Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|
12.02.2026 12:00:03
EQS-News: Fielmann-Gruppe erreicht und übertrifft Ziele der Vision 2025
|
EQS-News: Fielmann Group AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Vorläufige Zahlen:
Profitables Wachstum in allen Regionen
Der Anstieg des operativen Ergebnisses der Gruppe führte zu einer sehr positiven Entwicklung des bereinigten Vorsteuerergebnisses (EBT) und des Jahresüberschusses in allen Märkten. Das bereinigte EBT stieg um 30,1 % auf 313 Mio. €. Die bereinigte EBT-Marge verbesserte sich auf 12,8 % (+2,2 Prozentpunkte; GJ 2024: 10,6 %). Der Jahresüberschuss der Gruppe erreichte mit 205 Mio. € einen neuen Rekordwert für das Familienunternehmen.
Im Einklang mit der aktionärsfreundlichen Politik der Vorjahre haben Vorstand und Aufsichtsrat in ihrer heutigen Sitzung beschlossen, der Hauptversammlung am 9. Juli 2026 eine erhöhte Dividende von 1,40 € je Aktie (Vorjahr: 1,15 €; +21,7%) vorzuschlagen. Dies spiegelt die starke Leistung der Gruppe im Geschäftsjahr2025 sowie den erfolgreichen Abschluss der Vision 2025 wider.
„Als wir 2019 unsere Vision 2025 verkündet haben, waren weder die Covid-Pandemie noch der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft absehbar. Trotz dieser Herausforderungen haben wir unsere ursprünglichen Ziele übertroffen. Dies verdanken wir unseren 30 Mio. aktiven Kundinnen und Kunden. Und wir verdanken es der herausragenden Leistung und dem unermüdlichen Engagement unserer 24.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit“, sagt Marc Fielmann, CEO der Fielmann-Gruppe. „Unsere Teams sind es, die Tag für Tag unsere kundenorientierte Philosophie mit Leben füllen. Bei uns erhalten Kunden geprüfte Qualität und herausragenden Service zum besten Preis.“
Hamburg, 12. Februar 2026
Fielmann Group AG
Der Vorstand
12.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fielmann Group AG
|Fuhlsbuettler Straße 399
|22309 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 270 76-0
|Fax:
|+49 40 270 76-390
|Internet:
|www.fielmann-group.com
|ISIN:
|DE0005772206
|WKN:
|577220
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2275114
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2275114 12.02.2026 CET/CEST
