Formycon Aktie
WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8
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14.07.2026 06:30:04
EQS-News: Formycon und OneSource Specialty Pharma geben strategische Partnerschaft für die Herstellung von Biosimilars bekannt
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EQS-News: Formycon AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Pressemitteilung // 14. Juli 2026
Formycon und OneSource Specialty Pharma geben strategische Partnerschaft für die Herstellung von Biosimilars bekannt
München / Bangalore, Indien, 14. Juli 2026 – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon") und OneSource Specialty Pharma Limited (BSE: 544292, NSE: ONESOURCE, “OneSource”), ein Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) mit umfassender Expertise in verschiedenen pharmazeutischen Modalitäten, gaben heute eine strategische Partnerschaft für die Herstellung von Biosimilars bekannt.
Im Rahmen dieser Partnerschaft wird OneSource als strategischer Produktionspartner für Formycon tätig sein und seine integrierten Kapazitäten für die Herstellung von Wirkstoffen (Drug Substance, DS) und fertigen Arzneimitteln (Drug Product, DP) an seiner hochmodernen Produktionsstätte für Biologika in Bangalore (Indien) bereitstellen. Die Zusammenarbeit verbindet Formycons ausgewiesene Expertise in der Entwicklung von Biosimilars mit OneSources umfassender End-to-End-Kompetenz in der Herstellung von Biologika, um Formycons Biosimilar-Programme für globale Märkte zu unterstützen.
Dr. Stefan Glombitza, CEO der Formycon AG, sagte: „Eine zuverlässige, skalierbare und kosteneffiziente Produktion ist ein Eckpfeiler unserer FYB4Growth-Strategie. Durch die Aufnahme von OneSource in unser Netzwerk strategischer Herstellungspartner stärken wir unsere Versorgungskapazitäten weiter und gewinnen einen Partner, der unseren hohen Anspruch an Qualität, operative Exzellenz und Kosteneffizienz teilt. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, den weltweiten Zugang zu lebensverändernden Biosimilar-Therapien nachhaltig zu verbessern.“
Neeraj Sharma, Geschäftsführer und CEO von OneSource Specialty Pharma, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Formycon, einem weltweit führenden Entwickler von Biosimilars mit einer überzeugenden Erfolgsbilanz bei der Einführung hochwertiger Biosimilars auf den globalen Märkten. Diese Partnerschaft vereint die Entwicklungskompetenz von Formycon mit den integrierten Produktionskapazitäten von OneSource, um Patienten weltweit einen besseren Zugang zu hochwertigen und erschwinglichen Biologika zu ermöglichen. Sie bekräftigt zudem unsere Überzeugung, dass Indien einzigartig positioniert ist, um als globaler Knotenpunkt für die Entwicklung und Herstellung von erstklassigen Biologika zu fungieren.“
Die Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Unternehmen, den weltweiten Zugang zu Biosimilars durch eine zuverlässige, qualitativ hochwertige und skalierbare Produktion zu verbessern. Um dies zu erreichen, bedarf es nicht nur wissenschaftlicher Exzellenz, sondern auch eines nachhaltigen, kosteneffizienten Fertigungsmodells – eines, für dessen Umsetzung OneSource besonders gut aufgestellt ist.
Formycon verfügt über eine langjährige Erfolgsbilanz in der Entwicklung von Biosimilars, mit einem starken kommerziellen Portfolio und einer robusten Entwicklungspipeline. OneSource ergänzt dies durch eine integrierte Plattform für Biologika, die von der Zelllinienentwicklung bis zur kommerziellen Abfüllung und Endverpackung reicht. Das Unternehmen verfügt über fünf Produktionsstätten, die von weltweit führenden Aufsichtsbehörden, darunter die US-amerikanische FDA und die EMA, zugelassen sind. Ergänzt wird dies durch umfassendes Fachwissen in den Bereichen Biologika, sterile Injektionspräparate und Kombinationen aus Arzneimitteln und Medizinprodukten.
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Über Formycon:
Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com
#FYB4GROWTH
Über OneSource:
Über Biosimilars:
Kontakt:
Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 369
Disclaimer:
14.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Formycon AG
|Fraunhoferstraße 15
|82152 Planegg-Martinsried
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 864667 100
|Fax:
|+49 89 864667 110
|E-Mail:
|ir@formycon.com
|Internet:
|www.formycon.com
|ISIN:
|DE000A1EWVY8, NO0013586024
|WKN:
|A1EWVY, A4DFJH
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
|EQS News ID:
|2364852
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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