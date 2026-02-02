EQS-News: Fokus auf wichtige Wachstumskategorie: PUMA gründet separate Business Unit für Training in seiner Unternehmenszentrale

EQS-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Personalie

Fokus auf wichtige Wachstumskategorie: PUMA gründet separate Business Unit für Training in seiner Unternehmenszentrale



Herzogenaurach, 2. Februar 2026 – Das Sportunternehmen PUMA wird eine separate Business Unit für Training schaffen. Damit kann das Unternehmen sich voll auf diese Kategorie konzentrieren und die Wachstumschancen, die es in diesem Bereich erwartet, voll ausschöpfen.

Um schnellere Entscheidungen zu treffen und das Angebot an Textilien in anderen Geschäftsbereichen mitzugestalten, wird die neu gegründete Business Unit Training ihren Sitz in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach haben. Bisher waren die Bereiche Running und Training in einer Business Unit gebündelt.

„Mit starken Partnern wie HYROX, der ‚World Series of Fitness Racing‘, ist Training für PUMA zu einer immer wichtigeren weltweiten Kategorie geworden, in der wir erhebliches Potenzial sehen“, sagte Maria Valdes, Chief Brand Officerin bei PUMA. „Mit der Gründung einer eigenständigen Business Unit für Training in Herzogenaurach können wir unseren Fokus schärfen und näher an unseren wichtigsten Partnern in dieser Kategorie und in anderen Business Units sein.“

Im Jahr 2025 definierte PUMA Training neben Running, Fußball und Sportstyle (Prime/Select) als eine seiner globalen Schwerpunktkategorien.

Die neu geschaffene Business Unit (BU) Training wird von Marwin Hoffmann geleitet. Der Branchenexperte wurde mit sofortiger Wirkung zum Vice President BU Training ernannt. Er wird an Chief Brand Officerin Maria Valdes berichten. Marwin verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Produkt und Marketing. Zuletzt war er als Vice President Marketing Global Outdoor bei adidas tätig. Erin Longin, die bisher für beide Bereiche, Running und Training, verantwortlich war, wird weiterhin die Business Unit Running von PUMA in Boston leiten.

Medienkontakt: Anne Putz – PUMA Corporate Communications – anne.putz@puma.com

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.