FIT GROUP Aktie
WKN DE: A426PD / ISIN: DE000A426PD9
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25.09.2026 11:31:23
EQS-News: FIT GROUP AG: IPO-VORBEREITUNG PRÄGT 2025 – STARKES WACHSTUM IM JAHR 2026
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EQS-News: FIT GROUP AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Umsatzprognose 2026 von EUR 3,62 Mio. bestätigt · Umsatz bis 25.09.2026 um 82,73 % über Vorjahr ·
Durchschnittliche Handelsmarge von 58 % erwartet
DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
- Umsatz 2025: EUR 1,414 Mio. (Vorjahr: EUR 1,571 Mio.)
- Prognose 2026 bestätigt: Umsatz von EUR 3,62 Mio. geplant – ein Plus von rund 156 % gegenüber dem
Vorjahr
- Umsatz vom 01.01. bis 25.09.2026 um 82,73 % über dem Vorjahreszeitraum – noch vor dem umsatzstarken
Weihnachtsgeschäft
- Geschäftsjahr 2025 im Zeichen der IPO-Vorbereitung, des Aufbaus interner Strukturen und der Einführung
zentraler Prozesse
- Ergebnis 2025 durch außerordentliche Aufwendungen von über EUR 1 Mio. belastet
Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital umgewandelt: nahezu schuldenfreier Jahresabschluss 2025,
kurzfristige Darlehen 2026 vollständig zurückgeführt
- Durchschnittliche Handelsmarge 2026 weiterhin auf hohem Niveau von 58 % erwartet
- Vorstand sehr zufrieden mit dem bisherigen Geschäftsverlauf 2026 und zuversichtlich für das Gesamtjahr
2025: WEICHENSTELLUNG FÜR BÖRSENGANG UND WACHSTUM
Schüttorf, 25.09.2026 – Die FIT GROUP AG hat im Geschäftsjahr 2025 die organisatorischen und strategischen
Grundlagen für ihren Börsengang und das weitere Unternehmenswachstum gelegt. Im Mittelpunkt standen die
Vorbereitung des IPO, der Aufbau interner Strukturen sowie die Gewinnung und Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. 2025 war für die FIT GROUP AG ein Jahr der Transformation. Neben der IPO-Vorbereitung hat das Unternehmen
gezielt in zusätzliches Personal investiert, das für die Wachstumsziele 2026 erforderlich war. Zudem wurde die
Marke FGN – FIT GROUP NUTRITION deutlich gestärkt. Die Supplement-Sparte ist für die Zukunft der FIT GROUP AG
von zentraler Bedeutung: Sie erzielt sehr hohe Margen und lässt einen hohen Anteil wiederkehrender Kunden
erwarten. Darüber hinaus wurde die Zusammenarbeit mit Partnern wie der alpha trading solutions GmbH
angestoßen, und weitere Partner wurden gewonnen. Die 2025 eingeleiteten Maßnahmen zeigen im laufenden
Geschäftsjahr bereits deutlich Wirkung: Für 2026 erwartet das Management einen Umsatz von EUR 3,62 Mio. und
damit ein Wachstum von rund 156 % gegenüber dem Vorjahr.
UMSATZ 2025 UND BELASTUNG DURCH IPO-KOSTEN
Mit EUR 1,414 Mio. lag der Umsatz 2025 rund 10 % unter dem Vorjahreswert von EUR 1,571 Mio. Das
Gesamtergebnis enthält außerordentliche Aufwendungen von über EUR 1 Mio. Diese entfallen überwiegend auf den
Börsengang und dessen Vorbereitung sowie auf Maßnahmen, mit denen die weitere Unternehmensentwicklung
nach dem IPO vorbereitet wurde.
2026: DEUTLICHES WACHSTUM SEIT DEM BÖRSENGANG
Im Zeitraum vom 01.01. bis 25.09.2026 steigerte die FIT GROUP AG ihren Umsatz um 82,73 % gegenüber dem
Vorjahreszeitraum. Besonders dynamisch entwickelten sich die Monate nach dem Börsengang im Juni 2026. Für
die verbleibenden Monate – einschließlich des traditionell starken Weihnachtsgeschäfts – rechnet die Gesellschaft
mit weiter steigenden Umsätzen. Für das operative Geschäft erwartet die FIT GROUP AG ein positives
Jahresergebnis.
Ein zentraler Baustein der Wachstumsstrategie ist der konsequente Ausbau des Multichannel-Vertriebs: Die
Produkte sind sowohl online als auch im stationären Handel erhältlich. Beide Kanäle stärken sich gegenseitig –
durch eine höhere Markenpräsenz und zusätzliche Kontaktpunkte mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern.
STRATEGISCHE WEITERENTWICKLUNG UND GESTÄRKTE FINANZIERUNGSSTRUKTUR
Parallel zur Vorbereitung auf den Kapitalmarkt hat die FIT GROUP AG 2025 ihre Supplement-Sparte FGN
weiterentwickelt und Gespräche über zusätzliche Vertriebspartnerschaften geführt. Gleichzeitig wurden interne
Abläufe auf die Anforderungen der nächsten Wachstumsphase ausgerichtet.
