EQS-News: flatexDEGIRO startet mit Rekordquartal ins Jahr 2026

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flatexDEGIRO startet mit Rekordquartal ins Jahr 2026



22.04.2026 / 18:00 CET/CEST

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flatexDEGIRO startet mit Rekordquartal ins Jahr 2026

Umsatzerlöse steigen im 1. Quartal auf 174 Mio. Euro (+19 %) – Konzernergebnis wächst überproportional auf 54 Mio. Euro (+28 %), trotz gestiegener Marketingausgaben

Erstmals wurde ein Quartals-Konzernergebnis über 50 Mio. Euro erzielt

Provisionserträge legen um 18 % auf 116 Mio. Euro zu - Zinserträge steigen trotz niedrigerem Marktzinsumfeld um 14 % auf über 49 Mio. Euro

Anzahl der Transaktionen steigt um 17 % auf 23 Mio.

Jahresprognose 2026 bestätigt: Umsatzanstieg von 5-10 % und Konzernergebnis-Wachstum von 5-15 % erwartet

Frankfurt am Main, 22. April 2026 – flatexDEGIRO, eine der führenden Plattformen für den Vermögensaufbau in Europa, ist mit einem Rekordquartal in das Jahr 2026 gestartet. Im Zeitraum von Januar bis März 2026 steigerte der Online-Broker auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 19 % auf 174 Mio. Euro (Q1 2025: 146 Mio. Euro) und das Konzernergebnis um 28 % auf 54 Mio. Euro (Q1 2025: 42 Mio. Euro). Damit erzielte flatexDEGIRO erstmals in der Unternehmensgeschichte ein Quartals-Konzernergebnis von über 50 Millionen Euro. Umsatztreiber waren sowohl steigende Provisionserträge aus dem Brokerage als auch höhere Zinserträge, die trotz des niedrigeren Marktzinsumfelds angestiegen sind. Zugleich entwickelte sich die operative Kostenbasis trotz erheblich gesteigerter Marketingaufwendungen nur unterproportional zum Umsatzwachstum.

CEO Oliver Behrens sagte: „Mit einem Quartalsgewinn von über 50 Millionen Euro haben wir einen neuen Rekord erreicht. Ein klarer Beleg dafür, dass unsere strategischen Prioritäten greifen. Wir profitieren von der gestiegenen Handelsaktivität unserer Bestandskunden, die uns weiterhin ihr Vertrauen schenken und zunehmend Kapital anlegen. Zugleich treiben wir den Ausbau unseres Angebots konsequent voran: Mit Kryptohandel und neuen Aktiensparplänen entwickeln wir uns Schritt für Schritt zur ganzheitlichen Plattform für den Vermögensaufbau in Europa: Für Trader und langfristige Anleger gleichermaßen.“

Im 1. Quartal stiegen die Provisionserträge dank eines Anstiegs der Transaktionen bei gleichzeitig höheren durchschnittlichen Provisionen pro Transaktion um 18 % auf 116 Mio. Euro (Q1 2025: 98 Mio. Euro). Die Kapitalmärkte waren geprägt von fortgesetzter Volatilität, ausgelöst durch geopolitische Konflikte und deren Auswirkungen auf globale Wirtschaftsketten. Die Zinserträge in Höhe von 49 Mio. Euro (Q1 2025: 43 Mio. Euro) profitierten von höheren Bareinlagen, die im Quartalsdurchschnitt um 41 % über dem Vorjahresquartal lagen, einer im Schnitt 18 % höheren Inanspruchnahme von Wertpapierkrediten sowie einer stärkeren Treasury-Aktivität, die das niedrigere Marktzinsumfeld überkompensierten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen auf 9 Mio. Euro (Q1 2025: 5 Mio. Euro). Hierin enthalten sind auch Erträge aus dem Bereich „Deposits as a Service“, der im ersten Quartal 2026 mit dem Marktstart des ersten Neukunden, der Hamburg Commercial Bank (HCOB), weiter ausgebaut wurde.

Operative Aufwendungen steigen unterproportional - Rekord-Konzernergebnis von 54 Mio. Euro

Die operativen Aufwendungen nahmen im 1. Quartal mit einem Anstieg um 13 % im Vergleich zum Umsatzwachstum nur unterproportional zu und beliefen sich auf insgesamt 63 Mio. Euro (Q1 2025: 56 Mio. Euro). Wesentlicher Treiber waren höhere Marketingaufwendungen, die mit 21 Mio. Euro um 76 % über dem Wert des Vorjahresquartals lagen (Q1 2025: 12 Mio. Euro). Der Personalaufwand hingegen konnte um 10 % auf 29 Mio. Euro reduziert werden (Q1 2025: 32 Mio. Euro), mit rückläufigen Beträgen sowohl im laufenden Personalaufwand als auch bei den langfristigen, variablen Vergütungskomponenten.

