EQS-News: Formycon berichtet über wichtige operative Erfolge im ersten Halbjahr 2026 und zeigt deutlich verbesserte Finanzzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

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Formycon berichtet über wichtige operative Erfolge im ersten Halbjahr 2026 und zeigt deutlich verbesserte Finanzzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum



12.08.2026 / 06:30 CET/CEST

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Pressemitteilung // 12. August 2026



Formycon berichtet über wichtige operative Erfolge im ersten Halbjahr 2026 und zeigt deutlich verbesserte Finanzzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Finanzzahlen des ersten Halbjahres deutlich über den Vorjahreszahlen mit signifikantem Umsatzsprung – Prognose für 2026 wird bestätigt

Erfolgreicher Abschluss der klinischen Entwicklung von FYB206 unterstreicht Formycons Position in der Führungsgruppe der Entwickler eines Pembrolizumab-Biosimilars

EU-Launch von FYB203 markiert nächsten Schritt in der kommerziellen Etablierung des Portfolios

OneSource-Partnerschaft stärkt Manufacturing-Netzwerk und Wettbewerbsfähigkeit

Operative Fortschritte und Weichenstellungen im Rahmen der FYB4Growth-Strategie stärken Wachstumsbasis insgesamt

Einladung zur heutigen Telefonkonferenz um 15:00 Uhr (MESZ)

Planegg-Martinsried – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, „Formycon“) berichtet heute über die positive Geschäftsentwicklung und die Finanzergebnisse des Konzerns für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026.

Dr. Stefan Glombitza, CEO der Formycon AG, sagte: „Formycon hat im ersten Halbjahr 2026 wichtige operative Fortschritte erzielt und zentrale Weichenstellungen für die nächste Wachstumsphase vorgenommen. Mit dem erfolgreichen Abschluss der klinischen Entwicklung von FYB206 konnten wir unsere Position in der Führungsgruppe der Pembrolizumab-Biosimilar-Entwickler weiter stärken; unser Fokus liegt nun klar darauf, mit Nachdruck die nächsten Schritte in Richtung Zulassungsantrag abzuschließen. FYB4Growth ist unser strategischer Kompass, den wir konsequent umsetzen für eine nachhaltige Wertschöpfung. Die Weiterentwicklung unseres Portfolios wie auch der erfolgreiche Ausbau unseres Partnernetzwerks im ersten Halbjahr sind wichtige Fortschritte entlang dieser strategischen Leitplanken.“

Enno Spillner, CFO der Formycon AG, kommentierte: „Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr bestätigt unseren Wachstumskurs für das Geschäftsjahr 2026, mit insgesamt signifikant steigenden Umsätzen aus verschiedenen Produkten und einer deutlichen Ergebnisverbesserung. Für den weiteren Jahresverlauf erwarten wir, dass Entwicklungsmeilensteinzahlungen für FYB206 sowie Royalties aus der Vermarktung von FYB202 die wesentlichen Umsatzbeiträge leisten werden, die uns helfen unsere Ziele zu erreichen. Dabei wird insbesondere die weitere Marktdurchdringung von FYB202 von Bedeutung sein. Wir beobachten die kommerzielle Performance unserer Produkte fortlaufend und stehen mit unseren Vertriebspartnern im regelmäßigen Austausch. Gleichzeitig treiben wir die Umsetzung unserer Entwicklungsprogramme und Partnerschaften konsequent voran. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere im April veröffentlichte Finanzprognose für 2026 und halten an unseren Zielen für das Gesamtjahr 2026 fest.“

Wichtige Weichenstellungen in der Entwicklungs- und Kommerzialisierungspipeline unterstützen Umsetzung der FYB4Growth-Strategie

Die klinische Dahlia-Pharmakokinetik-Studie des Pembrolizumab-Biosimilar-Kandidaten FYB206 erreichte ihr primäres Studienziel und zeigte die pharmakokinetische Äquivalenz mit dem Referenzarzneimittel Keytruda®1. Nach dem Berichtszeitraum wurde die klinische Entwicklung von FYB206 erfolgreich abgeschlossen und Formycon arbeitet nun mit höchster Priorität an der Fertigstellung der Zulassungsanträge. Zudem wurde durch die exklusive Lizenzvereinbarung mit Lotus Pharmaceutical für weite Teile der Region Asien-Pazifik die globale Vermarktungsstrategie für FYB206 nach der Nordamerika-Partnerschaft mit Zydus Lifesciences weiter gestärkt.

Mit dem europäischen Vermarktungsstart des Eylea®2-Biosimilars FYB203 hat Formycon einen weiteren wichtigen Schritt in der kommerziellen Etablierung des Portfolios erreicht. Die Aflibercept-2mg-Biosimilars Ahzantive®3 und Baiama®4 sind seit dem 15. Mai 2026 in der Europäischen Union verfügbar und werden schrittweise über mehrere Kommerzialisierungspartner in europäischen Schlüsselmärkten eingeführt. Damit erweitert Formycon seine Marktpräsenz auf drei eigenentwickelte Biosimilars.