Auch die Finanzierungsstruktur wurde gestärkt: Gesellschafterdarlehen wurden in Eigenkapital umgewandelt und
bestehen damit nicht mehr als Darlehensverbindlichkeiten. Die Gesellschaft ist nahezu schuldenfrei in das
Geschäftsjahr 2026 gestartet. Im laufenden Jahr wurden zudem sämtliche kurzfristigen Darlehen vollständig
zurückgeführt.
"Wir sind stolz darauf, dass wir 2025 die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt haben. Trotz
der intensiven IPO-Vorbereitung haben wir unsere Supplement-Marke FGN weiter etabliert und
wichtige Partnerschaften auf den Weg gebracht – bereits 2025 haben wir erste Gespräche mit der
alpha trading solutions GmbH und der EURES GmbH geführt. Diese Vorarbeit zahlt sich aus: Schon
im September 2026 haben wir den Umsatz des gesamten Vorjahres übertroffen. Mit der Entwicklung
seit dem Börsengang sind wir sehr zufrieden. Sie bestärkt uns darin, unseren Kurs konsequent
fortzusetzen", Dilxwax Acar CEO der FIT GROUP AG
HOHE HANDELSMARGEN UND BESSERE EINKAUFSKONDITIONEN
Die FIT GROUP AG erwartet für 2026 unverändert eine durchschnittliche Handelsmarge von 58 % über alle
Produktgruppen hinweg. Neben der Positionierung ihrer Marken profitiert die Gesellschaft von steigenden
Einkaufsvolumina, die bessere Konditionen ermöglichen und das hohe Margenniveau stützen.
"Wir haben in den vergangenen zwei Jahren konsequent daran gearbeitet, unsere Marken zu
etablieren und ihren Mehrwert für die Verbraucher sichtbar zu machen. Dass unsere Kunden unsere
Preise auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld akzeptieren, bestätigt diesen Weg. Gleichzeitig
verschaffen uns höhere Einkaufsvolumina bessere Konditionen. So verbinden wir Wachstum mit
attraktiven Handelsmargen", Diyar Acar CMO der FIT GROUP AG.
AUSBLICK AUF DAS GESCHÄFTSJAHR 2026
Für das Geschäftsjahr 2026 strebt die FIT GROUP AG einen Umsatz von EUR 3,62 Mio. an. Gegenüber dem
Vorjahresumsatz von EUR 1,414 Mio. entspricht dies einer Steigerung von rund 156 %. Insbesondere die
Geschäftsentwicklung seit dem Börsengang im Juni bestärkt den Vorstand in seiner Zuversicht, dieses Ziel zu
erreichen.
Weitere Impulse erwartet die Gesellschaft aus dem Ausbau ihrer Vertriebspartnerschaften. Durch die
Zusammenarbeit mit der EURES GmbH wurden zusätzliche Einzelhändler erschlossen und Onlinevertrieb und
stationärer Handel noch enger verzahnt. Darüber hinaus plant die FIT GROUP AG noch 2026 die Einführung einer
Longevity-Produktlinie, die das Sortiment erweitern und in den kommenden Jahren zusätzliche Wachstumschancen
eröffnen soll.Parallel arbeitet die Gesellschaft kontinuierlich an ihrer Kostenstruktur. Durch den Einsatz KI-gestützter Prozesse
wurden bereits deutliche Effizienzgewinne erzielt, die sich insbesondere in geringeren Personalkosten
niederschlagen. Gemeinsam mit den verbesserten Einkaufsbedingungen und der gestärkten Finanzierungsstruktur
unterstützt dies die weitere Geschäftsentwicklung.
Der Vorstand zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2026 sehr zufrieden. Die Fortschritte im
Vertrieb, die anhaltend hohen Handelsmargen und die konsequente Umsetzung der strategischen Maßnahmen
bilden aus Sicht des Managements eine solide Grundlage für weiteres Wachstum.
GESCHÄFTSBERICHT 2025
Den vollständigen Geschäftsbericht finden Sie unter: www.fitgroup-ag.com/ir
ÜBER DIE FIT GROUP AG
Die FIT GROUP AG mit Sitz in Schüttorf baut starke Marken im wachsenden
Markt für Gesundheit, Performance und Ernährung auf. Unter ihrem Dach
führt sie zwei eigenständige Marken: FGN – FIT GROUP NUTRITION
(Nahrungsergänzungsmittel) und FITGUN (Recovery-Produkte wie
Massagepistolen). Die Produkte werden online sowie über etablierte
Partner im stationären Handel vertrieben.
Das Unternehmen wurde am 2. Juli 2020 von Dilxwax Acar und Diyar Acar
gegründet. Seit dem 18. Juni 2026 ist die Aktie der FIT GROUP AG im
Segment direct market plus der Wiener Börse handelbar.
INVESTOR RELATIONS
FIT GROUP AG
Nordring 61, 48465 Schüttorf
investorrelations@fitgroup-ag.com
+49 1517 4554890
fitgroup-ag.com
Hinweis: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des Vorstands der FIT GROUP
AG beruhen. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, sodass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den ausdrücklich oder
implizit getroffenen Aussagen abweichen können. Die FIT GROUP AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese
Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar.
25.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
2405582 25.09.2026 CET/CEST
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