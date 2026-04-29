EQS-News: Flexibilität wird zum Geschäftsmodell: ADS-TEC Energy veröffentlicht aktualisierte Investorenpräsentation

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Flexibilität wird zum Geschäftsmodell: ADS-TEC Energy veröffentlicht aktualisierte Investorenpräsentation



29.04.2026 / 14:30 CET/CEST

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ADS-TEC Energy Headquarter in Nürtingen Nürtingen, 29. April 2026 – Die ADS-TEC Energy PLC (NASDAQ: ADSE) hat ihre aktuelle Investorenpräsentation veröffentlicht. Darin zeigt das Unternehmen, wie strukturelle Veränderungen in den Energiemärkten den Bedarf an Flexibilität erhöhen – und wie sich ADS-TEC Energy gezielt darauf ausrichtet. Kernaussagen: Der steigende Bedarf an Flexibilität treibt den Markt für Speicherlösungen

Die zunehmende Volatilität erneuerbarer Energien, steigender Strombedarf und Engpässe im Netz erhöhen den Bedarf an flexibler Infrastruktur. Batteriespeicher entwickeln sich dabei zu einem zentralen Baustein der Energiewende .

Die zunehmende Volatilität erneuerbarer Energien, steigender Strombedarf und Engpässe im Netz erhöhen den Bedarf an flexibler Infrastruktur. Batteriespeicher entwickeln sich dabei zu einem zentralen Baustein der Energiewende . Auf Basis konkreter Projekterfahrung

Mit nahezu 20 Jahren Erfahrung in Batterie- und Energiesystemen hat ADS-TEC Energy bereits mehr als 2.500 Ladepunkte sowie über 30 Großspeicherprojekte realisiert – für Kunden in unterschiedlichen Märkten weltweit.

Mit nahezu 20 Jahren Erfahrung in Batterie- und Energiesystemen hat ADS-TEC Energy bereits mehr als 2.500 Ladepunkte sowie über 30 Großspeicherprojekte realisiert – für Kunden in unterschiedlichen Märkten weltweit. Gezielter Ausbau skalierbarer Geschäftsmodelle

2025 stellte ein Jahr des Umbruchs dar: ADS-TEC Energy hat seine Vertriebsstruktur neu ausgerichtet, sich auf qualitativ hochwertigere Projekte fokussiert und den Anteil wiederkehrender Erlöse aus Service, Software und eigenen Ladeinfrastrukturen weiter ausgebaut.

2025 stellte ein Jahr des Umbruchs dar: ADS-TEC Energy hat seine Vertriebsstruktur neu ausgerichtet, sich auf qualitativ hochwertigere Projekte fokussiert und den Anteil wiederkehrender Erlöse aus Service, Software und eigenen Ladeinfrastrukturen weiter ausgebaut. Klare Umsetzung entlang zweier Wachstumsfelder

Das Unternehmen skaliert sein Speicherportfolio mit margenstarken, schlüsselfertigen Lösungen und langfristigen Serviceverträgen. Gleichzeitig wird die ChargePost-Plattform weiter ausgerollt – mit Erlösmodellen aus Laden, Energiemanagement und digitalen Services.

Das Unternehmen skaliert sein Speicherportfolio mit margenstarken, schlüsselfertigen Lösungen und langfristigen Serviceverträgen. Gleichzeitig wird die ChargePost-Plattform weiter ausgerollt – mit Erlösmodellen aus Laden, Energiemanagement und digitalen Services. Großspeicher als nächster Wachstumsschritt

Mit dem SKM-Projekt (1 GW / 4 GWh) entwickelt ADS-TEC Energy eines der größten Batteriespeicherprojekte Europas. Die Anlage ist für die Teilnahme an allen relevanten Energiemärkten ausgelegt und soll langfristige Investoren anziehen. Die vollständige Investorenpräsentation steht auf der Website des Unternehmens zur Verfügung. Über ADS-TEC Energy Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber. Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com Media Kontakt: Für ADS-TEC Energy: Katharina Decken Marketing & Communications Press.energy@ads-tec-energy.com

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