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13.10.2026 06:00:04
EQS-News: Formycon und Zydus: FDA nimmt FYB206 als erstes öffentlich bekannt gegebenes Keytruda®-Biosimilar zur Prüfung an
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EQS-News: Formycon AG
/ Schlagwort(e): Zulassungsantrag
Pressemitteilung // 13. Oktober 2026
Formycon und Zydus: FDA nimmt FYB206 als erstes öffentlich bekannt gegebenes Keytruda®-Biosimilar zur Prüfung an
Planegg-Martinsried; Ahmedabad, Indien; 13. Oktober 2026 – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, „Formycon“), ein unabhängiger Entwickler von Biosimilars, und Zydus Lifesciences Limited („Zydus“), ein innovationsorientiertes, weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, geben gemeinsam bekannt, dass die US-amerikanische Food and Drug Administration („FDA“) den Antrag auf Zulassung eines biologischen Arzneimittels („Biologics License Application“, „BLA“) für FYB206, einen Biosimilar-Kandidaten zu Keytruda®1 (Pembrolizumab), zur Prüfung angenommen hat. Nach Kenntnis der Unternehmen handelt es sich hierbei um die erste öffentlich bekannt gegebene Annahme eines Antrags für ein Keytruda®-Biosimilar durch die FDA. Der Zulassungsantrag wurde im dritten Quartal 2026 eingereicht. Gemäß den „Biosimilar User Fee Amendments“ (BsUFA) strebt die FDA an, die Prüfung innerhalb von 12 Monaten nach Einreichung abzuschließen, davon bis zu 60 Tage für die formale Prüfung des Antrags und 10 Monate für die inhaltliche Prüfung. Basierend auf diesem Zeitplan ist eine Entscheidung im dritten Quartal 2027 zu erwarten. Das Zulassungsdossier für FYB206 wurde ebenfalls bei Health Canada eingereicht.
Dr. Stefan Glombitza, CEO der Formycon AG, sagte: „Mit der Annahme des FYB206-Antrags zur Prüfung durch die FDA gehören wir zu den ersten Unternehmen, die ein Biosimilar zum weltweit umsatzstärksten Biologikum bis zu diesem Entwicklungsstand gebracht haben. Wir haben FYB206 auf einem mit der FDA vereinbarten Weg entwickelt, ohne eine vergleichende Phase-III-Wirksamkeitsstudie durchzuführen. Dies ermöglichte es uns, das Programm zu beschleunigen und unsere Entwicklungsinvestitionen erheblich zu reduzieren, während wir gleichzeitig die für die Zulassung von Biosimilars erforderlichen strengen wissenschaftlichen Standards einhalten. Mit Zydus haben wir einen vermarktungsstarken Partner an unserer Seite, der eine klare Onkologie-Strategie in den USA und Kanada verfolgt. Gemeinsam wollen wir diese wichtige Krebstherapie für mehr Patientinnen und Patienten zugänglich machen.“
Dr. Sharvil P. Patel, Managing Director von Zydus Lifesciences Limited, sagte: „Die Annahme des Antrags ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg, den Zugang zu einer bezahlbaren Pembrolizumab-Therapie in den USA und Kanada zu erweitern. Angesichts der steigenden Nachfrage nach hochwertigen und zugänglichen onkologischen Behandlungen hat FYB206 das Potenzial, den Zugang zur Behandlung und die Therapieergebnisse für Patientinnen und Patienten zu verbessern und gleichzeitig unser Portfolio an onkologischen Biosimilars zu stärken. Mit der Biosimilars-Expertise von Formycon und unserer etablierten Onkologie-Plattform in Nordamerika konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Patientinnen und Patienten einen spürbaren Nutzen zu bieten.“
Im Februar 2025 vereinbarte Formycon mit der FDA, dass für FYB206 keine vergleichende Phase-III-Wirksamkeitsstudie erforderlich ist. Eine solche Studie, die in der Regel ein bis drei Jahre dauert und Hunderte von Patientinnen und Patienten umfasst, galt bei Biosimilars von monoklonalen Antikörpern lange Zeit als Standard. In ihrem Leitlinienentwurf vom Oktober 2025 schlug die FDA vor, dass vergleichende Wirksamkeitsstudien für therapeutische Proteine generell nicht mehr erforderlich sein sollen. Die Entwicklung von FYB206 wurde auf der Grundlage eines umfassenden Pakets zur analytischen und funktionellen Vergleichbarkeit sowie der zulassungsrelevanten pharmakokinetischen Dahlia-Studie fortgesetzt, die im Februar 2026 ihr primäres Studienziel erreichte und die pharmakokinetische Äquivalenz zwischen FYB206 und dem Referenzprodukt nachwies. Die klinische Entwicklung wurde im Juli 2026 abgeschlossen. Der Verzicht auf die Phase-III-Studie ist ein wesentlicher Grund dafür, dass FYB206 so schnell die FDA-Prüfung erreicht hat, und dürfte Investitionen im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich einsparen. Diese Art der schlanken Entwicklung ist eine der vier Säulen der Formycon-Wachstumsstrategie #FYB4GROWTH.
