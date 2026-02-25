Formycon Aktie
EQS-News: Formycon gibt positive klinische Daten für den Keytruda®-Biosimilar-Kandidaten FYB206 (Pembrolizumab) bekannt
EQS-News: Formycon AG
/ Schlagwort(e): Studienergebnisse/Studie
Pressemitteilung // 25. Februar 2026
Formycon gibt positive klinische Daten für den Keytruda®-Biosimilar-Kandidaten FYB206 (Pembrolizumab) bekannt
Planegg-Martinsried – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, „Formycon“) gibt bekannt, dass in der pivotalen Dahlia-Pharmakokinetik-Studie (PK-Studie) das primäre Studienziel erreicht wurde. Die randomisierte, doppelt-verblindete, multizentrische klinische PK-Studie zeigte pharmakokinetische Äquivalenz (Bioäquivalenz) von FYB206 mit dem onkologischen Blockbuster-Medikament Keytruda®1 (Pembrolizumab).
Dr. Andreas Seidl, Chief Scientific Officer der Formycon AG, kommentiert: „Mit dem ausgesprochen zügigen Erreichen dieses weiteren wichtigen Meilensteins unseres klinischen Entwicklungsprogramms bestätigen wir nicht nur unsere wissenschaftliche Expertise, sondern auch unsere besondere Kompetenz in der effizienten Durchführung klinischer Studien. Die positiven Ergebnisse der Dahlia-PK-Studie unterstreichen unsere starke Position als einer der führenden Entwickler von Biosimilars zu einem der bedeutendsten biologischen Arzneimittel. Sie bestätigen sowohl die Strategie unseres optimierten klinischen Entwicklungsprogramms für den Keytruda®-Biosimilar-Kandidaten FYB206 als auch die hohe Qualität unseres Studiendesigns und Studienmanagements. Damit rücken wir unserem Ziel einen entscheidenden Schritt näher, FYB206 möglichst schnell weltweit verfügbar zu machen und den Zugang zu diesem wichtigen Medikament für Patientinnen und Patienten deutlich zu verbessern.“
Anfang 2025 hatte Formycon mit der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA eine optimierte klinische Strategie abgestimmt, die den Nachweis der therapeutischen Vergleichbarkeit von FYB206 mit dem Referenzarzneimittel Keytruda® anhand von umfassenden analytischen Daten sowie den Daten aus der Dahlia-PK-Studie hinreichend erbringen kann. Mit dem Erreichen des primären Studienziels fokussiert sich Formycon nun auf den vollständigen Abschluss aller Entwicklungsaktivitäten zur Finalisierung der Zulassungsunterlagen. Das Unternehmen arbeitet dabei eng mit den zuständigen Behörden zusammen, um FYB206 nach Ablauf der Exklusivität des Referenzarzneimittels frühestmöglich zur Verfügung stellen zu können. Währenddessen werden die Patienten aus der Dahlia-Studie weiter behandelt, um eine optimale klinische Versorgung zu gewährleisten.
Pembrolizumab ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper, der zu den Immun-Checkpoint-Inhibitoren zählt und zur Behandlung von zahlreichen Tumorerkrankungen eingesetzt werden kann. Aufgrund dieses breiten Indikationsspektrums in der Onkologie ist der weltweite Umsatz mit Keytruda® im Jahr 2025 erneut um 7 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen und belief sich auf 31,7 Mrd. US$.2 Damit behauptet Keytruda® seine Top-Position unter den umsatzstärksten Medikamenten weltweit.
Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com
