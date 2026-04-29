ADS-TEC Energy Aktie
WKN DE: A3DA9W / ISIN: IE000DU292E6
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29.04.2026 14:30:04
EQS-News: Flexibilität wird zum Geschäftsmodell: ADS-TEC Energy veröffentlicht aktualisierte Investorenpräsentation
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Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
ADS-TEC Energy Headquarter in Nürtingen
Nürtingen, 29. April 2026 – Die ADS-TEC Energy PLC (NASDAQ: ADSE) hat ihre aktuelle Investorenpräsentation veröffentlicht. Darin zeigt das Unternehmen, wie strukturelle Veränderungen in den Energiemärkten den Bedarf an Flexibilität erhöhen – und wie sich ADS-TEC Energy gezielt darauf ausrichtet.
Kernaussagen:
Die vollständige Investorenpräsentation steht auf der Website des Unternehmens zur Verfügung.
Über ADS-TEC Energy
Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus.
Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.
Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com
Media Kontakt:
Für ADS-TEC Energy:
Katharina Decken
Marketing & Communications
Press.energy@ads-tec-energy.com
Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ADS-TEC Energy GmbH
|Heinrich-Hertz-Str. 1
|72622 Nürtingen
|Deutschland
|Internet:
|www.ads-tec.de
|EQS News ID:
|2317792
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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