EQS-News: Fielmann Group AG: Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026

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Fielmann Group AG: Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026 (News mit Zusatzmaterial)



27.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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Robustes Wachstum in einem herausfordernden Marktumfeld: Währungsbereinigtes Wachstum von 2,3 % unterstreicht die Stärke des Geschäftsmodells

Währungsbereinigtes Wachstum von 2,3 % unterstreicht die Stärke des Geschäftsmodells Beschleunigtes internationales Wachstum im zweiten Quartal: Die starke Entwicklung in den europäischen Märkten außerhalb Deutschlands und die verbesserte Dynamik in den USA unterstreichen die Vorteile der geografischen Diversifikation

Die starke Entwicklung in den europäischen Märkten außerhalb Deutschlands und die verbesserte Dynamik in den USA unterstreichen die Vorteile der geografischen Diversifikation Profitabilität weiterhin auf hohem Niveau: Bereinigte EBITDA-Marge von 24 % und bereinigte EBT-Marge von 13 %, unterstützt durch anhaltende Kostendisziplin und Effizienzmaßnahmen

Bereinigte EBITDA-Marge von 24 % und bereinigte EBT-Marge von 13 %, unterstützt durch anhaltende Kostendisziplin und Effizienzmaßnahmen Gut positioniert für stärkeres Wachstum im zweiten Halbjahr: Neue Niederlassungen, Produktivitätssteigerungen und zusätzliche personelle Kapazitäten unterstützen das Wachstum im zweiten Halbjahr 2026

Sehr geehrte Aktionäre und Freunde des Unternehmens,

Im ersten Halbjahr 2026 stellte die Fielmann-Gruppe erneut die Resilienz ihres Geschäftsmodells in einem herausfordernden Marktumfeld unter Beweis. Während sich das Umsatzwachstum in Deutschland verhaltener entwickelte, profitierte die Gruppe von ihrem diversifizierten Länderportfolio und der ausgeprägten Wachstumsdynamik in den internationalen Märkten. Das US-Geschäft entwickelte sich weiter positiv. Das währungsbereinigte Wachstum beschleunigte sich in Q2, unterstützt durch weitere Investitionen in die Plattform, operative Verbesserungen und den Ausbau der ärztlichen Kapazitäten. Gleichzeitig schwächten sich die negativen Währungseffekte in Q2 ab. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld entwickelte sich in den Märkten unterschiedlich. Während die verhaltene Konsumstimmung die Entwicklung in Deutschland belastete, waren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in internationalen Märkten vorteilhafter. Trotz dieses Umfelds behauptete die Fielmann-Gruppe ihre hohe Profitabilität. Konsequente Kostendisziplin und Effizienzmaßnahmen ermöglichten zugleich gezielte Investitionen in langfristige Wachstumstreiber. Für das zweite Halbjahr 2026 erwartet die Fielmann-Gruppe eine stärkere Wachstumsdynamik. Neue Niederlassungen, Produktivitätsinitiativen und gezielte Neueinstellungen werden die Beratungskapazitäten erhöhen und die konsequente Umsetzung unserer Vision 2035 unterstützen.



Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Fielmann Group AG HY1 2026 DE s



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