Bei FYB202, Formycons Stelara®5-Biosimilar, stärkt die europäische Zulassung des Autoinjektors als zusätzliche Darreichungsform die kommerzielle Positionierung. Mit dem lokalen Spezialisten Everex Pharmaceuticals wurde zudem eine semi-exklusive Liefervereinbarung für FYB202 in mehreren Ländern Lateinamerikas geschlossen.

Der Fokus beim Ranibizumab-Biosimilar FYB201 lag im ersten Halbjahr auf der Wiederaufnahme der US-Vermarktung von FYB201/Cimerli®6 durch Sandoz. Darüber hinaus erfolgt im zweiten Halbjahr die stufenweise Einführung von Formycons FYB201/Nufymco®7 durch Zydus Lifesciences in den USA über verschiedene Vertriebsstufen.

Des Weiteren hat Formycon eine strategische Partnerschaft mit OneSource Specialty Pharma geschlossen. Die Zusammenarbeit unterstützt die weitere Umsetzung der FYB4Growth-Strategie mit Blick auf Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit globaler Biosimilar-Programme.

Finanzentwicklung im ersten Halbjahr

Der Formycon-Konzern steigerte seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2026 signifikant auf 25,8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (9,0 Mio. €). Wesentliche Treiber waren insbesondere Meilensteinzahlungen aus den Kommerzialisierungs- und Entwicklungspartnerschaften für FYB206, höhere Lizenzerlöse aus den vermarkteten Biosimilars sowie Umsätze aus Entwicklungsleistungen und Supply Management.

Die Umsatzerlöse von FYB201 beliefen sich nach dem erneuten Eintritt in den US-Markt im ersten Halbjahr auf 1,7 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 2,4 Mio. €). Dabei wurden Umsätze in Form von Lizenzerlösen basierend auf den weltweiten Produktverkäufen sowie Umsatzerlöse aus der Weiterbelastung von Entwicklungskosten erzielt. Das Beteiligungsergebnis der Bioeq AG wurde ebenfalls dem FYB201-Segment zugeordnet und wird im bereinigten (adjusted) EBITDA abgebildet (s.u.).

Die Vermarktung von FYB202 entwickelte sich im Berichtszeitraum weiterhin in einem herausfordernden und preissensitiven Marktumfeld. Neben den Otulfi®8-Vermarktungserlösen und Meilensteinzahlungen für den Otulfi®-Autoinjektor wurden weitere Umsatzerlöse vom zweiten Vermarktungspartner für Deutschland und aus der MENA-Region sowie aus Materialverkäufen realisiert, sodass sich die Gesamtumsätze deutlich auf 8,3 Mio. € nach 2,6 Mio. € im Vorjahreszeitraum steigerten. Für das zweite Halbjahr werden insbesondere Umsätze aus Vermarktungserlösen aus den verschiedenen Vermarktungsregionen erwartet.

Seit Mitte Mai ist mit FYB203 Formycons drittes kommerzielles Produkt in Europa auf dem Markt. Im Berichtszeitraum wurden Umsatzerlöse aus der Weiterbelastung von Entwicklungsleistungen sowie dem Supply-Management für FYB203 für verschiedene Partner in Höhe von 4,4 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 4,0 Mio. €) realisiert. Aus Vermarktungserlösen waren im ersten Halbjahr 2026 noch keine nennenswerten Beiträge zu verzeichnen.

Für FYB206 wurden im Berichtszeitraum Umsatzerlöse in Höhe von 11,3 Mio. € erzielt (Vorjahreszeitraum: 0 Mio. €), die aus abgegrenzten Meilensteinzahlungen resultierten. Auch für das zweite Halbjahr 2026 werden in Verbindung mit bestehenden und angestrebten neuen Lizenzpartnerschaften weitere signifikante Meilensteinzahlungen sowie Vorabzahlungen erwartet. Damit stellt FYB206 den wesentlichen Umsatzträger für das laufende Geschäftsjahr dar.

Das Konzern-Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich in den ersten sechs Monaten 2026 deutlich auf -3,4 Mio. € (Vorjahreszeitraum: -17,9 Mio. €). Ursächlich für diese Verbesserung waren vor allem die einerseits deutlich gestiegenen Umsatzerlöse sowie andererseits die aufgrund der Projektfortschritte gesunkenen Kosten für Forschung und Entwicklung und die Aktivierung von Entwicklungskosten für die Projekte FYB206 und FYB208.

Das bereinigte (adjusted) Konzern-EBITDA betrug in den ersten sechs Monaten 2026 -6,9 Mio. € (Vorjahreszeitraum: -19,2 Mio. €). Darin wird das Beteiligungsergebnis aus der At-Equity-Bewertung der Bioeq AG in Höhe von -3,5 Mio. € (Vorjahreszeitraum: -1,2 Mio. €) berücksichtigt. Die reduzierte Performance seitens Bioeq AG resultierte insbesondere aus den gerade stattfindenden Relaunch-Aktivitäten für FYB201 in den USA.

Das Nettoumlaufvermögen (Working Capital) des Formycon-Konzerns betrug zum Stichtag 30. Juni 2026 51,2 Mio. € (31. Dezember 2025: 70,1 Mio. €; 30. Juni 2025: 17,0 Mio. €). Der Rückgang war insbesondere auf Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäfts- und Entwicklungstätigkeit sowie auf Zins- und Tilgungszahlungen zurückzuführen.

