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06.07.2026 15:08:03

EQS-News: Falkenstein Nebenwerte AG: Feststellung und Billigung des Jahresabschlusses 2025 / Aktuelle Geschäftsentwicklung

EQS-News: Falkenstein Nebenwerte AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Falkenstein Nebenwerte AG: Feststellung und Billigung des Jahresabschlusses 2025 / Aktuelle Geschäftsentwicklung

06.07.2026 / 15:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Falkenstein Nebenwerte AG: Feststellung und Billigung des Jahresabschlusses 2025 / Aktuelle Geschäftsentwicklung

Hamburg, 6. Juli 2026

Der geprüfte und vom Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung festgestellte Jahresabschluss der Falkenstein Nebenwerte AG für das Geschäftsjahr 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 0,81 Mio. aus (Vorjahr Fehlbetrag: EUR 0,13 Mio.). Das bilanzielle Eigenkapital liegt damit zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 bei EUR 2,02 Mio. (Vorjahr EUR 1,22 Mio.).

Primäre Zielgröße der Falkenstein Nebenwerte AG ist die langfristige Steigerung des wirtschaftlichen Reinvermögens. Wir schauen hierbei vorrangig auf Fünfjahreszeiträume. Für den laufenden Zeitraum 2021 bis 2025 lag die durchschnittliche Fünfjahres-Rendite bei 4,4% p.a. und damit noch leicht unterhalb der langfristig angestrebten durchschnittlichen Steigerung des wirtschaftlichen Reinvermögens von mehr als 5% p.a. Ursächlich hierfür sind die negativen Ergebnisse der Geschäftsjahre 2022 und 2023. Die Veränderung des wirtschaftlichen Reinvermögens im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf +68,2%.

Das Kapital der Gesellschaft ist im Verhältnis zu den laufenden Kosten unverändert niedrig. In der gegebenen Struktur und Kapitalausstattung sind die Entwicklungsmöglichkeiten der Gesellschaft beschränkt. Die Mehrheitsaktionärin hat der Falkenstein Nebenwerte AG bereits in der Vergangenheit zur Kenntnis gegeben, dass sie grundsätzlich und in Abhängigkeit der Konditionen an einem Verkauf ihrer Aktienmehrheit interessiert ist.

Das Geschäftsjahr 2026 verlief für die Falkenstein Nebenwerte AG bisher sehr positiv. Unter Berücksichtigung kalkulatorischer Kosten konnten seit Jahresbeginn Wertzuwächse von ca. 21,5% erzielt werden. Die Kapitalmärkte sind im laufenden Geschäftsjahr unverändert von hohen Schwankungen gekennzeichnet, so dass aus dieser Entwicklung keine aussagekräftigen Rückschlüsse für Prognosen zum Jahresergebnis 2026 gezogen werden können.

Die Hauptversammlung der Falkenstein Nebenwerte AG findet am 21. August 2026 als Präsenzhauptversammlung in Hamburg statt. Vorstand und Aufsichtsrat werden den Aktionären den Vortrag des Bilanzgewinns 2025 auf neue Rechnung vorschlagen.

Der Vorstand

 


06.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Falkenstein Nebenwerte AG
Brook 1
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040-37411020
Fax: 040-37411010
E-Mail: info@falkenstein-ag.de
Internet: www.falkenstein-ag.de
ISIN: DE0005752307
WKN: 575230
Börsen: Freiverkehr in Hamburg
EQS News ID: 2360938

 
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2360938  06.07.2026 CET/CEST

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