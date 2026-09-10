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10.09.2026 22:10:53

EQS-News: flatexDEGIRO mit Veränderungen im Aufsichtsrat

EQS-News: flatexDEGIRO SE / Schlagwort(e): Personalie
flatexDEGIRO mit Veränderungen im Aufsichtsrat

10.09.2026 / 22:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

flatexDEGIRO mit Veränderungen im Aufsichtsrat

  • Hans-Hermann Lotter legt Vorsitz des Aufsichtsrats mit sofortiger Wirkung nieder
  • Stefan Müller übernimmt interimistisch den Vorsitz des Aufsichtsrats
  • Hans-Hermann Lotter und Martina Pfeifer scheiden spätestens am 10. Oktober 2026 aus dem Aufsichtsrat aus
  • Suchprozess für Nachfolge wird umgehend gestartet
  • Strategische Prioritäten von flatexDEGIRO bleiben unverändert

 

Frankfurt am Main, 10. September 2026 – Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der flatexDEGIRO SE, Hans-Hermann Lotter, hat sein Amt als Vorsitzender mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Über diesen Entschluss informierte er den Aufsichtsrat heute persönlich im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung.

Stefan Müller wurde mit sofortiger Wirkung interimistisch zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Als langjähriges Mitglied des Gremiums verfügt er über umfassende Kenntnisse der Unternehmensstrukturen sowie der laufenden Geschäfts- und Strategiethemen.

Hans-Hermann Lotter wird zudem spätestens am 10. Oktober 2026 aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. An diesem Tag wird auch das Aufsichtsratsmitglied Martina Pfeifer das Gremium verlassen. Hintergrund dieser Entscheidung sind unterschiedliche Auffassungen über wesentliche Fragen der zukünftigen strategischen Ausrichtung und Positionierung des Unternehmens.

Der Aufsichtsrat dankt Hans-Hermann Lotter ausdrücklich für seine Arbeit. Er hat das Unternehmen in einer Phase starken Wachstums und strategischer Weiterentwicklung erfolgreich begleitet. Das Gremium dankt auch Martina Pfeifer für ihr engagiertes Wirken. Der Aufsichtsrat wird umgehend den Prozess zur Identifikation und Auswahl geeigneter Nachfolgekandidatinnen und Nachfolgekandidaten einleiten.

Die strategischen und operativen Prioritäten von flatexDEGIRO bleiben unverändert. Das Unternehmen ist auf Kurs, seine Jahresziele 2026 zu erreichen. Als führender Online-Broker in Europa ist flatexDEGIRO operativ erfolgreich, finanziell stark aufgestellt und in einem attraktiven Wachstumsmarkt positioniert. Der Markt für Wertpapierhandel, digitale Geldanlage und private Altersvorsorge bietet langfristiges Wachstumspotenzial. Innovation, Skalierbarkeit und operative Exzellenz bleiben zentrale Bestandteile der Unternehmensentwicklung.

 

flatexDEGIRO SE – führende Plattform für Wertpapierhandel und Vermögensaufbau in Europa 

(www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)  

Mit dem Anspruch, die führende Plattform für Wertpapierhandel und Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von über 100 Milliarden Euro und wickelte für seine Kunden in 2025 mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab.  

Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außer börslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.  

Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank SE, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität. 

 


Kontakt:
Sandra Büschken
Global Head of Corporate Communications
flatexDEGIRO SE
Omiturm, Grosse Gallusstrasse 16-18
D-60312 Frankfurt/Main
+49 (0) 173 265 2234 
sandra.bueschken@flatexdegiro.com

10.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 450001 0
E-Mail: ir@flatexdegiro.com
Internet: www.flatexdegiro.com
ISIN: DE000FTG1111
WKN: FTG111
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900IRBZTADXJB6757
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