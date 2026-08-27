EQS-News: Fielmann Group AG: Half-Year Financial Report as at June 30, 2026

EQS-News: Fielmann Group AG / Key word(s): Half Year Report

Fielmann Group AG: Half-Year Financial Report as at June 30, 2026 (news with additional features)



27.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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Robust growth in a challenging market environment: Delivered 2.3% growth at constant currency, demonstrating the resilience of the business

Delivered 2.3% growth at constant currency, demonstrating the resilience of the business International growth accelerated in Q2: Stronger momentum across European markets outside Germany and improving trends in the US underscore the benefits of diversification

Stronger momentum across European markets outside Germany and improving trends in the US underscore the benefits of diversification Profitability remains at a high level: Adjusted EBITDA margin of 24% and Adjusted EBT margin of 13%, supported by continued cost discipline and efficiency initiatives

Adjusted EBITDA margin of 24% and Adjusted EBT margin of 13%, supported by continued cost discipline and efficiency initiatives Positioned for stronger second-half growth: Accelerated store openings, productivity initiatives and targeted hiring are expected to drive higher growth in HY2/2026

Dear shareholders and friends of the company, In the first half of 2026, the Fielmann Group once again demonstrated the resilience of its business model in a challenging market environment. While growth in Germany remained temporarily subdued, the Group benefited from its diversified country portfolio as strong momentum across international markets supported the overall growth of the Group. The US business made further progress during the first half of 2026. Growth in local currency accelerated, supported by continued investments in the platform, operational improvements and expanding doctor capacity. In addition, foreign exchange headwinds eased in Q2 compared to Q1. Macroeconomic conditions varied across the Group's markets. While subdued consumer sentiment continued to weigh on Germany, economic conditions in several international markets remained more supportive. Against this backdrop, the Group maintained a robust profitability profile, reflecting its disciplined cost management while investing in its long-term growth ambitions. Looking ahead, the Fielmann Group is well positioned for stronger growth in the second half of the year. New store openings, productivity initiatives and targeted hiring are expected to expand the Group's capacity to serve more customers and support the continued execution of Vision 2035.

Additional features:



File: Fielmann Group AG HY1 2026 EN s



27.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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