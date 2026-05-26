EQS-News: FGC plant den Regionalbahnverkehr in Katalonien mit IVU.rail

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FGC plant den Regionalbahnverkehr in Katalonien mit IVU.rail



26.05.2026 / 15:37 CET/CEST

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Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) aus Barcelona führt die integrierte Softwarelösung IVU.rail der IVU Traffic Technologies AG für die Planung und Steuerung seines Regionalbahnverkehrs ein. Damit stellt FGC seine Planungsprozesse auf ein dynamisches Gesamtsystem um und schafft so die Grundlage für effizientere Abläufe und eine optimierte Planung. FGC ist bereits das dritte Eisenbahnunternehmen in Spanien, das auf IVU.rail setzt.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya zählt zu den wichtigsten regionalen Bahnunternehmen Spaniens. Rund um Barcelona betreibt FGC ein elektrifiziertes Eisenbahnnetz mit 189 Kilometern und 81 Stationen, das die Metro Barcelona ergänzt und täglich tausende Fahrgäste in der Metropolregion verbindet. Hinzu kommt die 87 Kilometer lange Linie Lleida–La Pobla de Segur mit weiteren 17 Stationen. In diesem weitreichenden Streckensystem müssen viele Prozesse präzise ineinandergreifen, damit Fahrgäste zuverlässig ihr Ziel erreichen.

Mit der Einführung von IVU.rail ersetzt FGC sein bisheriges IT-System. Die integrierte Lösung fügt sich flexibel in die bestehenden Abläufe ein und deckt alle zentralen Planungsschritte ab: von Netz und Infrastruktur über den Fahrplan bis hin zur Fahrzeug-, Umlauf-, Dienst- und Personaleinsatzplanung.

FGC nutzt die Lösung als Software as a Service – alle Daten laufen in der IVU.cloud zusammen. Die IVU übernimmt die technische Betriebsführung, Mitarbeitende greifen ortsunabhängig auf Anwendungen und Daten zu. Das erleichtert die tägliche Arbeit und schafft eine stabile Grundlage für Planung und Betrieb.

„Mit dem neuen System der IVU verbessern wir unsere Planungsprozesse durch neue und verbesserte Funktionen. Dadurch können wir unsere Abläufe besser aufeinander abstimmen und den Betrieb effizienter gestalten. Gleichzeitig erhalten wir eine verlässliche Grundlage, um unser Angebot sicher auszubauen“, sagt Carles Ruiz Novella, Präsident bei FGC.

„Wir freuen uns, FGC mit unserer langjährigen Expertise im Bahnverkehr dabei zu unterstützen, den Bahnverkehr rund um Barcelona gezielt weiterzuentwickeln. Spanische Verkehrsunternehmen setzen IVU.rail bereits im Hochgeschwindigkeits-Fernverkehr und im U-Bahn-Betrieb ein. Mit FGC setzen wir diese Erfolgsgeschichte in Spanien konsequent fort“, ergänzt Guillermo Calderón, Vertriebsleiter Iberia bei IVU Traffic Technologies.