Formycon bestätigt die im April veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Der Konzern erwartet Umsatzerlöse zwischen 60,0 Mio. € und 70,0 Mio. €, ein Konzern-EBITDA zwischen 0,0 Mio. € und 10,0 Mio. €, ein bereinigtes Konzern-EBITDA zwischen 5,0 Mio. € und 15,0 Mio. € sowie ein Working Capital zwischen 20,0 Mio. € und 30,0 Mio. €.



Die wichtigsten finanziellen Steuerungskennzahlen im Überblick in Mio. €

Prognose GJ

2026 Ergebnis H1

2026 Ergebnis H1

2025 Konzernumsatzerlöse 60,0 bis 70,0 25,8 9,0 Konzern-EBITDA 0,0 bis 10,0 -3,4 -17,9 Konzern-Adjusted EBITDA 5,0 bis 15,0 -6,9 -19,2 Konzern-Working Capital 20,0 bis 30,0 51,2 70,1*

*zum 31.12.2025



Telefonkonferenz und Einwahldaten

Der Vorstand der Formycon AG wird die Entwicklung des Unternehmens und die wichtigsten Finanzkennzahlen im Rahmen einer Telefonkonferenz erläutern. Der Earnings-Call, der live im Internet übertragen wird, findet am Mittwoch, den 12. August 2026 um 15:00 Uhr (MESZ) in englischer Sprache statt.

Für die Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:

https://webcast.meetyoo.de/register/Pmqy6uuLtDjm

Nach der Registrierung erhalten Teilnehmende eine Bestätigungs-Mail mit individuellen Einwahldaten.

Die Präsentation und Audioübertragung sind über folgenden Webcast-Link zu erreichen:

https://www.webcast-eqs.com/formycon-2026-h1

Im Anschluss an eine kurze Präsentation steht der Vorstand für Analystenfragen zur Verfügung. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und ist im Nachgang über die Formycon-Website unter: https://www.formycon.com/investoren/publikationen/ abrufbar.



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1) Keytruda® ist eine eingetragene Marke von Merck Sharp & Dohme LLC, einer Tochtergesellschaft von Merck & Co, Inc, Rahway, NJ/USA

2) Eylea® ist eine eingetragene Marke von Regeneron Pharmaceuticals Inc.

3) Ahzantive® ist eine eingetragene Marke der Klinge Biopharma GmbH

4) Baiama® ist eine eingetragene Marke der Klinge Biopharma GmbH

5) Stelara® ist eine eingetragene Marke von Johnson & Johnson

6) Cimerli ® ist eine eingetragene Marke von Sandoz, Inc.

7) Nufymco® ist eine eingetragene Marke der Formycon AG

8) Otulfi® ist eine eingetragene Marke von Fresenius Kabi Deutschland GmbH in ausgewählten Ländern





Über Formycon

Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Auswahl eines vielversprechenden Biosimilar-Kandidaten über die verschiedenen Entwicklungsschritte bis hin zur Lieferung des zugelassenen und vermarktungsfähigen Produktes ab. Darüber hinaus verfügt Formycon über umfassende Expertise in der Planung, Steuerung und Überwachung der Lieferkette sowie der internationalen Produktlogistik. Für die Kommerzialisierung seiner Biosimilars setzt Formycon auf starke, vertrauenswürdige und langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab, FYB202/Ustekinumab und FYB203/Aflibercept hat Formycon bereits drei Biosimilars auf dem Markt. Vier weitere Biosimilar-Kandidaten – darunter FYB206/Pembrolizumab und FYB208/Dupilumab – befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.

Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com

#FYB4GROWTH

Mit FYB4GROWTH verfolgt Formycon eine Wachstumsstrategie entlang vier strategischer Säulen, die auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtet ist: Erstens die geografische Diversifizierung: Neben Europa und den USA erschließt Formycon gezielt wachstumsstarke Regionen wie MENA, APAC und Lateinamerika durch starke regionale Partner. Zweitens setzt Formycon auf eine intelligente Portfoliostrategie, die Blockbuster-Moleküle mit ausgewählten Nischenprodukten kombiniert und durch effiziente regulatorische Entwicklungswege die Basis für nachhaltige Wertgenerierung schafft. Drittens positioniert sich Formycon als technologisches und regulatorisches Development-Powerhouse, das durch innovative Produktlösungen und neue Zulassungsansätze eine starke Differenzierung im Wettbewerb schafft. Viertens setzt Formycon auf konsequente Kosteneffizienz durch schlanke Prozesse, optimierte Entwicklungsstrukturen und den verstärkten Einsatz digitaler Technologien, um die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Mehr dazu unter: https://www.fyb4growth.de

Über Biosimilars

Seit ihrer Einführung in den 1980er Jahren haben biopharmazeutische Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren Patentschutz verlieren – darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien. Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

Kontakt

Pamela Keck

Formycon AG

Fraunhoferstr. 15

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 369

Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Mail: ir@formycon.com

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