spezialisten gegründet, die Biotechnologieunternehmen im Wert von Milliarden aufgebaut und geführt haben und wird von einer Gruppe führender Investoren unterstützt.www.related.vc



ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec setzt diese Data-driven R&D Autobahn to Cures sowohl für proprietäre Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20 Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende co-owned Pipeline innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 4.500 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die 17 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec und LinkedIn.



ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie erwarten, annehmen, schätzen, beabsichtigen, können, planen, potenziell, sollen, abzielen, würde, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.



