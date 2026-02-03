EQS-News: Falkenstein Nebenwerte AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis

EQS-News: Falkenstein Nebenwerte AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

Hamburg, den 3. Februar 2026

Die Falkenstein Nebenwerte AG hat das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 mit einem vorläufigen Ergebnis von rund EUR 0,77 Mio. abgeschlossen (Vorjahr EUR -0,13 Mio.). Das bilanzielle Eigenkapital liegt damit bei rund EUR 1,98 Mio. (Vorjahr EUR 1,21 Mio.).

Das Wertpapiervermögen der Falkenstein Nebenwerte AG entwickelte sich im Geschäftsjahr 2025 sehr positiv. Die Veränderung des wirtschaftlichen Reinvermögens im Geschäftsjahr 2025 belief sich gegenüber dem Vorjahr auf +68,2%. Zum Jahresende 2025 wurden Kredite in Höhe von EUR 0,14 Mio. in Anspruch genommen. Zum Bilanzstichtag hielt die Gesellschaft Aktien von 11 Unternehmen. Die Beteiligungen an Verbio, Dt. Rohstoff und Allgeier repräsentierten dabei rund zwei Drittel des Gesamtportfolios.

Primäre Zielgröße der Falkenstein Nebenwerte AG ist die langfristige Steigerung des wirtschaftlichen Reinvermögens. Wir schauen hierbei vorrangig auf Fünfjahreszeiträume. Für den laufenden Zeitraum 2021 bis 2025 lag die durchschnittliche Fünfjahres-Rendite nach vorläufiger Rechnung bei 4,4% p.a. und damit trotz des guten Jahresergebnisses 2025 noch leicht unterhalb der langfristig angestrebten durchschnittlichen Steigerung des wirtschaftlichen Reinvermögens von mehr als 5% p.a. Ursächlich hierfür sind die negativen Ergebnisse der Geschäftsjahre 2022 und 2023.

Die vorläufigen Zahlen unterliegen dem Vorbehalt der Abschlussprüfung und der Feststellung des nach den Vorschriften des HGB aufgestellten Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat. Aus heutiger Sicht ist die Gesellschaft zuversichtlich, die endgültigen Zahlen und den vom Wirtschaftsprüfer geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 bis Ende Mai 2026 veröffentlichen zu können.

Das Kapital der Gesellschaft ist im Verhältnis zu den laufenden Kosten unverändert niedrig. In der gegebenen Struktur und Kapitalausstattung sind die Entwicklungsmöglichkeiten der Gesellschaft beschränkt. Die Mehrheitsaktionärin hat der Falkenstein Nebenwerte AG zur Kenntnis gegeben, dass sie grundsätzlich und in Abhängigkeit der Konditionen an einem Verkauf ihrer Aktienmehrheit interessiert ist. Gespräche mit potentiellen Interessenten sind angabegemäß in einem sehr frühen Stadium und lassen aktuell keine überwiegende Wahrscheinlichkeit für eine kurzfristige Transaktion erkennen.

Die Falkenstein Nebenwerte AG ist gut in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Unter Berücksichtigung kalkulatorischer Kosten konnten seit Jahresbeginn Wertzuwächse von ca. 11% erzielt werden. Die Kapitalmärkte im laufenden Geschäftsjahr sind erneut von hohen Schwankungen gekennzeichnet. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass aus der positiven Entwicklung seit Jahresbeginn keine aussagekräftigen Rückschlüsse für Prognosen zum Jahresergebnis 2026 gezogen werden können.

Der Vorstand