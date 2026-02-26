EQS-News: flatexDEGIRO setzt profitablen Wachstumskurs fort und übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2025 leicht

EQS-News: flatexDEGIRO SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

flatexDEGIRO setzt profitablen Wachstumskurs fort und übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2025 leicht



26.02.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





flatexDEGIRO setzt profitablen Wachstumskurs fort und übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2025 leicht

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17% auf 560 Mio. Euro, während das Konzernergebnis um 44 % auf 160 Mio. Euro zulegte - beide Werte liegen auf oder über dem oberen Ende der bisher gegebenen Unternehmensprognose, die bereits zweimal angehoben wurde

Der Kundenstamm von flatexDEGIRO hat 3,5 Millionen erreicht und ist damit zweistellig gewachsen (+13 % gegenüber dem Vorjahr)

Neue Grundsätze zur Kapitalallokation: Fokus auf weiteres Wachstum verbunden mit einem signifikanten Anstieg der jährlichen Dividendenausschüttungen

Für das Jahr 2026 soll der Umsatz um 5-10% gegenüber Vorjahr steigen und das Konzernergebnis um 5-15 % gegenüber Vorjahr

Langfristiges Wachstum wird unterstützt durch die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen, den Einsatz von KI zur Verbesserung des Kundenerlebnisses sowie durch Nutzung der Finanzkraft des Unternehmens, um organisches Wachstum durch potenzielle Akquisitionen in konsolidierenden Märkten zu stärken

Frankfurt am Main, 26. Februar 2026 – flatexDEGIRO, eine der führenden und am schnellsten wachsenden Plattformen für den Vermögensaufbau in Europa, erzielte im Jahr 2025 ein starkes Umsatzwachstum von 17% gegenüber dem Vorjahr auf 560 Mio. Euro und übertraf damit das obere Ende der Prognosespanne (530 bis 550 Mio. Euro). Dies ist auf einen starken Anstieg der Provisionserträge um +31% und eine stabiler als ursprünglich erwartete Entwicklung der Zinserträge (-4 % gegenüber dem Vorjahr) zurückzuführen. Die Provisionserträge stiegen 2025 auf 369 Mio. Euro, unterstützt durch eine erhöhte Marktvolatilität und eine stärkere Kundenaktivität, die zu einem deutlichen Anstieg der abgewickelten Transaktionen führte. Die Zinserträge gingen trotz niedrigerer Marktzinsen nur leicht auf 173 Mio. Euro zurück und profitierten von höheren durchschnittlichen Bargeldbeständen, einer moderaten Ausweitung des Wertpapierkreditbuchs und einer aktiveren Treasury-Strategie.

Die betrieblichen Aufwendungen blieben mit 213 Mio. Euro recht stabil gegenüber dem Vorjahr (+3 %). Der Personalaufwand stieg auf 127 Mio. Euro (2024: 116 Mio. Euro), was auf höhere langfristige variable Vergütungsbestandteile, insbesondere im Zusammenhang mit dem auslaufenden Stock-Appreciation-Rights-Plan, zurückzuführen ist. Dies resultierte insbesondere aus positiven Zukunftserwartungen, die sich auch in einem deutlichen Anstieg des Aktienkurses von flatexDEGIRO widerspiegelten. Die sonstigen Verwaltungsaufwendungen konnten hingegen deutlich um 9 Mio. Euro auf insgesamt 52 Mio. Euro (2024: 61 Mio. Euro) gesenkt werden. Die Marketingaufwendungen von flatexDEGIRO stiegen um 8% im Vorjahresvergleich und beliefen sich im Geschäftsjahr 2025 auf 34 Mio. Euro, einschließlich enthaltener Produktionskosten für die Jahresstart-Kampagne 2026 in Höhe von 2 Mio. Euro.

Das Konzernergebnis stieg deutlicher als der Umsatz und legte gegenüber dem Vorjahr um 44% auf 160 Mio. Euro zu, was auf erhebliche operative Skaleneffekte und strenge Kostendisziplin zurückzuführen ist. Somit liegt das Konzernergebnis am oberen Ende der Prognosespanne (150 bis 160 Mio. Euro).

