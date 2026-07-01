flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|
01.07.2026 09:59:33
EQS-News: flatexDEGIRO übersteigt 100 Milliarden Euro an Securities under Custody
|
EQS-News: flatexDEGIRO SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Unternehmensnachrichten / Frankfurt am Main, 1. Juli 2026
flatexDEGIRO übersteigt 100 Milliarden Euro an Securities under Custody
Frankfurt am Main, 1. Juli 2026. flatexDEGIRO, einer der führenden Online-Broker Europas, hat die Marke von 100 Milliarden Euro an Kundenwertpapieren (ohne Cash-Bestände) überschritten und damit einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensentwicklung erreicht.
Der Meilenstein spiegelt ein Jahrzehnt immensen Wachstums über alle wichtigen Finanzkennzahlen hinweg wider. Im gleichen Zeitraum hat flatexDEGIRO seine Marktposition, Kundenbasis und Ertragskraft deutlich ausgebaut:
Diese Entwicklung unterstreicht die starke Position des und die zunehmende Bedeutung privater Anleger an den Kapitalmärkten.
In den vergangenen Jahren hat flatexDEGIRO seine Präsenz in Europa stetig erweitert und dabei breiten Marktzugang mit effizienter und transparenter Preisgestaltung kombiniert. Das Wachstum wurde getragen von einer stets wachsenden Kundenbasis, wachsender Kundenaktivität, steigender Profitabilität sowie der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Plattform.
Oliver Behrens, CEO von flatexDEGIRO, erklärt: „Mehr als 100 Milliarden Euro an Kundenwertpapieren zu erreichen, ist ein bedeutender Meilenstein für flatexDEGIRO. Er spiegelt das Vertrauen unserer Kunden sowie die konsequente Umsetzung unserer Strategie über viele Jahre hinweg wider.
Über die Jahre haben wir eine der führenden Plattformen Europas für den Vermögensaufbau geschaffen. Wenn Menschen beginnen, ihre finanzielle Zukunft ernst zu nehmen, wenden sie sich zunehmend den Kapitalmärkten zu, und viele entscheiden sich dabei für flatexDEGIRO als vertrauensvollen Partner. Unser Erfolg ist eng mit dem Erfolg unserer Kunden verknüpft: Je effektiver sie langfristig Vermögen aufbauen, desto erfolgreicher werden wir.
Da die Beteiligung von Privatanlegern an den Kapitalmärkten in ganz Europa weiterhin unter ihrem Potenzial liegt, sehen wir erhebliche Möglichkeiten, unsere Kundenbasis, unser verwaltetes Vermögen und unsere Erträge in den kommenden Jahren weiter auszubauen."
Mit seiner skalierbaren Plattform, einer starken Kundenbasis und dem kontinuierlichen Fokus auf Effizienz und Produktentwicklung will flatexDEGIRO seine Position als führende europäische Plattform für den Vermögensaufbau weiter stärken.
Pressekontakt
Achim Schreck +49 (0) 69 450001 1700
Laura Hecker +49 (0) 160 3064 404
Paul Wolter +49 (0) 151 70 11 19 89
flatexDEGIRO SE – führende Plattform für Vermögensaufbau in Europa
(www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)
Mit dem Anspruch, die führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von knapp 100 Milliarden Euro und wickelte für seine Kunden in 2025 mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab.
Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außer-börslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.
Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank SE, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.Kontakt:
Achim Schreck
Head of IR & Corporate Communications
flatexDEGIRO SE
Omiturm, Grosse Gallusstrasse 16-18
D-60312 Frankfurt/Main
+49 (0) 69 450001 1700
achim.schreck@flatexdegiro.com
01.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|flatexDEGIRO SE
|Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
|60312 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 450001 0
|E-Mail:
|ir@flatexdegiro.com
|Internet:
|www.flatexdegiro.com
|ISIN:
|DE000FTG1111
|WKN:
|FTG111
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2357860
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2357860 01.07.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
09:59
|EQS-News: flatexDEGIRO übersteigt 100 Milliarden Euro an Securities under Custody (EQS Group)
|
09:59
|EQS-News: flatexDEGIRO surpasses €100 billion in customer securities under custody (EQS Group)
|
29.06.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
26.06.26