Im Dezember 2025 haben Formycon und Zydus eine exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung für FYB206 in den Vereinigten Staaten und Kanada abgeschlossen. Formycon ist für den Abschluss der Entwicklung, die Erstellung und Einreichung der Zulassungsunterlagen sowie die Lieferung des Produkts verantwortlich. Mit der Annahme des Zulassungsantrags zur Prüfung durch die FDA hat Formycon einen regulatorischen Meilenstein im Rahmen der Vereinbarung erreicht, der einen Anspruch auf eine Meilensteinzahlung von Zydus begründet. Zydus wird FYB206 in beiden Märkten vermarkten, vorbehaltlich der behördlichen Zulassung und der Klärung etwaiger Fragen des geistigen Eigentums. Formycon hält die weltweiten Rechte an FYB206 und wird am Bruttogewinn seiner Vermarktungspartner beteiligt sein. Über die USA und Kanada hinaus hat Formycon für FYB206 Partnerschaften mit MS Pharma für die MENA-Region und mit Lotus für Teile des asiatisch-pazifischen Raums geschlossen. Für alle anderen Regionen, einschließlich Europa und Lateinamerika, laufen derzeit Gespräche mit potenziellen Partnern.
Pembrolizumab ist ein Immun-Checkpoint-Inhibitor, der den PD-1-Rezeptor blockiert und zur Behandlung zahlreicher Krebsarten eingesetzt wird. Im Jahr 2025 belief sich der weltweite Umsatz von Keytruda®, einschließlich der subkutanen Formulierung Keytruda Qlex™, auf 31,7 Milliarden US-Dollar.2 Im ersten Halbjahr 2026 lag der Umsatz von Keytruda® und Keytruda Qlex™ zusammen bei 16,4 Milliarden US-Dollar.3 Keytruda® bleibt damit das weltweit umsatzstärkste Biologikum.
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1) Keytruda® ist eine eingetragene Marke und Keytruda Qlex™ eine Marke von Merck Sharp & Dohme LLC, einer Tochtergesellschaft von Merck & Co., Inc., Rahway, NJ/USA.
Über Formycon:
Die Formycon AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen unter: www.formycon.com.
Über Zydus Lifesciences Limited:
Über Biosimilars:
Kontakt:
Sujatha Rajesh, Corporate Communications, +91-9974051180, Sujatha.Rajesh@zyduslife.com
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Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel an Wörtern wie „können“, „werden“, „sollten“, „planen“, „erwarten“, „rechnen mit“, „schätzen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „prognostizieren“ oder „anstreben“ zu erkennen, an deren Verneinung, an anderen Abwandlungen dieser Wörter oder an vergleichbaren Begriffen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen und sich ändern können.
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13.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Formycon AG
|Fraunhoferstraße 15
|82152 Planegg-Martinsried
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 864667 100
|Fax:
|+49 89 864667 110
|E-Mail:
|ir@formycon.com
|Internet:
|www.formycon.com
|ISIN:
|DE000A1EWVY8, NO0013586024
|WKN:
|A1EWVY, A4DFJH
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
|LEI Code:
|39120005TZ76GQOY8Z19
|EQS News ID:
|2414470
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2414470 13.10.2026 CET/CEST
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