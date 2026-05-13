EQS-News: Finexity AG: FINEXITY Group und EGRO Mediengruppe starten neue Privatanleger Anlagevermittlung „VolksInvest“ mit jährlichem 20 Millionen Euro Marketinggegenwert

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Finexity AG: FINEXITY Group und EGRO Mediengruppe starten neue Privatanleger Anlagevermittlung „VolksInvest“ mit jährlichem 20 Millionen Euro Marketinggegenwert



13.05.2026 / 08:32 CET/CEST

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VolksInvest geht live : Zugang zu tokenisierten Infrastruktur-Anleihen für Privatanleger ab 50 Euro Mindestzeichnungssumme

: Zugang zu tokenisierten Infrastruktur-Anleihen für Privatanleger ab 50 Euro Mindestzeichnungssumme VolksInvest mit direkter Anbindung an den OTC Handelsplatz für breiten Zugang zu Anleiheemissionen

an den OTC Handelsplatz für breiten Zugang zu Anleiheemissionen Reichweitenstarke Medienkooperation: Strategische Partnerschaft mit der EGRO Mediengruppe – 70 Wochenzeitungen, 1 Tageszeitung, gut 3 Millionen gedruckte Auflagen pro Woche, Mediagegenwert 20 Mio. Euro

FINEXITY, Betreiberin einer digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, hat heute die neue Anlagevermittlungsbrand VolksInvest gestartet. Über die Website



Erste Anleihe zeichenbar

Direkt zum Start steht das erste Primärmarktlisting zur Zeichnung bereit: Mit der tokenisierten Anleihe „Solarpark Ratekau" können Privatanleger in einen Freiflächen-Solarpark in Schleswig-Holstein investieren – inklusive integriertem Batteriespeicher, der sowohl mit selbst erzeugtem Grünstrom als auch netzseitig geladen werden kann. Die Anleihe wurde vom FINEXITY Capital Markets Team strukturiert, hat eine prognostizierte Laufzeit von 20 Jahren und bietet einen Basiszins ab 5,0 Prozent p.a. sowie eine prognostizierte Erfolgsbeteiligung von bis zu 0,5 Prozent p.a. Das Anleihevolumen beträgt bis zu 6,1 Mio. Euro.



Langfristig angelegte Medienpartnerschaft mit EGRO Mediengruppe

Flankiert wird VolksInvest durch eine langfristige angelegte Medienpartnerschaft mit der EGRO Mediengruppe, die mit rund 70 Wochenzeitungen, einer Tageszeitung und einer Reichweite von bis zu zehn Millionen Leserinnen und Lesern pro Woche eines der größten regionalen Mediennetzwerke Deutschlands ist. Die Partnerschaft umfasst crossmediale Kommunikationsmaßnahmen mit einem Mediagegenwert von rund 20 Millionen Euro und ist damit eine der reichweitenstärksten Medienkooperationen im deutschen Retail-Investment-Segment.



Die Partnerschaft ist langfristig ausgerichtet und sieht eine sukzessive Ausweitung der Assetklassen vor – von weiteren Anleihen-Verticals bis zu Fonds . Mit dem Start der Brand „VolksInvest“ bestätigen beide Parteien das mittelfristige Ziel, Primärmarkttransaktionen im unteren neunstelligen Euro-Bereich abzuwickeln.



Disclaimer

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).

Über FINEXITY

FINEXITY (FXT) ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY Emittenten von tokenisierten Wertpapieren mit Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Unternehmens-, Infrastruktur-, und Immobilien- und Sammlerstückanleihen. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch die Sparkassen und Volksbanken.



Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.



¹ FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.



Mehr Infos unter:

ÜBER EGRO

Die EGRO Mediengruppe (Eigenschreibweise: EGRO) ist ein traditionsreiches deutsches Medienunternehmen mit Sitz in Obertshausen. Gegründet wurde die Gruppe 1962 und hat sich seitdem zu einem der größten Anbieter im Bereich regionaler Medien und Direktwerbung entwickelt.



Als Medienverband vereint die EGRO Mediengruppe heute elf Verlage, mehrere Agenturen sowie Zustellunternehmen unter einem Dach. Unter ihren eigenen Marken erscheinen wöchentlich zahlreiche kostenlose Wochenzeitungen mit kumulierten Auflagen im Millionenbereich, die an private Haushalte verteilt werden. Zudem organisiert die Gruppe die Zustellung von Werbeprospekten mit bundesweiter Reichweite.



Neben dem klassischen Printgeschäft verstärkt die Mediengruppe auch ihre digitale Präsenz sowie crossmediale Angebote. So hat das Unternehmen beispielsweise vor kurzem eine Aktienmehrheit an der NANOS AI AG übernommen, einem Technologieanbieter für digitales Marketing und datengetriebene Sichtbarkeitstools. Damit will die EGRO ihre digitalen Kompetenzen weiter ausbauen.



Die Mediengruppe legt größten Wert auf lokale und regionale Berichterstattung und sieht sich als Partner für Handel, Dienstleister und Werbekunden, die ihre Zielgruppen über verschiedenste Kanäle erreichen wollen. Mit eigenen Agenturen für Werbung, Mediaplanung und digitale Services bietet die EGRO ein breites Portfolio an Medien- und Kommunikationsleistungen.



