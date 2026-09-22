Formycon Aktie
WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8
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22.09.2026 06:30:04
EQS-News: Formycon setzt Maßstäbe in der Biosimilar-Entwicklung: Wissenschaftliche Grundlagen des innovativen Entwicklungsprogramms für FYB206 im Fachjournal BioDrugs veröffentlicht
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EQS-News: Formycon AG
/ Schlagwort(e): Wissenschaftl. Publikation
Pressemitteilung // 22. September 2026
Formycon setzt Maßstäbe in der Biosimilar-Entwicklung:
Planegg-Martinsried, 22. September 2026 – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon") gibt die Veröffentlichung des Fachartikels „From Reflection to Implementation – Tailored Clinical Development of a Pembrolizumab Biosimilar Candidate“ im peer-reviewed Journal BioDrugs bekannt. Der Artikel beschreibt die wissenschaftlichen und regulatorischen Grundlagen eines modernen Entwicklungsansatzes für Biosimilars und zeigt am Beispiel des Pembrolizumab-Biosimilar-Kandidaten FYB206, wie ein pharmakokinetisch-(PK)-fokussiertes klinisches Entwicklungsprogramm erfolgreich umgesetzt werden kann. Die Publikation reflektiert den aktuellen Wandel in der regulatorischen Wissenschaft: die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), die US-amerikanische FDA sowie weitere führende Regulierungsbehörden erkennen zunehmend an, dass moderne analytische Methoden, sensitive funktionelle Assays und vergleichende PK-Studien bei gut charakterisierbaren biologischen Arzneimitteln eine höhere Aussagekraft besitzen können als klassische vergleichende Wirksamkeitsstudien. Der Artikel illustriert anhand von FYB206, wie dieser wissenschaftsbasierte Ansatz praktisch umgesetzt werden kann, ohne Kompromisse bei Qualität, Sicherheit oder Wirksamkeit einzugehen.
Dr. Andreas Seidl, Chief Scientific Officer der Formycon AG, kommentierte: „Im Einklang mit unserer FYB4Growth-Strategie ist es mit FYB206 gelungen, eine wissenschaftlich fundierte und regulatorisch zukunftsweisende Entwicklungsstrategie erfolgreich in die Praxis umzusetzen. Wir sind überzeugt, dass PK-fokussierte klinische Ansätze das Potenzial haben, die Branche nachhaltig zu prägen. Formycon hat diese klinische Entwicklungsstrategie frühzeitig aufgegriffen und zählt heute zu den Unternehmen, die die praktische Umsetzung maßgeblich vorantreiben. Dies wird durch die Veröffentlichung im Fachjournal BioDrugs noch einmal nachdrücklich unterstrichen.“
Ausgehend vom wissenschaftlichen Konsens, dass moderne analytische Charakterisierungsmethoden, funktionelle Vergleichbarkeitsuntersuchungen sowie sensitive PK-Studien bei den meisten Biologika einen belastbaren Nachweis der Biosimilarität ermöglichen können, beschreibt der Artikel diese optimierte klinische Strategie am Beispiel von Formycons Pembrolizumab-Biosimilar-Kandidaten FYB206. Pembrolizumab ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper, der den PD-1-Signalweg blockiert und zur Behandlung zahlreicher Tumor-Erkrankungen eingesetzt wird. Aufgrund seines gut erforschten Wirkmechanismus und seiner umfassenden analytischen Charakterisierbarkeit bietet dieser Wirkstoff besonders gute Voraussetzungen für einen optimierten Entwicklungsansatz. ..
Die Publikation folgt auf den erfolgreichen Abschluss der pivotalen DAHLIA-Studie, in der FYB206 die pharmakokinetische Äquivalenz zum Referenzarzneimittel Keytruda® nachweisen konnte. Sie verdeutlicht beispielhaft, welches Potenzial PK-fokussierte Entwicklungsprogramme für die zukünftige Biosimilar-Entwicklung haben. Bei geeigneten Biologika können solche Strategien dazu beitragen, den klinischen Aufwand zu reduzieren, ohne die wissenschaftliche Aussagekraft zu beeinträchtigen. Damit leistet Formycon einen wichtigen Beitrag zur aktuellen wissenschaftlichen und regulatorischen Diskussion über die Weiterentwicklung effizienter Biosimilar-Entwicklungsprogramme.
Die Publikation ist unter https://doi.org/10.1007/s40259-026-00803-y abrufbar.
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1) Keytruda® ist eine eingetragene Marke von Merck Sharp & Dohme LLC., einer Tochtergesellschaft von Merck & Co., Inc., Rahway, NJ/USA.
Über Formycon:
Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com
Über #FYB4Growth:
Über Biosimilars:
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Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 369
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22.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Formycon AG
|Fraunhoferstraße 15
|82152 Planegg-Martinsried
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 864667 100
|Fax:
|+49 89 864667 110
|E-Mail:
|ir@formycon.com
|Internet:
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|ISIN:
|DE000A1EWVY8, NO0013586024
|WKN:
|A1EWVY, A4DFJH
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
|LEI Code:
|39120005TZ76GQOY8Z19
|EQS News ID:
|2402630
|Ende der Mitteilung
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