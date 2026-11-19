FAVEOS Aktie
WKN DE: A3DCV3 / ISIN: DE000A3DCV33
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19.11.2026 17:25:03
EQS-News: FAVEOS SE: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge der Unternehmensgründer / Verkleinerung des Vorstands
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EQS-News: FAVEOS SE
/ Schlagwort(e): Personalie
FAVEOS SE: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge der Unternehmensgründer / Verkleinerung des Vorstands
Hannover, 19. November 2026 – Der Aufsichtsrat der FAVEOS SE, ein börsengelistetes Unternehmen mit Fokus auf Großbatteriespeicher (BESS) und Netzinfrastruktur, hat in seiner heutigen Sitzung die Vorstandsverträge des Vorstandsvorsitzenden Gerrit Janssen und des Vorstandsmitglieds Wenhai Wang jeweils um drei Jahre bis zum 31.01.2030 verlängert und stellt damit die Kontinuität in der Führung der Gesellschaft durch die Unternehmensgründer sicher.
Das Vorstandsmitglied Stefan Ebert wird hingegen auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen im besten freundschaftlichen Einvernehmen zum 31.01.2027 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden. Aufsichtsrat und Vorstand bedauern dies und danken Herrn Ebert ausdrücklich für seine wertvolle Arbeit für das Unternehmen. Die verbleibenden Vorstandsmitglieder werden die Aufgaben von Herrn Ebert zukünftig übernehmen, so dass sich der Vorstand der FAVEOS SE ab dem 01.02.2027 aus zwei Personen zusammensetzen wird.
Über die FAVEOS SE:
Die FAVEOS SE ist eine börsengelistete Strategie- und Managementholding (Börsenkürzel C45) im Bereich der Großbatteriespeicher und Versorgungsnetze. Die Unternehmen der FAVEOS-Gruppe leisten einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende, indem sie u. a. den Ausbau der Speicherkapazitäten und die Modernisierung der Netzinfrastruktur beschleunigen. Dabei profitiert FAVEOS gleichermaßen vom erstklassigen Zugang zum internationalen Beschaffungsmarkt, dem jahrzehntelangen Know-how im Projektmanagement sowie dem umfangreichen Netzwerk zur Anwendungs- und Kapitalseite.
Kontakt:
FAVEOS SE
Gerrit Janssen, CEO
ir@faveos.com
www.faveos.com
19.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FAVEOS SE
|Günther-Wagner-Allee 1
|30177 Hannover
|Deutschland
|E-Mail:
|kontakt@faveos.com
|Internet:
|www.faveos.com
|ISIN:
|DE000A3DCV33
|WKN:
|A3DCV3
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt
|LEI Code:
|894500IBB1Q7NDVYQ523
|EQS News ID:
|2438922
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2438922 19.11.2026 CET/CEST
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