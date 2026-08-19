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19.08.2026 07:30:05

EQS-News: Exasol AG bestätigt vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026 und veröffentlicht Halbjahresbericht

EQS-News: Exasol AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
Exasol AG bestätigt vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026 und veröffentlicht Halbjahresbericht

19.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Exasol AG bestätigt vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026 und veröffentlicht Halbjahresbericht

Nürnberg, 19. August 2026: Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer Hochleistungs-Datenbanktechnologie, hat die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2026 bestätigt und veröffentlicht heute ihren Halbjahresbericht 2026. Die planmäßige Reduzierung des ARR-Churns, die Gewinnung von elf Neukunden sowie die zunehmende Dynamik bei Datensouveränität und agentischer KI konnten die schwächere Entwicklung bei der Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen nicht vollständig ausgleichen. Das Unternehmen verfolgt unverändert das Ziel, die positive Entwicklung im Neukundengeschäft fortzusetzen und die strategischen Wachstumsfelder Datensouveränität und agentische KI weiter auszubauen.

Der ARR (Annual Recurring Revenue) lag zum 30. Juni 2026 bei EUR 37,9 Mio. (30. Juni 2025: EUR 38,1 Mio.). Die wiederkehrenden Erlöse stiegen auf EUR 18,9 Mio. (H1 2025: EUR 18,6 Mio.). Der Umsatz belief sich auf EUR 19,0 Mio. (H1 2025: EUR 21,5 Mio.) und das EBITDA auf EUR 1,6 Mio. (H1 2025: EUR 2,0 Mio.). Der Umsatzrückgang im ersten Halbjahr ist im Wesentlichen auf niedrigere einmalige Hardware- und Serviceumsätze zurückzuführen. Diese beliefen sich auf EUR 0,1 Mio., nach EUR 2,9 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der ARR-Churn entwickelte sich planmäßig positiv. Das Volumen der Vertragskündigungen und -anpassungen verringerte sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 1,9 Mio., nach EUR 8,1 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die rollierende ARR-Churn-Rate sank zum 30. Juni 2026 auf 10 %, nach 24 % zum Ende des Geschäftsjahres 2025.

Exasol gewann im ersten Halbjahr elf Neukunden. Die positive Dynamik im Neukundengeschäft wurde durch den strategischen Fokus auf Datensouveränität sowie die Unterstützung agentischer KI-Workloads gestärkt. Die Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen entwickelte sich dagegen schwächer als erwartet, insbesondere aufgrund der reduzierten Investitionsbereitschaft in neue On-Premises-Infrastrukturen und eines verzögerten Vertriebsstarts mit einem strategischen Kooperationspartner.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Exasol gemäß der am 12. August 2026 angepassten Prognose eine Veränderung des ARR zwischen -2 % und +2 %, einen Umsatzrückgang im oberen einstelligen Prozentbereich sowie ein EBITDA zwischen EUR 3,0 Mio. und EUR 3,5 Mio.

Detaillierte Informationen und Earnings Call

Der Halbjahresbericht 2026 ist unter https://ir.exasol.com/de verfügbar.

CEO Jörg Tewes und CFO Jan-Dirk Henrich werden die Ergebnisse des ersten Halbjahres im Rahmen einer Webcast-Präsentation für Analysten, institutionelle Investoren und Vertreter der Finanz- und Wirtschaftsmedien erläutern. Der Webcast findet heute, am 19. August 2026, um 14:00 Uhr (CEST) in englischer Sprache statt.

Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme am Webcast unter:
https://www.appairtime.com/event/d15c6f20-a5dd-4a42-82d9-8870ad778c78

Über Exasol AG

Die Exasol AG (ETR: EXL) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus stark regulierten Branchen sowie dem öffentlichen Sektor, die digitale Souveränität und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gewährleisten.

Exasol ist die souveräne Analytics-Datenbank – entwickelt für Performance und Skalierbarkeit, die hochparallele KI- und Analytics-Workloads erfordern. Unternehmen behalten dabei die volle Kontrolle über Daten, Datenverarbeitung und Governance – unabhängig von der gewählten Umgebung. Gleichzeitig profitieren Entwicklungs- und Datenteams von der Geschwindigkeit und Verlässlichkeit, um Anwendungen und KI-Agenten schneller zu entwickeln, zu testen und produktiv zu setzen.

Weltweit vertrauen Unternehmen auf Exasol, wenn es auf maximale Performance und Stabilität ankommt. Dank In-Memory-Technologie, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und leistungsstarken KI-Funktionen unterstützt Exasol Unternehmen weltweit dabei, ihre KI- und Analyse-Workloads zu beschleunigen.

Das Ergebnis: schnellere, fundiertere Entscheidungen – bei gleichzeitig kontrollierten Infrastrukturkosten.

Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com.

IR und Presse Kontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89 125 09 0333
E-Mail: ir@exasol.com


19.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EXASOL AG
Neumeyerstraße 22-26
90411 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.exasol.com
ISIN: DE000A0LR9G9
WKN: A0LR9G
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900ZPF6KHG6O3GY79
EQS News ID: 2384934

 
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