EQS-News: Fintech aifinyo AG nach Rekordjahr auch im Q1 2023 auf profitablem Wachstumskurs

EQS-News: aifinyo AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Fintech aifinyo AG nach Rekordjahr auch im Q1 2023 auf profitablem Wachstumskurs



02.05.2023 / 08:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Fintech aifinyo AG nach Rekordjahr auch im Q1 2023 auf profitablem Wachstumskurs Transaktionsvolumen +42 % auf 105,86 Mio. EUR

Rohertrag +20 % auf 3,15 Mio. EUR

Entwicklung von EBIT und EBT ebenfalls deutlich positiv

Positiver Ausblick für das Gesamtjahr 2023 und darüber hinaus Berlin, 02. Mai 2023 Die aifinyo AG ist nach dem Rekordjahr 2022 auch dynamisch in das neue Jahr gestartet. Inzwischen managen rund 10.000 Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland ihre Rechnungen, Finanzierungen und Cashflows auf der Smart-Billment-Plattform des B2B-Fintechs. Zum Wachstum von aifinyo tragen derzeit alle Geschäftsbereiche bei: Die Abo-basierten Tools rund um das Rechnungs- und Liquiditätsmanagement mit wiederkehrenden SaaS-Umsätzen genauso wie die Erlöse aus Finanzierungleistungen. Auch die im ersten Quartal 2022 übernommenen Billomat entwickelt sich erfreulich. Die Integration ist weitestgehend abgeschlossen und die Abo-Umsätze konnten seit der Übernahme um 25 % gesteigert werden. Das Transaktionsvolumen* hat aifinyo im saisonal eher ruhigen ersten Quartal um 41,9 % auf 105,86 Mio. EUR gesteigert. Der Rohertrag (Gesamtleistung reduziert um Warenaufwände und Abschreibungen des Leasinganlagevermögens) als eine der wichtigsten Key Performance Indicator legte im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahresquartal von 2,79 Mio. EUR um 20,3 % auf 3,15 Mio. EUR zu. Auch das Ergebnis hat aifinyo im ersten Quartal 2023 auf allen Ebenen gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBIT) klettere von 393 Tsd. EUR um 58,5 % auf 622 Tsd. EUR und das Ergebnis vor Steuern (EBT) von 203 Tsd. EUR um 63,7 % auf 333 Tsd. EUR. Die Ergebnisse in Q1 2022 wurden um Sonderkosten für die Übernahme von Billomat bereinigt. Der leichte Rückgang der Gesamtleistung um 5,5 % auf 12,7 Mio. EUR ist auf einen veränderten Mix der nachgefragten Finanzierungsdienstleistungen zurückzuführen, hatte wie zuvor dargestellt keinen negativen Einfluss auf das Wachstum oder Ergebnis und sollte sich im Jahresverlauf wieder normalisieren. Nach dem positiven ersten Quartal erwarten wir auch für das Gesamtjahr 2023 eine Fortsetzung des Wachstums, sagt aifinyo-Vorstand Stefan Kempf. aifinyo bietet Unternehmerinnen und Unternehmer ein in Deutschland einzigartiges cloudbasiertes Öko-System rund um das Management, die Finanzierung und die Bezahlung von Rechnungen. Damit adressieren wir einen noch weitestgehend unerschlossenen Markt von rund 4 Mio. Unternehmen, dessen Durchdringung uns auch in den kommenden Jahren erhebliche Chancen bietet. Der Bericht (ungeprüft) zum ersten Quartal 2023 steht auf www.aifinyo.de/download zur Verfügung. Kennzahlenübersicht Q1 (untestiert): in TEUR Q1/2022 Q1/2023 Veränderung Transaktionsvolumen 74.591 105.858 +41,9 % Gesamtleistung 13.454 12.719 -5,5 % Rohertrag 2.787 3.351 +20,3 % EBIT inkl. Einmaleffekte 314 622 +98,0 % EBIT exkl. Einmaleffekte 393 622 +58,5 % EBT inkl. Einmaleffekte 125 332 +166,5 % EBT exkl. Einmaleffekte 203 332 +63,7 % *Summe der verarbeiteten Factoring-, Finetrading-, Leasing- und Inkasso-Transaktionen Über aifinyo aifinyo ist der zuverlässige Smart-Billment-Partner für Unternehmer:innen und Freiberufler:innen, um das Billing, die Finanzierung und das Payment von Rechnungen automatisiert abzuwickeln. Dafür betreibt das Fintech eine einzigartige Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. Mit Billomat bietet aifinyo zudem eines der führenden cloud-basierten Buchhaltungssysteme in Deutschland an, mit dem alle Rechnungsprozesse einfach und effizient abgewickelt werden. Die Aktien (ISIN: DE000A2G8XP9) der aifinyo AG sind auf Xetra sowie im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München gelistet. Von der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die aifinyo finance GmbH als Finanzdienstleister sowie die aifinyo payments GmbH als Zahlungsdienstleister beaufsichtigt. Verantwortlich aifinyo AG

Friedrichstraße 94, 10117 Berlin

Tel.: 0351 / 896 933 10, E-Mail: presse@aifinyo.de

Kontakt Finanzmedien & Investor Relations Fabian Lorenz

Tel.: 0221 / 29831588, E-Mail: lorenz@florenz-kommunikation.de



02.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com