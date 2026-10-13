flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
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13.10.2026 18:21:13
EQS-News: flatexDEGIRO gewinnt Prof. Dr. Katrin Löhr für den Aufsichtsrat
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EQS-News: flatexDEGIRO SE
/ Schlagwort(e): Personalie
flatexDEGIRO gewinnt Prof. Dr. Katrin Löhr für den Aufsichtsrat
Frankfurt am Main, 13. Oktober 2026 – flatexDEGIRO hat den Prozess eingeleitet, Prof. Dr. Katrin Löhr als neues Mitglied des Aufsichtsrats gerichtlich bestellen zu lassen. Die erwartete gerichtliche Bestellung gilt bis zur ordentlichen Hauptversammlung im Juni 2027, auf der sie zur Wahl vorgeschlagen werden soll.
Prof. Dr. Löhr ist eine ausgewiesene Expertin für Finanzwirtschaft, Corporate Governance und Rechnungswesen. Ihre Qualifikation für die Aufsichtsratsarbeit spiegelt sich auch in den Zertifizierungen „Qualifizierter Aufsichtsrat“ und „Fachaufsichtsrat Financial Expert“ der Deutschen Börse wider. Als Professorin für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Rechnungswesen und Finanzwirtschaft, verbindet sie wissenschaftliche Expertise mit langjähriger Praxiserfahrung in finanziellen und regulatorischen Fragestellungen. Ihre fachliche Kompetenz und ihre langjährige Befassung mit Fragen der Unternehmensführung, Finanzberichterstattung und Finanzbildung machen sie zu einer wertvollen Verstärkung des Aufsichtsrats von flatexDEGIRO.
Neben ihrer akademischen Tätigkeit engagiert sich Prof. Dr. Löhr seit vielen Jahren für die Stärkung der Finanzkompetenz in Deutschland. Dabei setzt sie sich in verschiedenen ehrenamtlichen Funktionen dafür ein, das Verständnis für finanzielle Zusammenhänge und die private Vermögensbildung in der Gesellschaft zu stärken.
„Wir freuen uns außerordentlich, dass sich Katrin Löhr bereit erklärt hat, sich als Finanzexpertin im Aufsichtsrat der flatexDEGIRO einzubringen. Mit ihr gewinnen wir eine hochqualifizierte und unabhängige Persönlichkeit mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Rechnungslegung, Corporate Governance und Finanzbildung. Sie wird unser Gremium mit ihrer Erfahrung und ihren Impulsen bereichern und die Weiterentwicklung unseres Unternehmens konstruktiv begleiten“, sagte Stefan Müller, Vorsitzender des Aufsichtsrats von flatexDEGIRO.
Ansprechpartner für die Medien:
Achim Schreck
Sandra Büschken
Laura Hecker
flatexDEGIRO SE – führende Plattform für Wertpapierhandel und Vermögensaufbau in Europa
(www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)
Mit dem Anspruch, die führende Plattform für Wertpapierhandel und Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von über 100 Milliarden Euro und wickelte für seine Kunden in 2025 mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab.
Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.
Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank SE, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.
13.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|flatexDEGIRO SE
|Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
|60312 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 450001 0
|E-Mail:
|ir@flatexdegiro.com
|Internet:
|www.flatexdegiro.com
|ISIN:
|DE000FTG1111
|WKN:
|FTG111
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900IRBZTADXJB6757
|EQS News ID:
|2415206
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2415206 13.10.2026 CET/CEST
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