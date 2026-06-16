EQS-News: FCR Immobilien AG: Hauptversammlung 2026 beschließt Dividende von 0,35 Euro je Aktie und bestätigt strategischen Kurs

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FCR Immobilien AG: Hauptversammlung 2026 beschließt Dividende von 0,35 Euro je Aktie und bestätigt strategischen Kurs



16.06.2026 / 16:51 CET/CEST

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FCR Immobilien AG: Hauptversammlung 2026 beschließt Dividende von 0,35 Euro je Aktie und bestätigt strategischen Kurs

Pullach im Isartal, 16.06.2026: Die Aktionärinnen und Aktionäre der FCR Immobilien AG („FCR“, ISIN DE000A1YC913) haben auf der ordentlichen Hauptversammlung 2026 sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen die Aktionärinnen und Aktionäre die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie. Damit setzt FCR ihre auf Kontinuität und nachhaltige Wertschaffung ausgerichtete Dividendenpolitik konsequent fort. Im Rahmen der Aufsichtsratswahlen wurden Prof. Dr. Franz-Joseph Busse und Hanjo Schneider erneut in das Gremium gewählt. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Felix Krekel. Mit der Kombination aus Kontinuität und neuer Expertise sieht sich FCR auch auf Ebene des Aufsichtsrats weiterhin strategisch gut aufgestellt.

FCR blickt auf eine stabile operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 zurück. FCR erzielte Mieterlöse in Höhe von 30,5 Mio. Euro bei einem Gesamtumsatz von 36,1 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf 6,9 Mio. Euro. Operativ entwickelte sich das Immobilienportfolio weiterhin positiv. Die Vermietungsquote erhöhte sich zum Jahresende 2025 auf 94,6 % nach 94,1 % im Vorjahr. Gleichzeitig verlängerte sich die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) von 5,7 auf 5,9 Jahre. Auch die Funds from Operations (FFO) verbesserten sich infolge der optimierten Kostenstruktur auf 7,4 Mio. Euro nach 7,0 Mio. Euro im Vorjahr. Der Net Asset Value (NAV) stieg deutlich auf 164,8 Mio. Euro, nach 145,6 Mio. Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2024.

Falk Raudies, Vorstandsvorsitzender der FCR Immobilien AG, erklärt: „Das Geschäftsjahr 2025 hat gezeigt, dass unser Geschäftsmodell auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld resilient und profitabel bleibt. Besonders erfreulich ist die weitere Verbesserung unserer operativen Kennzahlen sowie der deutliche Anstieg des NAV. Die breite Zustimmung auf der Hauptversammlung verstehen wir als Bestätigung unseres strategischen Kurses. Gemeinsam mit dem neu gewählten Aufsichtsrat werden wir die nachhaltige Entwicklung der FCR weiter vorantreiben.“

Über die FCR Immobilien AG

Die FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Das Portfolio der FCR Immobilien AG besteht aus über 80 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf über 31 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA , Netto, ROSSMANN , REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

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Senior Director, Head of Operations Management

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Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse

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