CEO Oliver Behrens sagte: „Die im Jahr 2025 erreichten Fortschritte bestätigen, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Kurs liegen. Neben einer starken finanziellen Performance haben wir unser Produktangebot mit der Einführung des Kryptohandels und der Wertpapierleihe erweitert, die Grundlage unserer Plattform weiter gestärkt und den ersten Neukunden für unser „Deposits-as-a-Service‘“-Angebot gewonnen. Diese disziplinierte Umsetzung stärkt die Position von flatexDEGIRO und hilft uns, das volle Potenzial unserer europäischen Präsenz auszuschöpfen und nachhaltigen Wert sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Aktionäre zu generieren.”

Wichtige Kennzahlen zeigen eine fortgesetzte positive Entwicklung im Jahr 2025

flatexDEGIRO hat 2025 abermals ein starkes operatives Momentum bewiesen. Die Zahl der Kundenkonten stieg zum Jahresende auf 3,5 Mio. (2024: 3,1 Mio.), wobei im Laufe des Jahres 446.000 neue Kundenkonten hinzukamen. Dies entspricht einer zweistelligen Wachstumsrate von 13% gegenüber dem Vorjahr.

Auch die Handelsaktivität gewann an Dynamik. Das Unternehmen wickelte im Jahr 2025 75 Mio. Transaktionen ab (2024: 63 Mio.), was einem Wachstum von 19% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die jährliche Handelsaktivität der flatexDEGIRO-Kunden stieg im Geschäftsjahr 2025 leicht auf durchschnittlich 23 Transaktionen pro Jahr (2024: 22). Die durchschnittliche Provision pro Transaktion verbesserte sich 2025 weiter und stieg gegenüber dem Vorjahr um 9 % auf 4,90 Euro an, was auf einen positiven Produktmix mit der Einführung des Kryptohandels sowie höhere Handelsvolumina an US-Börsen zurückzuführen ist. Die Netto-Zahlungsmittelzuflüsse stiegen deutlich auf 8,1 Mrd. Euro, nach 6,6 Mrd. Euro im Jahr 2024. Die gestiegenen Netto-Zahlungsmittelzuflüsse wurden durch ein günstiges Marktumfeld und ein anhaltend starkes Kundenwachstum getrieben.

Neue Grundsätze zur Kapitalallokation: Fokus auf weiteres Wachstum, signifikanter Anstieg der jährlichen Dividendenausschüttungen

flatexDEGIRO führt neue Grundsätze zur Kapitalallokation ein, die disziplinierte Wachstumsinvestitionen mit einer weiteren Stärkung der Aktionärsrenditen verbindet. Unter den neuen Grundsätzen wird das Unternehmen weiterhin in den Ausbau seiner europäischen Brokerage-Plattform investieren, sowohl in die Weiterentwicklung des bestehenden Angebots als auch in neue Produkte, Dienstleistungen und Märkte. Zusätzlich sichern einbehaltene Gewinne die notwendige strategische Flexibilität für potenzielle Konsolidierungsschritte sowie Wachstums- und Ergänzungsakquisitionen und opportunistische Aktienrückkäufe.

Gleichzeitig werden durch die neuen Grundsätze zur Kapitalallokation die regelmäßigen Ausschüttungen an die Aktionäre deutlich erhöht. Künftig beabsichtigt flatexDEGIRO jährlich 20 Prozent des Konzernergebnisses als Dividende vorzuschlagen. Auf Basis des Konzernergebnisses 2025 von rund 160 Millionen Euro, würde die Dividende rund 32 Millionen Euro betragen, beziehungsweise rund 0,30 Euro je dividendenberechtigter Aktie. Dies entspräche einer Versiebenfachung gegenüber der Dividende je Aktie in den Vorjahren (0,04 Euro).

