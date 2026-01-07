EQS-News: Finexity AG: FINEXITY und EGRO Mediengruppe ermöglichen Millionen von privaten Anlegern Zugang zu Private-Market-Investments

EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung

Im Mittelpunkt stehen ausgewählte Private-Market-Experten sowie unabhängige Analysten, die ihre jeweilige Assetklasse regelmäßig in den rund 70 Wochenzeitungen einordnen, Marktentwicklungen erklären und Grundlagenwissen vermitteln. Über die Plattform erhalten Anleger einen kuratierten Zugang zu ausgewählten Investmentprodukten. Die Plattform startet mit Anlagemöglichkeiten in der Assetklasse Erneuerbare Energien und soll schrittweise auf weitere Assetklassen ausgebaut werden.



„Diese Partnerschaft ist ein zentraler Meilenstein unserer Endinvestoren-Wachstumsstrategie für die nächsten Jahre, welche einen massiven Einfluss auf unsere Kapitalmarktstrategie hat“, sagt Paul Hülsmann, Vorstandsvorsitzender der FINEXITY Group. „Mit der EGRO Mediengruppe gewinnen wir einen Medienpartner mit signifikanter Reichweite und Glaubwürdigkeit. Erstmals sind wir in der Lage, unsere Investmentlösungen großflächig, kontinuierlich und direkt in die Haushalte von bis zu zehn Millionen Menschen zu kommunizieren. Das stärkt nicht nur unsere Marktposition, sondern schafft auch substanzielle Mehrwerte für unsere Aktionäre und Emissionspartner.“



Die Plattform wird operativ und technisch vollständig von FINEXITY betrieben. FINEXITY verantwortet die Strukturierung, die regulatorische Einbettung sowie die digitale Zeichnungs- und Abwicklungsstrecke. Die EGRO Mediengruppe bringt ihre journalistische Kompetenz, ihre regionale Verankerung und ihre Reichweite ein. Mit rund 70 Wochenzeitungen, einer wöchentlichen Druckauflage von über drei Millionen Exemplaren und einer bundesweiten Reichweite von bis zu zehn Millionen Leserinnen und Lesern bietet EGRO eine der stärksten medialen Plattformen im deutschen Markt. Das Zustellnetz umfasst mehr als 15.000 Zustellerinnen und Zusteller innerhalb Deutschlands. Die externen Fachbeiträge werden von den EGRO-Redakteuren redaktionell aufbereitet und dienen der Information und Einordnung.



„Die Plattform zeigt, wie edukative Inhalte und digitale Infrastruktur zusammenwirken können, um Private Markets verständlicher und zugänglicher zu machen“, ergänzt Michael Ost, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der FINEXITY Group. „Zusätzliche Reichweite trifft hier auf eine bereits skalierbare Infrastruktur, so können neue Anlegergruppen strukturiert und verantwortungsvoll an Private-Market-Investments herangeführt werden.“



Auch aus Sicht der EGRO Mediengruppe wird die Partnerschaft als strategisch bedeutsam eingeschätzt. „Die Verbindung aus unserer medialen Reichweite und der digitalen Investmentkompetenz von FINEXITY eröffnet neue Erlös- und Innovationspotenziale,“ sagt Bernd Maas, Geschäftsführender Gesellschafter der EGRO Mediengruppe. „Wir sehen in dieser Partnerschaft eine langfristige strategische Allianz, die klassische Medien mit zukunftsweisenden Finanztechnologien verbindet und uns Zugang zu neuen Erlösquellen schafft.“



Markus Echternach, Geschäftsführung EGRO Mediengruppe, ergänzt: „FINEXITY steht für Transparenz, Digitalisierung und neue Investmentzugänge – Werte, die hervorragend zu unserer Medienphilosophie passen. Gemeinsam schaffen wir einen direkten Kanal zwischen Kapitalmarkt und Privatanlegern. Diese Kooperation hat das Potenzial, den Zugang zu Investments in Deutschland nachhaltig für Millionen von Menschen zu verändern.“



Die Plattform wird als eigenständige Marke konzipiert und wird technisch als Whitelabel-Lösung über die FINEXITY-Infrastruktur betrieben. Dies ermöglicht eine vollständig digitale Registrierung, Identifikation und Investmentabwicklung. Die angebotenen Investments werden in tokenisierter Wertpapierstruktur abgebildet und damit digital, rechtssicher und transparent zugänglich gemacht.



Die Partnerschaft ist langfristig ausgerichtet und sieht eine sukzessive Ausweitung der gemeinsamen Aktivitäten vor. Mittelfristig ist die strukturierte Abwicklung von Primärmarkttransaktionen im unteren neunstelligen Euro-Bereich vorgesehen. Aus Sicht des Kapitalmarkts stellt die Kooperation einen wesentlichen strategischen Meilenstein dar, der auf die Skalierung des Geschäftsmodells, auf eine erhöhte Sichtbarkeit bei Privatanlegern sowie auf die nachhaltige Erweiterung der Aktionärsbasis abzielt.



Über FINEXITY

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Private Equity , Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.



Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.



Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 25 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.



¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.



ÜBER EGRO

Die EGRO Mediengruppe (Eigenschreibweise: EGRO) ist ein traditionsreiches deutsches Medienunternehmen mit Sitz in Obertshausen. Gegründet wurde die Gruppe 1962 und hat sich seitdem zu einem der größten Anbieter im Bereich regionaler Medien und Direktwerbung entwickelt.



Als Medienverband vereint die EGRO Mediengruppe heute elf Verlage, mehrere Agenturen sowie Zustellunternehmen unter einem Dach. Unter ihren eigenen Marken erscheinen wöchentlich zahlreiche kostenlose Wochenzeitungen mit kumulierten Auflagen im Millionenbereich, die an private Haushalte verteilt werden. Zudem organisiert die Gruppe die Zustellung von Werbeprospekten mit bundesweiter Reichweite.



Neben dem klassischen Printgeschäft verstärkt die Mediengruppe auch ihre digitale Präsenz sowie crossmediale Angebote. So hat das Unternehmen beispielsweise vor kurzem eine Aktienmehrheit an der Nanos AG übernommen, einem Technologieanbieter für digitales Marketing und datengetriebene Sichtbarkeitstools. Damit will die EGRO ihre digitalen Kompetenzen weiter ausbauen.



Die Mediengruppe legt größten Wert auf lokale und regionale Berichterstattung und sieht sich als Partner für Handel, Dienstleister und Werbekunden, die ihre Zielgruppen über verschiedenste Kanäle erreichen wollen. Mit eigenen Agenturen für Werbung, Mediaplanung und digitale Services bietet die EGRO ein breites Portfolio an Medien- und Kommunikationsleistungen.



Durch Beteiligungen an weiteren regionalen Verlagshäusern, wie etwa der Verlagshaus Taunus Medien GmbH und der Hochtaunus Verlag GmbH, stärkt die Gruppe ihre Präsenz in wichtigen Wirtschaftsregionen und erweitert zugleich ihr Portfolio an lokalen Titeln.

