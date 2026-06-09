Exasol Aktie
WKN DE: A0LR9G / ISIN: DE000A0LR9G9
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09.06.2026 17:00:04
EQS-News: Exasol AG: CTO Mathias Golombek verlässt Unternehmen auf eigenen Wunsch
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EQS-News: Exasol AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Exasol AG: CTO Mathias Golombek verlässt Unternehmen auf eigenen Wunsch
Mathias Golombek hat die technologische Entwicklung der Exasol AG über mehr als zwei Jahrzehnte maßgeblich geprägt. Nach seiner Tätigkeit als Leiter Forschung und Entwicklung wurde er 2014 in den Vorstand berufen und hat die technologische Ausrichtung sowie Innovationsfähigkeit des Unternehmens entscheidend mitgestaltet.
Im Zuge der strategischen und organisatorischen Weiterentwicklung der Exasol AG werden Verantwortlichkeiten innerhalb der bestehenden Führungsstruktur stärker gebündelt. Eine kurzfristige Nachbesetzung der Position ist derzeit nicht vorgesehen. Der Vorstand besteht künftig aus CEO Jörg Tewes und CFO Jan-Dirk Henrich. Die Aufgaben von Mathias Golombek übernimmt Alexander Stigsen, Chief Product Officer (CPO) der Exasol AG, der direkt an den CEO berichtet.
Über Exasol AG
Die Exasol AG (ETR: EXL) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus stark regulierten Branchen sowie dem öffentlichen Sektor, die digitale Souveränität und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gewährleisten.
Exasol ist die weltweit leistungsstärkste Analytics Engine, die speziell für die Bewältigung komplexer Daten-Workloads entwickelt wurde und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Exasol wird von Unternehmen auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Branchen für seine herausragende Leistung und Zuverlässigkeit geschätzt. Dank In-Memory-Computing, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und fortschrittlichen AI-Funktionen macht Exasol komplexe Analysen einfach.
Unternehmen können so den maximalen Nutzen aus ihren Daten ziehen und gleichzeitig die Betriebskosten minimieren. Ob als eigenständiges Data Warehouse, Analytics Accelerator oder Enabler für AI/ML-Modelle – Exasol ermöglicht leistungsstarke und zuverlässige Analysen in On-Premises- und hybriden Umgebungen.
Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
09.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EXASOL AG
|Neumeyerstraße 22-26
|90411 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.exasol.com
|ISIN:
|DE000A0LR9G9
|WKN:
|A0LR9G
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2341748
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2341748 09.06.2026 CET/CEST
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