Dr. Benon Janos, CFO von flatexDEGIRO, sagte: „Wir sind ein Wachstumsunternehmen. Eine angestrebte Ausschüttungsquote von 20% schafft ein klares und verlässliches Renditeprofil für unsere Aktionäre und erhält zugleich die finanzielle Stärke, die wir für Investitionen in Technologie und neue Produkte benötigen. Ebenso halten wir ausreichend Kapital bereit, um bei sich bietenden strategischen Chancen schnell reagieren zu können, sodass wir die Marktkonsolidierung aktiv vorantreiben und unser organisches Wachstum weiter fördern können.“

Konsequente Umsetzung strategischer Prioritäten

Das Unternehmen hat zudem wichtige Fortschritte bei der Umsetzung der im Februar 2025 vorgestellten strategischen Prioritäten erzielt. Um die operative Effizienz weiter zu steigern, treibt flatexDEGIRO die Harmonisierung seiner IT-Plattform und Prozesslandschaft voran. Erste Integrationsschritte verbessern bereits jetzt das Kundenerlebnis durch schnellere Prozesse und eine weiter verbesserte Zuverlässigkeit der Plattform. Alle wichtigen Meilensteine des Harmonisierungsprojekts sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Darüber hinaus setzt flatexDEGIRO im Jahr 2026 verstärkt auf den Einsatz künstlicher Intelligenz, um seinen hochwertigen Kundenservice effizient zu skalieren und sowohl die Servicequalität als auch die operative Effizienz weiter zu steigern, unter Beibehaltung des persönlichen Kundensupports als zentrales Differenzierungsmerkmal.

Im Rahmen ihrer strategischen Wachstumsinitiativen erweitert und diversifiziert flatexDEGIRO kontinuierlich die Umsatzbasis. Der Kryptohandel gewann nach der Ausweitung auf weitere europäische Märkte im Jahr 2025 weiter an Bedeutung. Gleichzeitig wird die Wertpapierleihe 2026 in den wichtigsten DEGIRO-Regionen ausgebaut und weiterentwickelt, was zu einer weiteren Stärkung des Anteils wiederkehrender Umsätze beiträgt. Mit Blick auf die Zukunft bereitet flatexDEGIRO die Einführung von ETF - und Aktiensparplänen bei DEGIRO im vierten Quartal 2026 vor, um das Angebot für langfristige Investitionen für Millionen von Kunden weiter zu verbessern. Neben dem Kerngeschäft im Online-Brokerage für Privatanleger erweitert das Unternehmen gezielt seine Aktivitäten im Bereich „Business Process Outsourcing“ (BPO) und bietet Drittbanken eine umfassende Outsourcing-Lösung zur Gewinnung von Einlagen im Privatkundengeschäft. Der erste neue BPO-Kunde wird im März 2026 live gehen.

In Deutschland verstärkt flatexDEGIRO seine kommerziellen Aktivitäten und hat eine neue Marketingkampagne gestartet, die mit deutlich erhöhter Präsenz sowie einem um rund 10Mio. Euro aufgestockten Budget für 2026 die Kundenakquise beschleunigen und die Marke flatex weiter stärken soll. Um den Zugang zu vereinfachen und das Kundenerlebnis zu verbessern, ist die Eröffnung für Minderjährigenkonten nun vollständig digitalisiert, und im Februar 2026 wurden Aktiensparpläne mit mehr als 1.000 sparplanfähigen Aktien eingeführt. Im Vorfeld der für 2027 erwarteten Rentenreform entwickelt flatexDEGIRO außerdem eine Reihe attraktiver Produkte, die auf langfristige Sparer zugeschnitten sind. Parallel dazu treibt das Unternehmen die finanzielle Bildung in seinen Märkten durch Webinare und spezielle Lernformate weiter voran, damit Kunden finanzielle Kompetenzen aufbauen und fundierte langfristige Anlageentscheidungen treffen können.

Mit einer flexiblen Plattform, einem wachsenden Produktuniversum und kontinuierlichen Effizienzsteigerungen ist flatexDEGIRO gut positioniert, um weiteres Wachstum zu erzielen und sich als Europas führende Plattform für Vermögensaufbau zu etablieren.

Ausblick 2026: Nachhaltiges Wachstum erwartet

Für das Jahr 2026 erwartet flatexDEGIRO weiteres profitables Wachstum. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatzanstieg von 5 bis 10 % auf 588 bis 616 Mio. Euro und einem Anstieg des Konzernergebnisses um 5 bis 15 % (168 bis 184 Mio. Euro).

