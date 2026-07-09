EQS-News: Fielmann-Gruppe beschleunigt internationales Umsatzwachstum in Q2/2026 und erhöht globales Expansionstempo

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Fielmann-Gruppe beschleunigt internationales Umsatzwachstum in Q2/2026 und erhöht globales Expansionstempo



09.07.2026 / 07:30 CET/CEST

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Fielmann-Gruppe beschleunigt internationales Umsatzwachstum in Q2/2026 und erhöht globales Expansionstempo Schnelleres Umsatzwachstum der internationalen Märkte von +1 % gegenüber Vorjahr in Q1/2026 auf +6 % in Q2/2026

Bereinigte EBITDA-Marge bleibt trotz verhaltenen Wachstums in Deutschland stabil

Deutlich mehr Niederlassungseröffnungen, mehr Personal und die Einführung KI-unterstützter Sehstärkenbestimmung werden das Wachstum der Gruppe im zweiten Halbjahr beschleunigen

Erhebliche Expansionschancen in Augenoptik, Hörakustik und im medizinischen Dienstleistungsgeschäft bieten der Fielmann-Gruppe im Rahmen ihrer „Vision 2035“ zusätzliche Potenziale Vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2026

Nach vorläufigen Zahlen erreichte die Fielmann-Gruppe im ersten Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von 1,25 Mrd. €. Dies entspricht einem Wachstum von +2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (1,23 Mrd. €). Das internationale Umsatzwachstum beschleunigte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich von +1 % im ersten Quartal auf +6 % im zweiten Quartal, während Fielmann in Deutschland weiterhin moderat wuchs. Auch währungsbereinigt belief sich das Wachstum der internationalen Märkte im zweiten Quartal auf +6 %. Spanien und Polen setzten ihr dynamisches Wachstum im zweiten Quartal fort und verzeichneten währungsbereinigte Umsatzzuwächse von +10 % bzw. +7 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Das bereinigte EBITDA der Fielmann-Gruppe lag im ersten Halbjahr bei rund 296 Mio. € (Vorjahr: 292 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge betrug auf Konzernebene 24 % und unterstreicht neben der Resilienz des Unternehmens auch die konsequente Kostendisziplin. Endgültige Zahlen und weitere Details veröffentlichen wir im Halbjahresbericht am 27. August 2026.



Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr 2026 erwartet

Für das zweite Halbjahr 2026 erwartet der Vorstand eine Beschleunigung des Wachstums dank eines erhöhten Expansionstempos, zusätzlicher personeller Kapazitäten sowie Produktivitätssteigerungen.



In einer Branche, in der Kunden auf eine persönliche Beratung und präzise Messungen angewiesen sind, ist die geografische Nähe unserer Standorte von entscheidender Bedeutung. Um allen Menschen zu helfen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen, erweitert die Fielmann-Gruppe ihr Niederlassungs-Netzwerk kontinuierlich, um ihren Kunden entgegenzukommen. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 haben wir weltweit weitere 37 Niederlassungen eröffnet, betreiben damit nun insgesamt 1.299 Standorte. Der Schwerpunkt der Expansion lag auf unseren internationalen Märkten, insbesondere auf Luxemburg, Polen, Spanien und den USA. Im zweiten Halbjahr planen wir die Eröffnung von weiteren 33 Niederlassungen, erreichen im Gesamtjahr 2026 mithin 70 neue Standorte – das entspricht einer Verdreifachung des Expansionstempos im Vergleich zu 2025 (22 neue Standorte). Der Erfolg der Fielmann-Gruppe basiert auf ihren hochqualifizierten Augenoptikern, Hörakustikern und Optometristen. Ihr Engagement und ihre Loyalität spiegeln sich in konstant niedrigen Fluktuationsraten. Darüber hinaus entwickelt sich die Personalsituation dank einer positiven Arbeitsmarktdynamik in wesentlichen Ländern erfreulich. So hat sich beispielsweise in Deutschland die Zahl eingehender Bewerbungen für die Niederlassungen im ersten Halbjahr dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vervierfacht, die Anzahl neu eingestellter Augenoptiker und Hörakustiker verdoppelt. Damit verkürzen wir Wartezeiten, erhöhen die Kundenzufriedenheit und beschleunigen das Wachstumstempo. In Europa ergänzen wir den Personalaufbau durch den Einsatz künstlicher Intelligenz in unseren Niederlassungen: Mithilfe modernster Technologie für die Sehstärkenbestimmung können unsere qualifizierten Augenoptiker Refraktionen schneller und ohne Qualitätseinbußen durchführen. In 166 deutschen Niederlassungen kommt diese innovative Technologie bereits zum Einsatz. Bis zum Jahresende werden wir insgesamt 300 Standorte auf dem gesamten Kontinent damit ausstatten. Ausblick Gesamtjahr 2026

Die Fielmann-Gruppe liegt weiterhin im Plan ihrer im April veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Wir erwarten einen Anstieg des Konzernumsatzes zwischen 5 % und 7 % (auf 2,55 Mrd. € bis 2,60 Mrd. €). Aufgrund von Investitionen in weiteres organisches Wachstum rechnen wir mit einer bereinigten EBITDA-Marge auf dem Niveau von rund 23 %, was einem bereinigten EBITDA von rund 590 Mio. € bis 610 Mio. € entspricht. Die bereinigte EBT-Marge wird im Einklang mit dem Vorjahr in einer Bandbreite von 12 % bis 13 % erwartet. Angesichts der anhaltenden geopolitischen und makroökonomischen Auswirkungen auf die Verbraucherstimmung, insbesondere in Deutschland, rechnet die Gruppe mit Ergebnissen am unteren Ende der Prognosebandbreite zum Konzernumsatz und dem bereinigten EBITDA.

Hamburg, 9. Juli 2026



Fielmann Group AG

Der Vorstand

ÜBER DIE FIELMANN GROUP AG

Die Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes deutsches Familienunternehmen mit den Schwerpunkten Augenoptik und Hörakustik. Fielmann versorgt seine 30 Mio. Kunden mit Dienstleistungen im Bereich Augenvorsorge, Brillen, Kontaktlinsen und Hörsystemen. Als eines der weltweit führenden Unternehmen der Branche betreibt die Fielmann-Gruppe ein Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und rund 1.300 Niederlassungen in Europa und den USA. Gegründet im Jahr 1972, wird das Unternehmen heute in zweiter Generation von Marc Fielmann geführt. Die Familie besitzt nach wie vor die Mehrheit der börsennotierten Aktiengesellschaft. Mit ihrer kundenorientierten Philosophie hilft die Fielmann-Gruppe allen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Dank des Einsatzes seiner weltweit rund 24.000 Mitarbeitenden erreicht das Familienunternehmen Kundenzufriedenheitswerte von rund 90 % und hat über 200 Mio. individuell gefertigte Korrektionsbrillen abgegeben. KONTAKT Katrin Carstens

Leiterin Kommunikation & PR

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Leiter Investor Relations

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