Durch Beteiligungen an weiteren regionalen Verlagshäusern, wie etwa der Verlagshaus Taunus Medien GmbH und der Hochtaunus Verlag GmbH, stärkt die Gruppe ihre Präsenz in wichtigen Wirtschaftsregionen und erweitert zugleich ihr Portfolio an lokalen Titeln.

Medienkontakte FINEXITY

Robin Tillmann Sascha Dettmar

E-Mail:

Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566

Medienkontakt EGRO

Sarah Lackner

E-Mail: sarah.lackner@egro-mediengruppe.de

FINEXITY, Betreiberin einer digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, hat heute die neue Anlagevermittlungsbrand VolksInvest gestartet. Über die Website www.volks-invest.de erhalten Privatanleger einen einfachen, digitalen Zugang zu ausgewählten Infrastruktur-Anleihen. Durch den direkten Zugang zum OTC Handelsplatz können perspektivisch weitere, für den Privatanleger angemessene Anleihe-Verticals, wie Immobilien oder Unternehmensanleihen, mit aufgenommen und für Privatanleger zugänglich gemacht werden.Direkt zum Start steht das erste Primärmarktlisting zur Zeichnung bereit: Mit der tokenisierten Anleihe „Solarpark Ratekau" können Privatanleger in einen Freiflächen-Solarpark in Schleswig-Holstein investieren – inklusive integriertem Batteriespeicher, der sowohl mit selbst erzeugtem Grünstrom als auch netzseitig geladen werden kann. Die Anleihe wurde vom FINEXITY Capital Markets Team strukturiert, hat eine prognostizierte Laufzeit von 20 Jahren und bietet einen Basiszins ab 5,0 Prozent p.a. sowie eine prognostizierte Erfolgsbeteiligung von bis zu 0,5 Prozent p.a. Das Anleihevolumen beträgt bis zu 6,1 Mio. Euro.Flankiert wird VolksInvest durch eine langfristige angelegte Medienpartnerschaft mit der EGRO Mediengruppe, die mit rund 70 Wochenzeitungen, einer Tageszeitung und einer Reichweite von bis zu zehn Millionen Leserinnen und Lesern pro Woche eines der größten regionalen Mediennetzwerke Deutschlands ist. Die Partnerschaft umfasst crossmediale Kommunikationsmaßnahmen mit einem Mediagegenwert von rund 20 Millionen Euro und ist damit eine der reichweitenstärksten Medienkooperationen im deutschen Retail-Investment-Segment.Die Partnerschaft ist langfristig ausgerichtet und sieht eine sukzessive Ausweitung der Assetklassen vor – von weiteren Anleihen-Verticals bis zu Fonds . Mit dem Start der Brand „VolksInvest“ bestätigen beide Parteien das mittelfristige Ziel, Primärmarkttransaktionen im unteren neunstelligen Euro-Bereich abzuwickeln.Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).FINEXITY (FXT) ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY Emittenten von tokenisierten Wertpapieren mit Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Unternehmens-, Infrastruktur-, und Immobilien- und Sammlerstückanleihen. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch die Sparkassen und Volksbanken.Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.¹ FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.Mehr Infos unter: www.finexity-group.com Die EGRO Mediengruppe (Eigenschreibweise: EGRO) ist ein traditionsreiches deutsches Medienunternehmen mit Sitz in Obertshausen. Gegründet wurde die Gruppe 1962 und hat sich seitdem zu einem der größten Anbieter im Bereich regionaler Medien und Direktwerbung entwickelt.Als Medienverband vereint die EGRO Mediengruppe heute elf Verlage, mehrere Agenturen sowie Zustellunternehmen unter einem Dach. Unter ihren eigenen Marken erscheinen wöchentlich zahlreiche kostenlose Wochenzeitungen mit kumulierten Auflagen im Millionenbereich, die an private Haushalte verteilt werden. Zudem organisiert die Gruppe die Zustellung von Werbeprospekten mit bundesweiter Reichweite.Neben dem klassischen Printgeschäft verstärkt die Mediengruppe auch ihre digitale Präsenz sowie crossmediale Angebote. So hat das Unternehmen beispielsweise vor kurzem eine Aktienmehrheit an der NANOS AI AG übernommen, einem Technologieanbieter für digitales Marketing und datengetriebene Sichtbarkeitstools. Damit will die EGRO ihre digitalen Kompetenzen weiter ausbauen.Die Mediengruppe legt größten Wert auf lokale und regionale Berichterstattung und sieht sich als Partner für Handel, Dienstleister und Werbekunden, die ihre Zielgruppen über verschiedenste Kanäle erreichen wollen. Mit eigenen Agenturen für Werbung, Mediaplanung und digitale Services bietet die EGRO ein breites Portfolio an Medien- und Kommunikationsleistungen.Durch Beteiligungen an weiteren regionalen Verlagshäusern, wie etwa der Verlagshaus Taunus Medien GmbH und der Hochtaunus Verlag GmbH, stärkt die Gruppe ihre Präsenz in wichtigen Wirtschaftsregionen und erweitert zugleich ihr Portfolio an lokalen Titeln.Robin Tillmann Sascha DettmarE-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566Sarah LacknerE-Mail: sarah.lackner@egro-mediengruppe.de

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