EQS-News: FAVEOS SE mit erfolgreicher Durchführung der 1. Tranche der am 30. April 2025 beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital ohne Bezugsrecht

EQS-News: FAVEOS SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

FAVEOS SE mit erfolgreicher Durchführung der 1. Tranche der am 30. April 2025 beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital ohne Bezugsrecht



29.12.2025 / 14:35 CET/CEST

FAVEOS SE mit erfolgreicher Durchführung der 1. Tranche der am 30. April 2025 beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital ohne Bezugsrecht



Hannover, 29. Dezember 2025 – Der Vorstand der FAVEOS SE hat im Dezember 2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, dass die ursprünglich am 30. April 2025 beschlossene Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital ohne Bezugsrecht auch in mehreren Tranchen ganz oder teilweise durchgeführt und zum Handelsregister angemeldet werden kann.



Hiervon hat die Gesellschaft Gebrauch gemacht und die 1. Tranche der beschlossenen Barkapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Das Grundkapital der FAVEOS SE wurde durch die Ausgabe von 79.500 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von je EUR 1,00 von EUR 1.460.000 auf EUR 1.539.500 erhöht.



Es ist beabsichtigt, die weiteren bis zu 170.500 Aktien aus der beschlossenen Barkapitalerhöhung in einer oder mehreren weiteren Tranchen im Jahr 2026 durchzuführen und zum Handelsregister anzumelden.



Wichtige Hinweise:



Diese Mitteilung dient ausschließlich der Einhaltung der anwendbaren Offenlegungspflichten und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der FAVEOS SE dar. Im Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung erwähnten Transaktionen wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.



Die Neuen Aktien wurden und werden weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung noch bei Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die Neuen Aktien dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Rechtsordnung, in der dies rechtswidrig wäre, angeboten, verkauft oder geliefert werden.



Kontakt:



FAVEOS SE

Gerrit Janssen, CEO

ir@faveos.com

Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt. Der Ausgabebetrag/Platzierungspreis betrug EUR 11,00 je Aktie (siehe auch Ad-hoc Mitteilung vom 15. Oktober 2025). Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung ist für das Unternehmenswachstum vorgesehen.