Aufgrund der hohen Skalierbarkeit des Geschäftsmodells führten die gestiegenen Umsätze trotz einer Ausweitung des Marketingaufwands zu einem überproportionalen Anstieg des Konzernergebnisses um 28% auf 54 Mio. Euro (Q1 2025: 42 Mio. Euro).

CFO Dr. Benon Janos sagte: „Wir wachsen nicht nur schnell – wir wachsen profitabel und skalierbar. Die Verbesserung der Konzernergebnis-Marge auf 31 Prozent trotz deutlich gesteigerter Marketingausgaben zeigt die Stärke unseres Geschäftsmodells. Hervorzuheben ist ebenfalls die Entwicklung unserer Zinserträge: Trotz niedrigerer EZB-Zinssätze konnten wir unsere Zinserträge um 14 Prozent im Jahresvergleich steigern. Das gelingt uns durch höhere Kundeneinlagen, ein ausgeweitetes Wertpapierkreditbuch und aktives Treasury-Management.“

Solider Start ins Jahr 2026 mit robuster operativer Performance

flatexDEGIRO wickelte im 1. Quartal für seine Kunden 22,7 Mio. Transaktionen ab und somit rund 17 % mehr als im Vorjahresquartal (Q1 2025: 19,5 Mio. Transaktionen). Die durchschnittliche Provision pro Transaktion stieg von 5,02 Euro auf 5,09 Euro. Die annualisierte durchschnittliche Handelsaktivität pro Kunde belief sich auf 25,8 gegenüber 24,8 im Vorjahresquartal.

Die Zahl der Kundenkonten betrug zum Quartalsende 3,58 Mio., ein Anstieg von 3 % gegenüber dem Jahresende 2025 und von 12 % über die letzten 12 Monate (12/25: 3,47 Mio. Kundenkonten; 03/25: 3,20 Mio. Kundenkonten). Im ersten Quartal wurden rund 123.000 neue Kundenkonten eröffnet. Gegenüber Q1 2025 (ca. 139.100 neue Kundenkonten) stellt dies ein um 11,6 Prozent langsameres Neukundenwachstum auf weiterhin hohem Niveau dar.

Die Nettofinanzmittelzuflüsse beliefen sich auf 3,1 Mrd. Euro, ein Anstieg von 2 % gegenüber dem Vorjahresquartal (Q1 2025: 3,0 Mrd. Euro). Das verwahrte Kundenvermögen belief sich per Ende März auf 94,5 Mrd. Euro (12/25: 95,5 Mrd. Euro). Das hierin enthaltene Depotvolumen lag bei 88,1 Mrd. Euro (12/25: 89,3 Mrd. Euro), die Kundeneinlagen stiegen auf 6,4 Mrd. Euro (12/25: 6,2 Mrd. Euro).

Neue Produkte: Kryptohandel entwickelt sich positiv; Einführung Aktiensparpläne bei flatex

Das neu eingeführte Krypto-Angebot entwickelt sich positiv. Das Handelsvolumen in Kryptowerten belief sich im ersten Quartal 2026 auf knapp 500 Mio. Euro. Der Kryptohandel profitierte dabei trotz globaler Marktzurückhaltung von Volumeneffekten aufgrund der geografischen Ausweitung des Angebots über die letzten 12 Monate hinweg (Q1 2025: Kryptohandelsvolumen von knapp 100 Mio. Euro). Mittlerweile ermöglicht das Angebot mehr als 90 % aller flatexDEGIRO-Kunden den direkten Handel mit Kryptowerten zu attraktiven Konditionen. Insgesamt haben im ersten Quartal 2026 rund 50.000 Kunden von flatex und DEGIRO mehr als 230.000 Krypto-Transaktionen ausgeführt.

Im ersten Quartal 2026 hat flatex drüber hinaus in Deutschland und Österreich sein Sparplanangebot mit Aktien um eine zusätzliche Anlageklasse erweitert. Kunden können damit ab einer Sparrate von 25 Euro regelmäßig eine Auswahl von 1.000 Aktien auch in Form von Bruchstücken besparen.

