EQS-News: FDA erteilt Zulassung für weiteres austauschbares Ranibizumab-Biosimilar Nufymco® – Stärkung der US-Präsenz mit Zydus als Vermarktungspartner

|
FDA erteilt Zulassung für weiteres austauschbares Ranibizumab-Biosimilar Nufymco® – Stärkung der US-Präsenz mit Zydus als Vermarktungspartner
Planegg-Martinsried – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, „Formycon“) und die Bioeq AG („Bioeq“) geben bekannt, dass die U.S. Food and Drug Administration (FDA) die Zulassung für Nufymco®1 (Ranibizumab-leyk), einem austauschbaren Biosimilar zu Lucentis®2, erteilt hat. Mit der Zulassung für ein zweites Ranibizumab-Biosimilar in den USA unterstreichen die Gesellschaften einmal mehr ihre Pionierstellung in der Entwicklung hochwertiger Biosimilars.
Mit Zydus Lifesciences Limited (einschließlich ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen; „Zydus”) wurde ein weiterer starker Vermarktungspartner für den US-Markt gewonnen. Zydus verfügt über ausgewiesene Expertise mit ärztlich administrierten Medikamenten (sog. Medical Part B), zu denen auch Nufymco® zählt. Erst kürzlich hat Zydus Formycons Keytruda®3-Biosimilar FYB206 für die USA und Kanada exklusiv lizenziert – ein starker Beleg für die Attraktivität und das Vertrauen in Formycons Entwicklungsplattform.
Nufymco® ist ein von Formycon entwickeltes, austauschbares Biosimilar zu Lucentis® und wird in den USA für alle zugelassenen Indikationen verfügbar sein. Damit wird der Zugang zu wichtigen Therapien bei Netzhauterkrankungen verbessert, indem Patientinnen und Patienten eine kostengünstigere Behandlungsoption erhalten.
„Die FDA-Zulassung für Nufymco® markiert einen wichtigen Meilenstein für Formycon und bekräftigt unsere Rolle als innovativer Vorreiter in der Biosimilar-Entwicklung. Mit zwei starken und international etablierten Partnern sind wir optimal positioniert, um den Zugang zu hochwertigen und bezahlbaren Ranibizumab-Biosimilars für ophthalmologische Patientinnen und Patienten in den USA auszubauen. Die verstärkte Marktabdeckung eröffnet neue Wachstumsperspektiven, indem sie eine differenzierte Ansprache innerhalb der komplexen US-Versorgungs- und Erstattungsstrukturen ermöglicht und eine nachhaltige Marktdurchdringung in den USA unterstützt“, kommentiert Dr. Stefan Glombitza, CEO der Formycon AG.
Nufymco® wurde von der FDA für die Behandlung von Patienten mit altersbedingter neovaskulärer (feuchter) Makuladegeneration (AMD) und weiterer schwerwiegender Augenerkrankungen wie dem diabetischen Makulaödem (DME), der diabetischen Retinopathie (DR), dem Makulaödem infolge eines Netzhautvenenverschlusses (RVO) und der myopisch choroidalen Neovaskularisation (mCNV) zugelassen.
