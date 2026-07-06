Falkenstein Nebenwerte Aktie
WKN: 575230 / ISIN: DE0005752307
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06.07.2026 15:08:03
EQS-News: Falkenstein Nebenwerte AG: Feststellung und Billigung des Jahresabschlusses 2025 / Aktuelle Geschäftsentwicklung
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EQS-News: Falkenstein Nebenwerte AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Falkenstein Nebenwerte AG: Feststellung und Billigung des Jahresabschlusses 2025 / Aktuelle Geschäftsentwicklung
Das Geschäftsjahr 2026 verlief für die Falkenstein Nebenwerte AG bisher sehr positiv. Unter Berücksichtigung kalkulatorischer Kosten konnten seit Jahresbeginn Wertzuwächse von ca. 21,5% erzielt werden. Die Kapitalmärkte sind im laufenden Geschäftsjahr unverändert von hohen Schwankungen gekennzeichnet, so dass aus dieser Entwicklung keine aussagekräftigen Rückschlüsse für Prognosen zum Jahresergebnis 2026 gezogen werden können.
Der Vorstand
06.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Falkenstein Nebenwerte AG
|Brook 1
|20457 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|040-37411020
|Fax:
|040-37411010
|E-Mail:
|info@falkenstein-ag.de
|Internet:
|www.falkenstein-ag.de
|ISIN:
|DE0005752307
|WKN:
|575230
|Börsen:
|Freiverkehr in Hamburg
|EQS News ID:
|2360938
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2360938 06.07.2026 CET/CEST
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