Jahresprognose 2026 bestätigt - Mittelfristziel für 2027 bekräftigt

Nach dem starken Jahresauftakt bestätigt flatexDEGIRO die für 2026 ausgegebene Jahresprognose. Beim Gesamtjahresumsatz wird gegenüber dem Rekordjahr 2025 ein weiterer Anstieg um 5 bis 10 % auf 588 bis 616 Mio. Euro erwartet und beim Konzernergebnis ein Anstieg von 5 bis 15 % auf 168 bis 184 Mio. Euro. In seiner Einschätzung hat der Vorstand hierbei auch berücksichtigt, dass flatexDEGIRO im Vorjahr insbesondere im April und Oktober von einer ungewöhnlich hohen Handelsaktivität profitiert hat. Die hierfür ursächlichen externen Faktoren liegen außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens und wurden insofern auch für 2026 nicht erneut als gegeben angenommen. Ebenso bleibt der Vorstand ungeachtet medialer Diskussionen um mögliche Zinserhöhungen seitens der EZB bei seinen ursprünglichen Planungswerten.

Für das Jahr 2027 strebt flatexDEGIRO weiterhin einen Jahresumsatz von rund 650 Mio. Euro sowie ein Konzernergebnis von rund 200 Mio. Euro an.

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf vorläufigen, ungeprüften Zahlen.

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flatexDEGIRO SE – führende Plattform für Vermögensaufbau in Europa

(www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)

Mit dem Anspruch, die führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von knapp 100 Milliarden Euro und wickelte für seine Kunden in 2025 mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab.

Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.

Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank SE, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.

Q1

2025 Q2

2025 Q3

2025 Q4

2025 Q1

2026 Q1

2025 Q1

2026 Veränderung

in % Umsatzerlöse Mio. EUR 146,3 132,1 132,0 149,4 173,6 146,3 173,6 +18,7 Provisionserträge Mio. EUR 97,7 84,7 85,8 100,6 115,6 97,7 115,6 +18,3 Zinserträge Mio. EUR 43,5 42,8 42,1 44,9 49,3 43,5 49,3 +13,6 Sonstige betriebliche Erträge Mio. EUR 5,1 4,7 4,1 3,9 8,7 5,1 8,7 +68,8 Materialaufwand Mio. EUR 21,4 17,9 19,8 19,5 23,7 21,4 23,7 +10,7 Nettoumsatz Mio. EUR 124,9 114,2 112,2 129,9 149,9 124,9 149,9 +20,1 Rohertragsmarge % 85,4 86,4 85,0 86,9 86,4 85,4 86,4 +1,2 Operative Aufwendungen Mio. EUR 55,7 50,9 43,2 63,6 62,7 55,7 62,7 +12,6 Laufender Personalaufwand Mio. EUR 26,9 28,5 25,0 23,9 26,1 26,9 26,1 -3,1 Personalaufwand für langfristige,

variable Vergütungen Mio. EUR 5,1 2,6 1,2 14,1

2,7 5,1

2,7 -47,4 Marketingaufwand Mio. EUR 12,0 7,0 6,0 9,3 21,0 12,0 21,0 +75,5 Andere Verwaltungsaufwendungen Mio. EUR 11,7 12,9 10,9 16,3 13,0 11,7 13,0 +11,0 EBITDA Mio. EUR 69,2 63,3 68,9 66,3 87,2 69,2 87,2 +26,0 EBITDA-Marge % 47,3 47,9 52,2 44,4 50,2 47,3 50,2 +6,2 Abschreibungen Mio. EUR 9,9 9,6 11,6 15,0 10,9 9,9 10,9 +9,6 EBIT Mio. EUR 59,3 53,7 57,4 51,3 76,3 59,3 76,3 +28,8 Finanzergebnis Mio. EUR -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,1 -0,4 +276,7 EBT Mio. EUR 59,2 53,5 57,1 51,0 76,0 59,2 76,0 +28,4 Steuern Mio. EUR 17,1 14,0 18,1 11,1 22,2 17,1 22,2 +29,7 Konzernergebnis Mio. EUR 42,0 39,5 39,0 39,9 53,7 42,0 53,7 +27,8 Konzernergebnis-Marge % 28,7 29,9 29,5 26,7 31,0 28,7 31,0 +7,7 Weitere Kennzahlen Abgewickelte Transaktionen Mio. 19,5 17,9 17,7 20,0 22,7 19,5 22,7 +16,7 Provisionserträge je Transaktion EUR 5,02 4,72 4,83 4,99 5,09 5,02 5,09 +1,4 Neue Kundenkonten (brutto) Tsd. 139,1 103,1 100,1 103,9 123,0 139,1 123,0 -11,6 Kundengewinnungskosten EUR 86 68 60 89 171 86 171 +98,5 Verwahrtes Kundenvermögen Mrd. EUR 75,8 83,5 91,9 95,5 94,5 75,8 94,5 +24,8 davon Einlagevolumen Mrd. EUR 4,6 5,1 5,6 6,2 6,4 4,6 6,4 +38,3

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

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