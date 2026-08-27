Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|
27.08.2026 07:30:04
EQS-News: Fielmann Group AG: Half-Year Financial Report as at June 30, 2026
|
EQS-News: Fielmann Group AG
/ Key word(s): Half Year Report
Dear shareholders and friends of the company,
In the first half of 2026, the Fielmann Group once again demonstrated the resilience of its business model in a challenging market environment. While growth in Germany remained temporarily subdued, the Group benefited from its diversified country portfolio as strong momentum across international markets supported the overall growth of the Group. The US business made further progress during the first half of 2026. Growth in local currency accelerated, supported by continued investments in the platform, operational improvements and expanding doctor capacity. In addition, foreign exchange headwinds eased in Q2 compared to Q1. Macroeconomic conditions varied across the Group's markets. While subdued consumer sentiment continued to weigh on Germany, economic conditions in several international markets remained more supportive. Against this backdrop, the Group maintained a robust profitability profile, reflecting its disciplined cost management while investing in its long-term growth ambitions. Looking ahead, the Fielmann Group is well positioned for stronger growth in the second half of the year. New store openings, productivity initiatives and targeted hiring are expected to expand the Group's capacity to serve more customers and support the continued execution of Vision 2035.
Additional features:
File: Fielmann Group AG HY1 2026 EN s
27.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Fielmann Group AG
|Fuhlsbuettler Straße 399
|22309 Hamburg
|Germany
|Phone:
|+49 40 270 76-0
|Fax:
|+49 40 270 76-390
|Internet:
|www.fielmann-group.com
|ISIN:
|DE0005772206
|WKN:
|577220
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900BU5B7N9GE4XU15
|EQS News ID:
|2389258
|End of News
|EQS News Service
|
2389258 27.08.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fielmann AG
|
27.08.26
|EQS-News: Fielmann Group AG: Half-Year Financial Report as at June 30, 2026 (EQS Group)
|
27.08.26
|EQS-News: Fielmann Group AG: Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026 (EQS Group)
|
26.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX legt zu (finanzen.at)
|
25.08.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Fielmann auf 'Halten' - Fairer Wert 43 Euro (dpa-AFX)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus (finanzen.at)
|
21.08.26
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Fielmann nach Warnung unter Druck (Dow Jones)
|
21.08.26
|Fielmann-Aktie tiefrot: Prognose nach enttäuschender Nachfrageentwicklung gesenkt (dpa-AFX)
|
21.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Fielmann AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|21.08.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|21.08.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|21.08.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|29.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fielmann AG
|39,55
|1,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.