EQS-News: Exasol AG: Capital Markets Day 2026 – Save the Date

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Exasol AG: Capital Markets Day 2026 – Save the Date



21.07.2026 / 10:00 CET/CEST

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Exasol AG: Capital Markets Day 2026 – Save the Date

Nürnberg, 21. Juli 2026: Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer souveränen Analytics-Datenbank für hochparallele KI- und Analyse-Workloads, veranstaltet am 15. Oktober 2026 ihren Capital Markets Day in Frankfurt am Main sowie virtuell per Webcast.

Im Rahmen des Capital Markets Day wird das Management von Exasol erläutern, wie KI die Dateninfrastruktur von Unternehmen verändert. Im Fokus steht dabei die Frage, wie Unternehmen Daten schneller in Erkenntnisse und fundierte Entscheidungen umsetzen können – und welche Rolle souveräne, leistungsstarke Analyselösungen dabei spielen, um KI- und Analyse-Workloads zu beschleunigen sowie die Kontrolle über Daten, Datenverarbeitung und Governance zu sichern.

Jörg Tewes, CEO der Exasol AG: „Künstliche Intelligenz beschleunigt die Wirtschaft und verändert die Anforderungen an die Welt der Datenanalytik und Datennutzung tiefgreifend. Der entscheidende Erfolgsfaktor bleibt dabei der schnelle Zugriff auf hochwertige Daten. Denn nur wenn Daten in der erforderlichen Geschwindigkeit und Qualität verfügbar sind, kann KI ihr volles Potenzial entfalten. Gleichzeitig benötigen Unternehmen eine Dateninfrastruktur, die hohe Performance mit Datensouveränität, Governance und flexiblen Bereitstellungsmodellen verbindet. Damit stehen sie vor der Herausforderung, Innovation, regulatorische Anforderungen und Datensouveränität in Einklang zu bringen. Aus dieser Marktdynamik ergeben sich für Exasol attraktive Chancen und Potenziale. Wir freuen uns darauf, diese mit bestehenden und interessierten Investoren zu diskutieren und darzulegen, wie wir diese Chancen in den kommenden Jahren nutzen wollen.“

Die offizielle Einladung mit dem vollständigen Programm sowie weiteren Informationen zur Anmeldung folgt Ende August beziehungsweise Anfang September 2026.

Capital Markets Day 2026

Datum: 15. Oktober 2026

Veranstaltungsort: Flemings Hotel Frankfurt-Central, Frankfurt am Main, Deutschland

Virtuelle Teilnahme: Webcast

Der Capital Markets Day wird in englischer Sprache abgehalten.

Bitte beachten: Die Teilnahme vor Ort ist institutionellen Investoren, Analysten und Medienvertretern vorbehalten. Privatanleger können die Veranstaltung virtuell per Webcast verfolgen.



Über Exasol AG

Die Exasol AG (ETR: EXL) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus stark regulierten Branchen sowie dem öffentlichen Sektor, die digitale Souveränität und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gewährleisten.

Exasol ist die souveräne Analytics-Datenbank – entwickelt für Performance und Skalierbarkeit, die hochparallele KI- und Analytics-Workloads erfordern. Unternehmen behalten dabei die volle Kontrolle über Daten, Datenverarbeitung und Governance – unabhängig von der gewählten Umgebung. Gleichzeitig profitieren Entwicklungs- und Datenteams von der Geschwindigkeit und Verlässlichkeit, um Anwendungen und KI-Agenten schneller zu entwickeln, zu testen und produktiv zu setzen.

Weltweit vertrauen Unternehmen auf Exasol, wenn es auf maximale Performance und Stabilität ankommt. Dank In-Memory-Technologie, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und leistungsstarken KI-Funktionen unterstützt Exasol Unternehmen weltweit dabei, ihre KI- und Analyse-Workloads zu beschleunigen.

Das Ergebnis: schnellere, fundiertere Entscheidungen – bei gleichzeitig kontrollierten Infrastrukturkosten.

Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com.



IR- und Pressekontakt

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Tel.: +49 89 125 09 0333

E-Mail: ir@exasol.com