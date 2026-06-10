EQS-News: Formycon AG informiert über die Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

EQS-News: Formycon AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Formycon AG informiert über die Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung



10.06.2026 / 16:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung // 10. Juni 2026



Formycon AG informiert über die Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung



Vorstand berichtet ausführlich über Geschäftsjahr 2025 und gibt Ausblick für 2026

Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großen Mehrheiten zu und entlasten Vorstand und Aufsichtsrat



Planegg-Martinsried – Die Formycon AG (FWB: FYB, „Formycon“) hat am 10. Juni 2026 planmäßig ihre ordentliche Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung in München abgehalten. In seiner Präsentation informierte der Vorstand die Aktionärinnen und Aktionäre ausführlich über die Entwicklung des Unternehmens und beantwortete in der Generaldebatte sämtliche Fragen. In seinem Bericht an die Hauptversammlung stellte der Vorstand die operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 und Anfang 2026 sowie die strategischen Schwerpunkte für die kommenden Monate vor. Formycon erzielte wichtige Fortschritte entlang der Biosimilar-Pipeline, baute seine Marktpräsenz weiter aus und stärkte die finanzielle Basis für die nächste Wachstumsphase. Mit „FYB4Growth“ verfolgt Formycon eine klar definierte Wachstumsstrategie, die geografische Diversifizierung, eine intelligente Portfoliostrategie, technologische und regulatorische Entwicklungskompetenz sowie konsequente Kosteneffizienz verbindet. Der Vorstand bekräftigte das Ziel, Formycon zu einem nachhaltig profitablen Biosimilar-Unternehmen weiterzuentwickeln.

Die vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre folgten den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat und stimmten mit jeweils großen Mehrheiten sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu. Hierzu gehörte auch der Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags zwischen der Formycon AG und der FYB202 Project GmbH. Mit dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrags schafft Formycon die Voraussetzungen für eine steuerliche Organschaft zwischen der Formycon AG und der FYB202 Project GmbH. Ziel ist eine effizientere Nutzung steuerlicher Effekte innerhalb des Konzerns sowie die weitere Optimierung der Konzern- und Finanzierungsstruktur.

Es wurden Stimmabgaben für 62,34 Prozent des Grundkapitals abgegeben. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung 2026 finden Sie auf der Formycon Website unter: https://www.formycon.com//investoren/hauptversammlung-2026/

Über Formycon:

Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Auswahl eines vielversprechenden Biosimilar-Kandidaten über die verschiedenen Entwicklungsschritte bis hin zur Lieferung des zugelassenen und vermarktungsfähigen Produktes ab. Darüber hinaus verfügt Formycon über umfassende Expertise in der Planung, Steuerung und Überwachung der Lieferkette sowie der internationalen Produktlogistik. Für die Kommerzialisierung seiner Biosimilars setzt Formycon auf starke, vertrauenswürdige und langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab, FYB202/Ustekinumab und FYB203/Aflibercept hat Formycon bereits drei Biosimilars auf dem Markt. Vier weitere Biosimilar-Kandidaten – darunter FYB206/Pembrolizumab und FYB208/Dupilumab – befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.

Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com

Über #FYB4Growth:

Mit FYB4Growth verfolgt Formycon eine Wachstumsstrategie entlang vier strategischer Säulen, die auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtet ist. Erstens die geografische Diversifizierung: Neben Europa und den USA erschließt Formycon gezielt wachstumsstarke Regionen wie MENA, APAC und Lateinamerika durch starke regionale Partner. Zweitens setzt Formycon auf eine intelligente Portfoliostrategie, die Blockbuster-Moleküle mit ausgewählten Nischenprodukten kombiniert und durch effiziente regulatorische Entwicklungswege die Basis für nachhaltige Wertgenerierung schafft. Drittens positioniert sich Formycon als technologisches und regulatorisches Development-Powerhouse, das durch innovative Produktlösungen und neue Zulassungsansätze eine starke Differenzierung im Wettbewerb schafft. Viertens setzt Formycon auf konsequente Kosteneffizienz durch schlanke Prozesse, optimierte Entwicklungsstrukturen und den verstärkten Einsatz digitaler Technologien, um die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken.

Über Biosimilars:

Seit ihrer Einführung in den 1980er Jahren haben biopharmazeutische Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren Patentschutz verlieren – darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien. Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

Kontakt:

Pamela Keck

Formycon AG

Fraunhoferstr. 15

82152 Planegg-Martinsried

Germany

Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 369

Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

ir@formycon.com

Disclaimer:

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen beruhen. Die Formycon AG übernimmt keine Verpflichtung, diese auf die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Formycon-Aktien dar. Außerdem beabsichtigt die Gesellschaft mit dieser Veröffentlichung nicht, Formycon-Aktien öffentlich anzubieten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung in den USA, Kanada, Australien, Japan oder anderen Ländern vorgesehen, wo die Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Aktien untersagt ist. Diese Veröffentlichung ist ausdrücklich keine Aufforderung zum Kauf von Aktien in den USA.