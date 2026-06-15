EQS-News: Exasol AG stellt Weichen für Wachstumskurs – Kapitalmarkt- und Transaktionsexperte Philipp Oberndorfer übernimmt Aufsichtsratsvorsitz

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Exasol AG stellt Weichen für Wachstumskurs – Kapitalmarkt- und Transaktionsexperte Philipp Oberndorfer übernimmt Aufsichtsratsvorsitz



15.06.2026 / 12:45 CET/CEST

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Exasol AG stellt Weichen für Wachstumskurs – Kapitalmarkt- und Transaktionsexperte Philipp Oberndorfer übernimmt Aufsichtsratsvorsitz



Nürnberg, 15. Juni 2026: Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analytics Engine, hat Dr. Philipp Oberndorfer zum Vorsitzenden ihres Aufsichtsrats gewählt. Mit dem Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats unterstreicht Exasol ihren Fokus auf die nächste Wachstumsphase des Unternehmens.

Die Wahl erfolgte in der konstituierenden Sitzung im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung 2026, auf der die Aktionärinnen und Aktionäre Dr. Oberndorfer für eine volle Amtszeit in den Aufsichtsrat gewählt hatten. Petra Neureither wurde als stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats bestätigt.

Mit der Wahl von Dr. Oberndorfer stellt Exasol die Kontinuität in der Arbeit des Aufsichtsrats sicher. Aufbauend auf der in den vergangenen Jahren erreichten strategischen und finanziellen Stabilisierung soll der Fokus nun konsequent darauf liegen, Wachstumspotenziale in den Bereichen Datensouveränität, Analytics und Künstliche Intelligenz gezielt zu erschließen.

Dr. Philipp Oberndorfer gehört dem Aufsichtsrat der Exasol AG seit Januar 2026 an. Der österreichische Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Stossier Oberndorfer & Partner verfügt über umfassende Erfahrung in der Begleitung von Wachstums- und Transaktionsprozessen, Unternehmensfinanzierung und Kapitalmarktthemen, sowie langjährige Erfahrung in Aufsichts- und Kontrollgremien. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist er unter anderem Vorsitzender des Aufsichtsrats der MONTEL GmbH und der HOGO Time Solution GmbH sowie stellvertretender Vorsitzender der Aufsichtsräte der Raiffeisenbank Gunskirchen eGen und der Raiffeisenbank Wels eGen.



Dr. Philipp Oberndorfer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Exasol AG, sagt: „Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat für das Vertrauen und freue mich auf die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand sowie dem gesamten Gremium. Exasol steht heute auf einem soliden Fundament. Meine Aufgabe sehe ich nicht in der Bewahrung des Erreichten, sondern darin, diese Stärke in deutliches, nachhaltiges Wachstum zu übersetzen und das Potenzial des Unternehmens voll zur Entfaltung zu bringen.“

Mit der Wahl endet zugleich die Amtszeit von Volker Smid, dessen Mandat mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2026 turnusgemäß auslief. Volker Smid gehörte dem Aufsichtsrat seit Juni 2021 an und stand dem Gremium seit Juli 2022 als Vorsitzender vor. In dieser Zeit begleitete er die strategische Neuausrichtung der Gesellschaft, die Rückkehr zur Profitabilität sowie die deutliche Stärkung der finanziellen Basis des Unternehmens.

Vorstand und Aufsichtsrat danken Volker Smid für sein langjähriges Engagement, seine strategischen Impulse und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.



Volker Smid sagt: „Die Exasol AG hat in den vergangenen Jahren eine bedeutende Entwicklung vollzogen. Ich danke dem Vorstand sowie meinen Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und das gemeinsame Engagement. Für die weitere Entwicklung des Unternehmens wünsche ich Exasol, seinen Mitarbeitenden und seinen Aktionären weiterhin viel Erfolg.“

Der Aufsichtsrat der Exasol AG setzt sich künftig aus Dr. Philipp Oberndorfer (Vorsitzender), Petra Neureither (stellvertretende Vorsitzende), Linda Mihalic, Torsten Wegener und Dr. Roland Wöss zusammen.



Über Exasol AG

Die Exasol AG (ETR: EXL) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus stark regulierten Branchen sowie dem öffentlichen Sektor, die digitale Souveränität und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gewährleisten.

Exasol ist die weltweit leistungsstärkste Analytics Engine, die speziell für die Bewältigung komplexer Daten-Workloads entwickelt wurde und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Exasol wird von Unternehmen auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Branchen für seine herausragende Leistung und Zuverlässigkeit geschätzt. Dank In-Memory-Computing, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und fortschrittlichen AI-Funktionen macht Exasol komplexe Analysen einfach.

Unternehmen können so den maximalen Nutzen aus ihren Daten ziehen und gleichzeitig die Betriebskosten minimieren. Ob als eigenständiges Data Warehouse, Analytics Accelerator oder Enabler für AI/ML-Modelle – Exasol ermöglicht leistungsstarke und zuverlässige Analysen in On-Premises- und hybriden Umgebungen.

Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com.



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