Die Provisionserträge dürften dank eines wachsenden Kundenstamms, stabiler Provisionen pro Transaktion und zusätzlicher Beiträge aus neuen Produkten wie dem Kryptohandel und der Wertpapierleihe steigen. Die Handelsaktivität der Kunden wird voraussichtlich leicht unter dem Niveau von 2025 bleiben, während das Kundenwachstum weiter zunehmen dürfte.

Die Zinserträge werden voraussichtlich leicht steigen. Es wird mit einem Anstieg der durchschnittlichen Barguthaben gerechnet, bei einem stabilen Wertpapierkreditbuchs und einem erwarteten durchschnittlichen EZB-Zinssatz von 2%. Das Treasury-Portfolio wird voraussichtlich 1 Mrd. Euro übersteigen.

flatexDEGIRO erwartet für 2026 einen kontrollierten Anstieg der Kostenbasis. Die Personalaufwendungen dürften insgesamt stabil bleiben, bei einer deutlichen Reduzierung der Aufwendungen im Zusammenhang mit langfristigen variablen Vergütungsbestandteilen. Die Marketingausgaben sollen um rund 10 Mio. Euro steigen, wobei der Schwerpunkt vor allem auf Deutschland liegt, während die Verwaltungsaufwendungen voraussichtlich stabil bleiben werden.

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf vorläufigen, ungeprüften Zahlen.

Ansprechpartner für die Medien:

Achim Schreck Telefon +49 (0) 69 450001 1700

Leiter IR & Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com

Laura Hecker Telefon +49 (0) 160 3064 404

Director Investor Relations laura.hecker@flatexdegiro.com

flatexDEGIRO SE – führende Plattform für Vermögensaufbau in Europa

(www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)

Mit dem Anspruch, die führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von knapp 100 Milliarden Euro und wickelt für seine Kunden in 2025 mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab.

Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.

Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank SE, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.

Key financial figures Q1

2025 Q2

2025 Q3

2025 Q4

2025 Q1

2024 Q2

2024 Q3

2024 Q4

2024 GJ

2025 GJ

2024 Veränderung in % Umsatzerlöse Mio. EUR 146,3 132,1 132,0 149,4 123,0 118,7 111,7 126,7 559,8 480,0 +16,6 Provisionserträge Mio. EUR 97,7 84,7 85,8 100,6 74,8 66,1 64,1 77,0 368,7 282,0 +30,7 Zinserträge Mio. EUR 43,5 42,8 42,1 44,9 43,8 47,7 44,1 44,7 173,2 180,5 -4,0 Sonstige betriebliche Erträge Mio. EUR 5,1 4,7 4,1 3,9 4,3 4,9 3,4 4,9 17,8 17,5 +1,6 Materialaufwand Mio. EUR 21,4 17,9 19,8 19,5 18,9 16,7 16,1 17,7 78,6 69,3 +13,4 Nettoumsatz Mio. EUR 124,9 114,2 112,2 129,9 104,1 102,1 95,6 108,9 481,2 410,7 +17,2 Rohertragsmarge % 85,4 86,4 85,0 86,9 84,7 86,0 85,6 86,0 86,0 85,6 +0,5 Operative Aufwendungen Mio. EUR 55,7 51,0 43,3, 63,6 50,5 49,2 50,0 58,6 213,5 208,2 +2,5 Laufender Personalaufwand Mio. EUR 26,9 28,5 25,0 23,9 24,9 25,1 24,7 33,8 104,3 108,4 -3,8 Personalaufwand für langfristige,

