EQS-News: Finexity AG: FINEXITY beschleunigt Kapitalmarktgeschäft: Roman Exenberger stärkt Anleihen-Primärmarktgeschäft im DACH-Markt

Roman Exenberger eine ausgewiesene Branchengröße. Der langjährige Kapitalmarktexperte wechselt von valantic FSA zu FINEXITY und verantwortet als Head of Debt Capital Markets (DCM) das Anleihen-Primärmarktgeschäft in der DACH-Region. In dieser Rolle stärkt er gezielt die Origination und Syndizierung von neuen Anleiheemissionen.



„Effiziente Primärmarktprozesse sind einer der zentralen Engpässe im europäischen Anleihemarkt“, sagt Paul Huelsmann, Vorstandsvorsitzender der FINEXITY Group. „Mit Roman Exenberger gewinnen wir einen der erfahrensten Experten genau an dieser entscheidenden Schnittstelle. Gemeinsam werden wir Emittenten von Anleihen nicht nur die technische Grundlage für effiziente Primärmarktprozesse bieten, sondern diese auch mit unserer Syndizierungs- und Platzierungskraft gezielt unterstützen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg zur führenden Exchange für tokenisierte Wertpapiere in Europa.“



Roman Exenberger verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Emission, der Vermarktung und dem Vertrieb von Anleihen. Zuletzt hat er bei valantic FSA den Vertrieb der hochskalierbaren IT-Plattform, über die Unternehmen mittels digitaler Anleihen-Emissionen eigenständig Kapital einsammeln konnten, maßgeblich vorangetrieben.



„Bei FINEXITY treffe ich auf ein Setup, das Primärmarktprozesse bei Anleihen wirklich skaliert: vom Emissions-Setup über die Tokenisierung bis hin zur syndizierten Distribution“, sagt Exenberger. „Das ist der entscheidende Hebel, um Anleihen und Private-Market-Investments effizient in den Markt zu bringen.“



Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund eines strukturellen Marktdefizits: In Europa werden jährlich rund 800 Mrd. Euro im Primärmarkt emittiert, während Retail- und semi-professionelle Investoren bislang weitgehend ausgeschlossen sind und Emittenten mit hohen Strukturierungs- und Distributionskosten konfrontiert sind.



Der Handlungsdruck auf alternative Finanzierungswege nimmt dabei weiter zu: Laut einer aktuellen SAFE-Umfrage der EZB hat sich der Zugang zu Bankfinanzierungen für Unternehmen im Euroraum zuletzt erneut verschlechtert, während Kreditkosten und Nebenkosten deutlich gestiegen sind. Gleichzeitig wächst die Finanzierungslücke, da die Kreditnachfrage steigt, die Verfügbarkeit jedoch weiter rückläufig ist.



Ein aktuelles Signal aus Großbritannien unterstreicht die Öffnung des Marktes: Jetzt können dort Unternehmensanleihen ab 1 Britischen Pfund gehandelt werden, was auch privaten Anlegern den Zugang ermöglicht. Die Reform gilt als Meilenstein für sinkende Eintrittsbarrieren, digitale Zeichnungsprozesse und die stärkere Verzahnung von Primärmarkt und Marktinfrastruktur.



FINEXITY adressiert diese Lücke mit einer integrierten Plattform für Emission, Distribution und Investorenanbindung von Anleiheprodukten, die von der Strukturierung und Tokenisierung über den digitalen Zeichnungsprozess bis zur syndizierten Kapitalallokation über Banken und Wealth Manager alles abdeckt. Parallel treibt das Unternehmen den Aufbau einer eigenen DLT-basierten Handels- und Abwicklungsinfrastruktur (DLT-TSS) voran, um Primär- und Sekundärmarkt regulatorisch sauber zu verzahnen.



„Unsere Equity Story ist klar: Wir entwickeln FINEXITY von einer erfolgreichen OTC-Plattform zu einer technologisch voll integrierten Marktinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere“, ergänzt Michael Ost, stellvertretender Vorstandsvorsitzender FINEXITY Group. „Der Ausbau unseres Anleihe-Primärmarkgeschäfts und der Zugang zu Investoren ist dafür ein zentraler Wachstumstreiber.“

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).

Über FINEXITY

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Private Equity , Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.



Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.



Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 25 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.



¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.



