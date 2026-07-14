EQS-News: Formycon und OneSource Specialty Pharma geben strategische Partnerschaft für die Herstellung von Biosimilars bekannt

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Formycon und OneSource Specialty Pharma geben strategische Partnerschaft für die Herstellung von Biosimilars bekannt



14.07.2026 / 06:30 CET/CEST

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Pressemitteilung // 14. Juli 2026



Formycon und OneSource Specialty Pharma geben strategische Partnerschaft für die Herstellung von Biosimilars bekannt



München / Bangalore, Indien, 14. Juli 2026 – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon") und OneSource Specialty Pharma Limited (BSE: 544292, NSE: ONESOURCE, “OneSource”), ein Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) mit umfassender Expertise in verschiedenen pharmazeutischen Modalitäten, gaben heute eine strategische Partnerschaft für die Herstellung von Biosimilars bekannt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird OneSource als strategischer Produktionspartner für Formycon tätig sein und seine integrierten Kapazitäten für die Herstellung von Wirkstoffen (Drug Substance, DS) und fertigen Arzneimitteln (Drug Product, DP) an seiner hochmodernen Produktionsstätte für Biologika in Bangalore (Indien) bereitstellen. Die Zusammenarbeit verbindet Formycons ausgewiesene Expertise in der Entwicklung von Biosimilars mit OneSources umfassender End-to-End-Kompetenz in der Herstellung von Biologika, um Formycons Biosimilar-Programme für globale Märkte zu unterstützen.

Dr. Stefan Glombitza, CEO der Formycon AG, sagte: „Eine zuverlässige, skalierbare und kosteneffiziente Produktion ist ein Eckpfeiler unserer FYB4Growth-Strategie. Durch die Aufnahme von OneSource in unser Netzwerk strategischer Herstellungspartner stärken wir unsere Versorgungskapazitäten weiter und gewinnen einen Partner, der unseren hohen Anspruch an Qualität, operative Exzellenz und Kosteneffizienz teilt. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, den weltweiten Zugang zu lebensverändernden Biosimilar-Therapien nachhaltig zu verbessern.“

Neeraj Sharma, Geschäftsführer und CEO von OneSource Specialty Pharma, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Formycon, einem weltweit führenden Entwickler von Biosimilars mit einer überzeugenden Erfolgsbilanz bei der Einführung hochwertiger Biosimilars auf den globalen Märkten. Diese Partnerschaft vereint die Entwicklungskompetenz von Formycon mit den integrierten Produktionskapazitäten von OneSource, um Patienten weltweit einen besseren Zugang zu hochwertigen und erschwinglichen Biologika zu ermöglichen. Sie bekräftigt zudem unsere Überzeugung, dass Indien einzigartig positioniert ist, um als globaler Knotenpunkt für die Entwicklung und Herstellung von erstklassigen Biologika zu fungieren.“

Die Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Unternehmen, den weltweiten Zugang zu Biosimilars durch eine zuverlässige, qualitativ hochwertige und skalierbare Produktion zu verbessern. Um dies zu erreichen, bedarf es nicht nur wissenschaftlicher Exzellenz, sondern auch eines nachhaltigen, kosteneffizienten Fertigungsmodells – eines, für dessen Umsetzung OneSource besonders gut aufgestellt ist.

Formycon verfügt über eine langjährige Erfolgsbilanz in der Entwicklung von Biosimilars, mit einem starken kommerziellen Portfolio und einer robusten Entwicklungspipeline. OneSource ergänzt dies durch eine integrierte Plattform für Biologika, die von der Zelllinienentwicklung bis zur kommerziellen Abfüllung und Endverpackung reicht. Das Unternehmen verfügt über fünf Produktionsstätten, die von weltweit führenden Aufsichtsbehörden, darunter die US-amerikanische FDA und die EMA, zugelassen sind. Ergänzt wird dies durch umfassendes Fachwissen in den Bereichen Biologika, sterile Injektionspräparate und Kombinationen aus Arzneimitteln und Medizinprodukten.

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Über Formycon:

Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Auswahl eines vielversprechenden Biosimilar-Kandidaten über die verschiedenen Entwicklungsschritte bis hin zur Lieferung des zugelassenen und vermarktungsfähigen Produktes ab. Darüber hinaus verfügt Formycon über umfassende Expertise in der Planung, Steuerung und Überwachung der Lieferkette sowie der internationalen Produktlogistik. Für die Kommerzialisierung seiner Biosimilars setzt Formycon auf starke, vertrauenswürdige und langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab, FYB202/Ustekinumab und FYB203/Aflibercept hat Formycon bereits drei Biosimilars auf dem Markt. Vier weitere Biosimilar-Kandidaten – darunter FYB206/Pembrolizumab und FYB208/Dupilumab – befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.

Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com

#FYB4GROWTH

Mit FYB4GROWTH verfolgt Formycon eine Wachstumsstrategie entlang vier strategischer Säulen, die auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtet ist: Erstens die geografische Diversifizierung: Neben Europa und den USA erschließt Formycon gezielt wachstumsstarke Regionen wie MENA, APAC und Lateinamerika durch starke regionale Partner. Zweitens setzt Formycon auf eine intelligente Portfoliostrategie, die Blockbuster-Moleküle mit ausgewählten Nischenprodukten kombiniert und durch effiziente regulatorische Entwicklungswege die Basis für nachhaltige Wertgenerierung schafft. Drittens positioniert sich Formycon als technologisches und regulatorisches Development-Powerhouse, das durch innovative Produktlösungen und neue Zulassungsansätze eine starke Differenzierung im Wettbewerb schafft. Viertens setzt Formycon auf konsequente Kosteneffizienz durch schlanke Prozesse, optimierte Entwicklungsstrukturen und den verstärkten Einsatz digitaler Technologien, um die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Mehr dazu unter: https://www.fyb4growth.de

Über OneSource:

OneSource Specialty Pharma Limited (BSE: 544292, NSE: ONESOURCE) ist ein weltweit tätiges Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von komplexen pharmazeutischen Produkten wie Biosimilars, Kombinationen aus Arzneimitteln und Medizinprodukten, sterilen Injektionspräparaten sowie oralen Darreichungsformen (Weichgelatinekapseln). OneSource verfügt über fünf hochmoderne, von globalen Aufsichtsbehörden zugelassene Produktionsstätten und ein engagiertes Team von über 1.600 Fachkräften. Mit seinen Entwicklungskompetenzen, branchenführenden Produktionskapazitäten und einer soliden Compliance-Bilanz hat OneSource das Vertrauen globaler Pharmaunternehmen gewonnen, die nach effizienten End-to-End-Lösungen suchen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.onesourcecdmo.com.

Über Biosimilars:

Seit ihrer Einführung in den 1980er Jahren haben biopharmazeutische Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren Patentschutz verlieren – darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien. Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

Kontakt:

Pamela Keck

Formycon AG

Fraunhoferstr. 15

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 369

Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Mail: ir@formycon.com

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