variable Vergütungen Mio. EUR 5,1 2,6 1,2 14,1 1,4 1,4 1,4 3,3 23,0 7,5 +207,9 Marketingaufwand Mio. EUR 12,0 7,0 6,0 9,3 11,5 6,5 6,2 7,4 34,3 31,6 +8,5 Andere Verwaltungsaufwendungen Mio. EUR 11,7 12,9 10,9 16,3 12,8 16,2 17,7 14,1 51,8 60,7 -14,7 EBITDA Mio. EUR 69,2 63,3 68,9 66,3 53,6 52,9 45,7 50,4 267,7 202,5 +32,2 EBITDA-Marge % 47,3 47,9 52,2 44,4 43,6 44,5 40,9 39,8 47,8 42,2 +13,4 Abschreibungen Mio. EUR 9,9 9,6 11,6 15,0 9,9 10,5 10,4 14,9 46,1 45,8 +0,7 EBIT Mio. EUR 59,3 53,7 57,4 51,3 43,7 42,3 35,2 35,4 221,6 156,7 +41,4 Finanzergebnis Mio. EUR -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,7 -0,4 -0,5 0,5 -0,8 -1,0 +20,0 EBT Mio. EUR 59,2 53,5 57,1 51,0 43,0 42,0 34,7 36,0 220,8 155,7 +41,8 Steuern Mio. EUR 17,1 14,0 18,1 11,1 13,0 11,1 9,9 10,1 60,4 44,1 +36,8 Konzernergebnis Mio. EUR 42,0 39,5 39,0 39,9 30,0 30,8 24,9 25,8 160,4 111,5 +43,8 Konzernergebnis-Marge % 28,7 29,9 29,5 26,7 24,4 26,0 22,3 20,4 28,7 23,2 +23,3

Other financial figures Q1

2025 Q2

2025 Q3

2025 Q4

2025 Q1

2024 Q2

2024 Q3

2024 Q4

2024 GJ

2025 GJ

2024 Veränderung in % Abgewickelte Transaktionen Mio. 19,5 17,9 17,7 20,2 16,1 15,2 14,8 16,8 75,3 63,0 +19,5 Provisionserträge je Transaktion EUR 5,02 4,72 4,83 4,99 4,64 4,33 4,32 4,57 4,47 4,90 +9,4 Neue Kundenkonten Tsd. 139,1 103,1 100,1 103,9 121,2 84,6 92,0 123,6 446,1 421,5 +5,9 Kundengewinnungskosten EUR 86 68 60 89 95 77 67 60 77 75 +2,5 Verwahrtes Kundenvermögen Mrd. EUR 75,8 83,5 91,9 95,5 58,0 61,1 64,6 71,5 95,5 71,5 +33,5 Einlagevolumen Mrd. EUR 4,6 5,1 5,6 6,2 3,6 3,6 3,7 4,3 6,2 4,3 +45,0



HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Vorläufige Ergebnisse

Diese Mitteilung enthält vorläufige Informationen, die Änderungen unterliegen können und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.

Nicht-IFRS-Kennzahlen (APMs)

Diese Mitteilung enthält Nicht-IFRS-Kennzahlen. Diese Kennzahlen sind alternative Leistungskennzahlen im Sinne der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“). flatexDEGIRO präsentiert diese Nicht-IFRS-Kennzahlen, weil (i) sie vom Management zur Leistungsmessung verwendet werden, unter anderem in Präsentationen vor dem Vorstand und den Mitgliedern des Aufsichtsrats sowie als Grundlage für die strategische Planung und Prognosen, und (ii) sie Kennzahlen darstellen, die nach Ansicht von flatexDEGIRO von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten und anderen Parteien häufig als ergänzende Kennzahlen für die operative und finanzielle Leistung verwendet werden. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben als Analyseinstrumente ihre Grenzen. Sie sollten nicht als Ersatz für die Analyse der Geschäftsergebnisse von flatexDEGIRO gemäß IFRS angesehen werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen sind kein Maßstab für die Leistung oder Liquidität von flatexDEGIRO gemäß IFRS und sollten nicht als Alternative zum Nettogewinn oder anderen Leistungskennzahlen, die gemäß IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen abgeleitet wurden, oder als Alternative zu Cashflows aus betrieblichen, investiven oder Finanzierungstätigkeiten betrachtet werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie „erwarten”, „anstreben”, „voraussehen”, „beabsichtigen”, „planen”, „glauben”, „schätzen” oder „werden” gekennzeichnet sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterliegen können. Die tatsächlich von flatexDEGIRO SE erzielten Ergebnisse können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. flatexDEGIRO übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, wenn sich die Entwicklungen anders als erwartet gestalten.