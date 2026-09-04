EQS-News: FAVEOS SE: Joint-Venture PowerWerker mit wachstumsstarker Entwicklung im Geschäftsjahr 2026

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FAVEOS SE: Joint-Venture PowerWerker mit wachstumsstarker Entwicklung im Geschäftsjahr 2026



04.09.2026 / 08:00 CET/CEST

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FAVEOS SE: Joint-Venture PowerWerker mit wachstumsstarker Entwicklung im Geschäftsjahr 2026



Hannover, 4. September 2026 – Die FAVEOS SE, ein börsengelistetes Unternehmen mit Fokus auf Großbatteriespeicher (BESS) und Netzinfrastruktur, freut sich über eine wachstumsstarke Entwicklung des Joint-Ventures PowerWerker berichten zu können, welches im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Biogas Service Tarmstedt GmbH gegründet wurde.



PowerWerker erzielt Auftragseingang von deutlich über 10 Mio. EUR in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres 2026:



Die Powerwerker EPC GmbH hat in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres 2026 bereits eine Vielzahl von EPC-Aufträgen für Großbatteriespeicher mit einem Gesamtvolumen von deutlich über 10 Mio. EUR erhalten, welche allesamt innerhalb der kommenden neun Monate realisiert werden sollen und sich teilweise bereits im Bau befinden.



Auch die aktuelle Nachfrage nach EPC-Dienstleistungen im Bereich BESS ist unverändert hoch, so dass sich auf der Grundlage der vorliegenden Anfragen ein weiteres dynamisches Wachstum für die Zukunft erwarten lässt.



„Im Größenbereich für BESS-Anlagen mit einer Leistung von 2,0 bis 20,0 Megawatt können wir mit unserem Full-Service-Angebot - bestehend aus Planung, technischem Engineering und Anlagenbau sowie der anschließenden Vermarktung und langfristigen Wartung - besonders punkten. Wir verfolgen dabei einen partnerschaftlichen Ansatz mit einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe, was von unseren Kunden neben dem jahrzehntelangen Know-how im Anlagenbau und Projektmanagement überaus geschätzt wird“, erläutert Dr. Holger Schmitz, Geschäftsführer der Powerwerker EPC GmbH, die erfolgreiche Auftragsentwicklung.



PowerWerker ist zertifizierter Service-Partner von CHINT Power Systems:



Die Powerwerker Service GmbH ist seit Mitte des Jahres zertifizierter Service-Partner von CHINT Power Systems (CHINT), einem bedeutenden, globalen Anbieter von Lösungen für Energiespeicherung. Zudem wurde mit CHINT vereinbart, dass am Powerwerker Unternehmenssitz in Westertimke bei Bremen ein Konsignationslager für Ersatzteile von CHINT eingerichtet wird, um sehr zeitnah auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren zu können.



Der Service für Batteriespeicher ist ein essenzieller Baustein für ein langlebiges Produkt sowie eine optimale Wirtschaftlichkeit. Nur wenn Regelwartungen eingehalten werden, Anlagenteile auf korrekte Funktion überprüft sind und der Betrieb fortlaufend überwacht wird, ist eine optimale Anlagen-Performance möglich. Als erfahrenes Service-Unternehmen bietet die Powerwerker Service GmbH ihren Kunden maßgeschneiderte Wartungspakete für Batteriespeicher, die individuell auf die Kundenanforderungen zugeschnitten sind.



Über die beteiligten Unternehmen:



FAVEOS SE:

Die FAVEOS SE ist eine börsengelistete Strategie- und Managementholding (Börsenkürzel C45) im Bereich der Großbatteriespeicher und Versorgungsnetze. Die Unternehmen der FAVEOS-Gruppe leisten einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende , indem sie u. a. den Ausbau der Speicherkapazitäten und die Modernisierung der Netzinfrastruktur beschleunigen. Dabei profitiert FAVEOS gleichermaßen vom erstklassigen Zugang zum internationalen Beschaffungsmarkt, dem jahrzehntelangen Know-how im Projektmanagement sowie dem umfangreichen Netzwerk zur Anwendungs- und Kapitalseite.



PowerWerker:

PowerWerker bündelt die Expertise von Biogas Service Tarmstedt GmbH und FAVEOS SE. Das Unternehmen versteht sich als Full-Service-Anbieter für Batteriespeicher und bietet Turn-Key-Komplettlösungen – von der Standortanalyse und Planung über das technische Engineering und den Anlagenbau bis hin zur Flexibilitäts-Vermarktung und langfristigen Wartung (O&M).



Kontakt:

FAVEOS SE

Gerrit Janssen, CEO

ir@faveos.com

www.faveos.com

04.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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