EQS-News: Finexity AG: Erste Circus-Anleihe erfolgreich platziert; strategische Finanzierungspartnerschaft bis zu EUR 50 Millionen vereinbart

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Finexity AG: Erste Circus-Anleihe erfolgreich platziert; strategische Finanzierungspartnerschaft bis zu EUR 50 Millionen vereinbart



13.04.2026 / 13:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Circus-Anleihe in siebenstelliger Höhe innerhalb von wenigen Wochen vollständig platziert

Rahmenvereinbarung für mehrstufige Folgefinanzierungen von bis zu EUR 50 Millionen für KI-Robotik in zivilen und Verteidigungsanwendungen geschlossen

Hybride Anleihestruktur zur Erweiterung der Investorenbasis in Vorbereitung

Die Finexity AG (XETRA: FXT) hat als Lead Manager die erste mittelbare Anleihefinanzierung der börsennotierten Circus SE (XETRA: CA1) erfolgreich strukturiert und innerhalb von wenigen Wochen vollständig platziert. Die Platzierung, mit einem Emissionsvolumen in siebenstelliger Höhe, erfolgte an die Privatanleger der Finexity Invest GmbH, der Anlagevermittlungsgesellschaft der FINEXITY Group.



Parallel zur Erstplatzierung haben die FINEXITY Group und Circus SE eine Rahmenvereinbarung für weitere, mehrstufige Kapitalmarktfinanzierungen für Finanzierungen von KI-Robotik bis zu einem Volumen von EUR 50 Millionen abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgt über mehrere aufeinanderfolgende Anleihetranchen und markiert den Start einer strategischen, langfristig angelegten Finanzierungspartnerschaft.



„Circus steht exemplarisch für eine neue Generation industrieller Technologieunternehmen mit asset-basierten, planbaren Cashflows“, sagt Paul Huelsmann, CEO der FINEXITY Group. „Wir öffnen ihnen den Zugang zum Kapitalmarkt – strukturiert, effizient und vor allem skalierbar.“



Hybride Struktur als nächster Skalierungsschritt

Für die kommenden Transaktionen planen FINEXITY und Circus eine hybride Anleihestruktur mit einer konventionellen und einer tokenisierten Tranche. Ziel ist es, institutionelle Investoren und digitale Kapitalmarktteilnehmer erstmals in einer gemeinsamen Struktur zu bündeln und die Platzierungskraft signifikant zu erhöhen.



Während die erste Anleihe ausschließlich über FINEXITY Invest platziert wurde, wird der Vertrieb der Folgefinanzierungen gezielt ausgeweitet: Neben dem eigenen Retail-Zugang werden künftig auch an den FINEXITY Handelsplatz angebundene Vertriebspartner eingebunden – darunter Banken wie die Sparkassen sowie Vermögensverwalter.



FINEXITY baut skalierbare Kapitalmarktplattform für den Mittelstand

Der europäische Markt für Mittelstandsfinanzierung umfasst mehrere Billionen Euro, während sich Banken zunehmend aus der klassischen Kreditvergabe zurückziehen. Gleichzeitig wächst der Bedarf an flexiblen, kapitalmarktbasierten Finanzierungslösungen.



FINEXITY adressiert diese strukturelle Lücke und baut eine skalierbare Plattform für Unternehmensfinanzierungen auf – mit Fokus auf industrielle Mittelstandsunternehmen. Durch die Kombination aus eigener Retail-Distrubution und angebundenen institutionellen Vertriebspartnern erweitert FINEXITY kontinuierlich den Zugang zu Kapital.



Mit der erfolgreichen Erstplatzierung und der gesicherten Pipeline weiterer Transaktionen erweitert FINEXITY den eigenen Handelsplatz gezielt um Unternehmensanleihen und etabliert sich als Kapitalmarktpartner für den deutschen Mittelstand.

Disclaimer

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).

Über FINEXITY

FINEXITY (XETRA: FXT) ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Private Equity , Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.



Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.



Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 27 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.



¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.



Mehr Infos unter:



Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer Robotik und KI liefert Circus Versorgung mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.



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Robin Tillmann Sascha Dettmar

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Die Finexity AG (XETRA: FXT) hat als Lead Manager die erste mittelbare Anleihefinanzierung der börsennotierten Circus SE (XETRA: CA1) erfolgreich strukturiert und innerhalb von wenigen Wochen vollständig platziert. Die Platzierung, mit einem Emissionsvolumen in siebenstelliger Höhe, erfolgte an die Privatanleger der Finexity Invest GmbH, der Anlagevermittlungsgesellschaft der FINEXITY Group.Parallel zur Erstplatzierung haben die FINEXITY Group und Circus SE eine Rahmenvereinbarung für weitere, mehrstufige Kapitalmarktfinanzierungen für Finanzierungen von KI-Robotik bis zu einem Volumen von EUR 50 Millionen abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgt über mehrere aufeinanderfolgende Anleihetranchen und markiert den Start einer strategischen, langfristig angelegten Finanzierungspartnerschaft.„Circus steht exemplarisch für eine neue Generation industrieller Technologieunternehmen mit asset-basierten, planbaren Cashflows“, sagt Paul Huelsmann, CEO der FINEXITY Group. „Wir öffnen ihnen den Zugang zum Kapitalmarkt – strukturiert, effizient und vor allem skalierbar.“Für die kommenden Transaktionen planen FINEXITY und Circus eine hybride Anleihestruktur mit einer konventionellen und einer tokenisierten Tranche. Ziel ist es, institutionelle Investoren und digitale Kapitalmarktteilnehmer erstmals in einer gemeinsamen Struktur zu bündeln und die Platzierungskraft signifikant zu erhöhen.Während die erste Anleihe ausschließlich über FINEXITY Invest platziert wurde, wird der Vertrieb der Folgefinanzierungen gezielt ausgeweitet: Neben dem eigenen Retail-Zugang werden künftig auch an den FINEXITY Handelsplatz angebundene Vertriebspartner eingebunden – darunter Banken wie die Sparkassen sowie Vermögensverwalter.Der europäische Markt für Mittelstandsfinanzierung umfasst mehrere Billionen Euro, während sich Banken zunehmend aus der klassischen Kreditvergabe zurückziehen. Gleichzeitig wächst der Bedarf an flexiblen, kapitalmarktbasierten Finanzierungslösungen.FINEXITY adressiert diese strukturelle Lücke und baut eine skalierbare Plattform für Unternehmensfinanzierungen auf – mit Fokus auf industrielle Mittelstandsunternehmen. Durch die Kombination aus eigener Retail-Distrubution und angebundenen institutionellen Vertriebspartnern erweitert FINEXITY kontinuierlich den Zugang zu Kapital.Mit der erfolgreichen Erstplatzierung und der gesicherten Pipeline weiterer Transaktionen erweitert FINEXITY den eigenen Handelsplatz gezielt um Unternehmensanleihen und etabliert sich als Kapitalmarktpartner für den deutschen Mittelstand.FINEXITY (XETRA: FXT) ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Private Equity , Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 27 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.Mehr Infos unter: www.finexity-group.com Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer Robotik und KI liefert Circus Versorgung mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.Robin Tillmann Sascha DettmarE-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566Elena ColesHead of Investor RelationsE-Mail: ir@circus-group.com Presseanfragen: press@circus-group.com

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