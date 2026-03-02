FAVEOS Aktie

FAVEOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DCV3 / ISIN: DE000A3DCV33

02.03.2026 11:27:53

EQS-News: FAVEOS SE und Home of Solar GmbH schließen strategische Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung von BESS-Projekten

EQS-News: FAVEOS SE / Schlagwort(e): Kooperation
FAVEOS SE und Home of Solar GmbH schließen strategische Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung von BESS-Projekten

02.03.2026 / 11:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FAVEOS SE und Home of Solar GmbH schließen strategische Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung von BESS-Projekten

Hannover, 2. März 2026 – FAVEOS SE, ein börsengelistetes Unternehmen mit Fokus auf Batteriegroßspeicher (BESS), gibt heute bekannt, dass mit der Home of Solar GmbH eine langfristige Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung von BESS-Projekten in der Mittelspannung abgeschlossen wurde.

Die Kooperation erstreckt sich auf nahezu das gesamte Bundesgebiet und fokussiert sich zunächst auf die Entwicklung von Stand-alone-Batteriespeicherprojekten; zukünftig soll die Zusammenarbeit auch auf Co-Location-Projekte ausgeweitet werden.

Zu diesem Zweck identifiziert und sichert die Home of Solar GmbH geeignete Flächen und Standorte in Gewerbe- und Industriegebieten sowie im Außengebiet, wenn dort eine Privilegierung für BESS-Projekte zu erwarten ist. Nach erfolgter Flächensicherung verantwortet die Home of Solar GmbH die jeweiligen Projekte bis zum Erhalt der Netzreservierung. Danach erfolgt eine Übergabe an die FAVEOS Energy Solutions GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der FAVEOS SE, deren Aufgabe die Weiterentwicklung der jeweiligen Speicherprojekte bis zur Baureife ist und somit insbesondere den Prozess der Genehmigung der Batteriespeicheranlagen umfasst.

Ferner sieht die Kooperationsvereinbarung vor, dass die Projekte grundsätzlich von Zweckgesellschaften (SPVs) der FAVEOS-Gruppe übernommen werden, welche die Errichtung und Inbetriebnahme der jeweiligen Batteriespeicheranlagen vornehmen und diese langfristig betreiben.

„Mit der Home of Solar GmbH erhalten wir einen starken und erfahrenen Partner auf der Ebene der Flächensicherung in Gewerbe- und Industriegebieten sowie der Netzreservierung in der Mittelspannung und können so unsere eigene Entwicklungspipeline in diesem Bereich zukünftig deutlich erweitern,“ erläutert Gerrit Janssen, Vorstandsvorsitzender der FAVEOS SE.

„Die Kooperation mit der FAVEOS-Gruppe eröffnet uns nicht nur eine effektive Entwicklungszusammenarbeit bei Batteriespeicherprojekten, in welche beide Partner ihre jeweiligen Stärken voll einbringen können, sondern inkludiert zugleich den späteren Betreiber der Anlagen, womit erhebliche Synergieeffekte einhergehen,“ kommentiert Marcel Toussaint, Geschäftsführer der Home of Solar GmbH.

Über die beteiligten Unternehmen:

FAVEOS SE:
Die FAVEOS SE ist eine börsengelistete Strategie- und Managementholding (Börsenkürzel C45) im Bereich der Großbatteriespeicher und Versorgungsnetze. Die Unternehmen der FAVEOS-Gruppe leisten einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende, indem sie u. a. den Ausbau der Speicherkapazitäten und die Modernisierung der Netzinfrastruktur beschleunigen. Dabei profitiert FAVEOS gleichermaßen vom erstklassigen Zugang zum internationalen Beschaffungsmarkt, dem jahrzehntelangen Know-how im Projektmanagement sowie dem umfangreichen Netzwerk zur Anwendungs- und Kapitalseite.

FAVEOS Energy Solutions GmbH:
Die FAVEOS Energy Solutions GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der börsengelisteten FAVEOS SE und in der Flächenakquise und -entwicklung für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und Versorgungsnetze tätig. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt dabei auf der Entwicklung von BESS-Projekten.

Home of Solar GmbH:
Als nachhaltiger Projektentwickler erschließt Home of Solar seit 2021 ungenutzte Industrieflächen und wandelt diese in erneuerbare Energieprojekte um. Dazu gehören solarbetriebene Kraftwerke auf Dächern von Produktions-, Logistik- und Handelsimmobilien, sowie die Konzeption und Umsetzung von Speicherparks. Insgesamt bearbeitete die Home of Solar so seit 2021 mehrere tausend Flächen in Deutschland.

Kontakt:

FAVEOS SE
Gerrit Janssen, CEO
ir@faveos.com
www.faveos.com
 

02.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: FAVEOS SE
Günther-Wagner-Allee 1
30177 Hannover
Deutschland
E-Mail: kontakt@faveos.com
Internet: www.faveos.com
ISIN: DE000A3DCV33
WKN: A3DCV3
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt
EQS News ID: 2283824

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2283824  02.03.2026 CET/CEST

