IVU Traffic Aktie
WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508
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12.11.2026 13:34:33
EQS-News: First Rail London vertraut auf IVU.rail für den Betrieb der London Overground
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EQS-News: IVU Traffic Technologies AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
First Rail London Limited setzt nach dem Betreiberwechsel der London Overground weiter auf IVU.rail. Die integrierte Lösung aus der IVU.cloud ermöglichte den nahtlosen Übergang für eines der wichtigsten Bahnnetze Londons – bei laufendem Betrieb.
First Rail London Limited hat die Konzession für die London Overground übernommen und betreibt Londons wichtigste Orbitallinie im Auftrag von Transport for London zunächst für acht Jahre. Mit 111 elektrischen Triebzügen verbindet die London Overground jährlich rund 189 Millionen Fahrgäste auf 167 Kilometern Strecke.
„Ich bin sehr stolz auf das, was unsere Teams gemeinsam mit First Rail London erreicht haben. In einem eng getakteten Projekt haben wir Tempo, Transparenz und fachliche Stärke zusammengebracht und so eine komplexe Umstellung präzise umgesetzt. Das zeigt, wie zuverlässig IVU.rail auch unter anspruchsvollen Bedingungen zentrale Prozesse im Bahnbetrieb steuert. Mit First Rail London bauen wir unsere Marktposition weiter aus und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, ergänzt Andrew Nagioff, Managing Director UK bei IVU Traffic Technologies.
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IVU Traffic Technologies AG
|Bundesallee 88
|12161 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 85906-0
|Fax:
|+49 (0)30 85906-111
|E-Mail:
|kontakt@ivu.de
|Internet:
|www.ivu.de
|ISIN:
|DE0007448508
|WKN:
|744850
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912003JRJW9PA9BPQ22
|EQS News ID:
|2433820
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2433820 12.11.2026 CET/CEST
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