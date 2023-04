EQS-News: fashionette AG treibt Effizienz- und Kostensenkungsprogramm voran Einstellung des Bereichs Smartwatches

EQS-News: fashionette AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

fashionette AG treibt Effizienz- und Kostensenkungsprogramm voran Einstellung des Bereichs Smartwatches



05.04.2023 / 09:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



fashionette AG treibt Effizienz- und Kostensenkungsprogramm voran Einstellung des Bereichs Smartwatches Düsseldorf, 05. April 2023. Die fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1) (Gesellschaft) nimmt im Rahmen ihres eingeleiteten Effizienz- und Kostensenkungsprogramms eine weitere Fokussierung ihres Produktsortiments vor. Nach der bereits erfolgten Entscheidung, den Bereich Beauty einzustellen, wird per Mai 2023 der Bereich Smartwatches geschlossen. Mit Smartwatches erzielte fashionette sowie die dazugehörige Brandfield Gruppe (Niederlande) einen Umsatz im einstelligen Millionen-Euro-Bereich sowie einen bis heute negativen Ergebnisbeitrag. Folglich wird der Bereich Smartwatches im Geschäftsjahr 2023 bis zur endgültigen Einstellung im Rahmen der Berichterstattung unter der Position der nicht fortzuführenden Bereiche aufgeführt. Die Umgliederung wird in der anstehenden Prognose für das Geschäftsjahr 2023 berücksichtigt.



Über die fashionette AG: Die fashionette AG ist eine führende europäische, datengesteuerte E-Commerce Gruppe für Premium- und Luxus-Modeaccessoires. Auf den Online-Plattformen fashionette.com und brandfield.com bietet die fashionette-Gruppe nicht nur Inspiration, sondern auch ein ausgewähltes Sortiment an Premium- und Luxus-Modeaccessoires, wie Handtaschen, Schuhe, Kleinlederwaren, Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck von mehr als 300 Marken, einschließlich Eigenmarken. Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Modeaccessoires hat die fashionette AG eine innovative proprietäre IT- und Datenplattform entwickelt, die mithilfe modernster Technologien und künstlicher Intelligenz Kund*innen in ganz Europa den personalisierten Online-Einkauf von Premium- und Luxus-Modeaccessoires ermöglicht. Weitere Informationen zur fashionette AG finden Sie unter corporate.fashionette.com oder auf den Online-Plattformen www.fashionette.com und www.brandfield.com.



Kontakt: Investor Relations

Jochen Reichert

ir@fashionette.de

Lierenfelder Straße 45 | 40231 Düsseldorf | Deutschland

corporate.fashionette.com



Public Relations

Stefanie Küppenbender

presse@fashionette.de

Lierenfelder Straße 45 | 40231 Düsseldorf | Deutschland

corporate.fashionette.com

05.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com